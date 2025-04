fot. Fotolia

Pij wodę zanim odczujesz pragnienie!

W ciągu dnia, w natłoku obowiązków i dodatkowych zajęć często zapominamy o regularnym nawadnianiu. A to podstawa, żeby zachować dobrą kondycję, koncentrację oraz zdrowy wygląd. Tylko 17% Polaków pije wodę regularnie w pracy i tylko 4% w klubie fitness podczas wysiłku. Jak zatem właściwie o siebie zadbać, a także zmienić złe nawyki? Razem ze Stowarzyszeniem Woda w Domu i w Biurze podpowiadamy, jak nie zapomnieć o codziennym nawadnianiu, nawet jeśli żyjemy w ciągłym biegu.

Ciało ludzkie w około 60% składa się z wody, która ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. W ciągu dnia w procesach metabolicznych i w wyniku intensywnego trybu życia systematycznie ją tracimy. Dlatego tak ważne jest, by regularnie uzupełniać jej zapasy i nie zapominać o nawadnianie.

„Woda to substancja, która jest niezbędna do życia i obok węglowodanów, białek, tłuszczów, składników mineralnych i witamin stanowi jeden z sześciu podstawowych składników odżywczych. Niedostateczne spożycie wody w stosunku do zapotrzebowania staje się w niedługim czasie odczuwalne i widoczne, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia człowieka. Przyczynia się do spadku wydolności fizycznej, negatywnie wpływa na funkcje poznawcze i nastrój. Niestety jak pokazują badania tylko 33% Polaków pije wodę regularnie. Warto zwrócić na to uwagę i zmienić nasze codzienne nawyki” – podkreśla dr inż. Katarzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia.

Chociaż rola wody jest niezwykle ważna w zbilansowanej i zdrowej diecie oraz pomaga nam zachować dobrą kondycję, tylko 20%* Polaków wie, jaka jest prawidłowa dzienna dawka spożycia wody. Dodatkowo aż 54%*badanych twierdzi, że sięga po wodę dopiero wtedy, gdy odczuwa pragnienie.

Pamiętaj – dla zachowania równowagi metabolizmu i dobrego zdrowia powinieneś wypijać 8 szklanek wody dziennie lub więcej. Razem ze Stowarzyszeniem Woda w Domu i w Biurze podejmij wyzwanie i zacznij regularnie się nawadniać!

5 wskazówek jak pamiętać o piciu wody:

1. Postaw na designerski bidon

Dziś kolorowe bidony są niezwykle modne. Wybierz ten, który najbardziej Ci się podoba i miej go zawsze pod ręką! To proste. Każdego dnia rano i napełnij go wodą. Nawet jeśli biegniesz na siłownię będziesz miał pewność, że dbasz o siebie i swój organizm, a także zapewniasz mu wszystko, czego potrzebuje.

2. Zamów wodę z dostawą

Zapomnij o zakupach i dźwiganiu butelek wody ze sklepu do domu. Możesz postawić na wygodne rozwiązania dostawy wody pod same drzwi. W ten sposób zapewniasz sobie oraz domownikom stały dostęp do wody. I nie ma już wymówek!

3. Dzbanek z wodą miej zawsze na biurku

Jeśli masz siedzący tryb pracy, a przy biurku spędzasz godziny, postaw na blacie dzbanek wody i regularnie uzupełniaj płyny. Może dodać kawałki cytryny lub miętę – nadaj wodzie swój ulubiony smak. Twoja koncentracja w ciągu dnia z pewnością będzie dużo lepsza. Regularne nawadnianie zmniejsza również ryzyko bólów głowy. A więc pij na zdrowie!

4. Wyznacz sobie zasady

Pomocna może być też regularność i nowe postanowienia np. wypicie szklanki wody zawsze rano lub zaraz przed zaśnięciem. Takie nawyki na początku mogą być trudne, ale ani się obejrzysz, jak staną się Twoim codziennym przyzwyczajeniem.

5. Baw się wodą

Woda nie ma smaku? Spróbuj to zmienić i pobaw się dodatkami. Pomyśl jakie owoce lubisz i dodaj je do szklanki wody. Truskawki? – możesz wycisnąć z nich sok i dodać jako koncentrat. Ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia. Dzięki takim dodatkom woda nabiera smaku oraz dodatkowych walorów zdrowotnych.





