Osoby cierpiące na migrenowe bóle głowy poszukują wielu sposobów zapobiegających występowaniu ataków. Okazuje się, że istotną rolę odgrywa tu także odpowiednia dieta ograniczająca produkty mogące wywołać atak.

Migrena to choroba neurologiczna, charakteryzująca się bólem głowy, najczęściej połowicznym, z aurą lub bez aury. Często towarzyszą jej także nudności, wymioty, fotofobia (światłowstręt), fonofobia (lęk przed głośnymi dźwiękami) oraz osmofobia (nadwrażliwość na zapachy). Czynnikami wyzwalającymi napady mogą być:

miesiączka,

doustne leki antykoncepcyjne,

leczenie hormonami żeńskimi,

stres ,

, zmiany pogody (wiatry halne),

zbyt długi oraz zbyt krótki sen,

zmęczenie,

niewłaściwa dieta.

Opuszczanie posiłków jako czynnik wywołujący ataki migreny

Wykazano, że nieregularne odżywianie, opuszczanie śniadania, czy stosowanie niezbilansowanych diet odchudzających może powodować długotrwałe obniżanie poziomu cukru we krwi, co skutkuje zwiększonym ryzykiem powstania ataków.

Składniki żywności a migrenowe bóle głowy

Aminy

Aminy, takie jak: tyramina, fenyloalanina i histamina występują w wielu artykułach spożywczych, przede wszystkim w tych wytwarzanych i dojrzewających przy udziale procesów fermentacyjnych (np. sery), a także w produktach nieświeżych lub silnie zanieczyszczonych mikrobiologicznie. Ich powiązanie z pojawianiem się ataków migreny ma związek z bezpośrednim wpływem amin na naczynia krwionośne doprowadzające krew do mózgu.

Udowodniono, że osoby uczulone na tyraminę częściej cierpią na migreny. Ból ten wywoływany jest gwałtownym podniesieniem ciśnienia tętniczego.

Wzrost ciśnienia spowodowany jest podwyższeniem stężenia tyraminy we krwi po spożyciu niektórych rodzajów produktów. W efekcie naczynia krwionośne najpierw gwałtownie kurczą się, a potem rozszerzają. Gdy dochodzi do tak zwanego przełomu nadciśnieniowego, kolejnym etapem jest wystąpienie silnego migrenowego bólu głowy.

Źródłem fenyloalaniny są m.in. czekolada, kakao oraz orzechy. Prawdopodobieństwo wywołania migreny wzrasta wraz ze stopniem jej stężenia w produktach spożywczych. Najwyższy stopień stężenia fenyloalaniny przypisuję się gorzkiej czekoladzie.

Aminy biogenne (w tym histamina) występują w wielu artykułach żywnościowych, przede wszystkim wytwarzanych i dojrzewających przy udziale procesów fermentacyjnych, także nieświeżych, lub silnie skażonych mikrobiologicznie. Zaangażowana jest w powstawanie ataków migrenowych bólów głowy, a także objawów alergicznego nieżytu nosa.

Aspartam (E 951)

Źródłem aspartamu są słodziki, niskokaloryczne napoje bezalkoholowe oraz guma do żucia. Duże spożycie aspartamu wywołuje nadmierny wzrost poziomu fenyloalaniny we krwi, co skutkuje pojawieniem się migreny.

Glutaminian sodu

Źródłami glutaminianu sodu są: żywność paczkowana, sproszkowane i konserwowe zupy, kostki bulionowe, mrożone zestawy obiadowe oraz paczkowane przekąski.

Spożycie aspartamu lub produktu zawierającego wolny kwas glutaminowy może powodować niszczenie neuronów w mózgu, co skutkuje wpływaniem do komórek zbyt dużej ilości wapnia. Wyzwala to nadmierną ilość wolnych rodników, zabijanie komórek i ataki migreny.

Azotany i azotyny

Azotyny (potasu: E 249 i sodu: E 250) i azotany (sodu: E 251 i potasu: E 252) to środki konserwujące używane głównie w przemyśle spożywczym. Azotany są związkami wchłanianymi w żołądku i jelicie do krwi. Spożyte z wodą pitną łatwo przekształcają się w przewodzie pokarmowym w niebezpieczne dla zdrowia azotyny. Azotyny powstają także wskutek nieprawidłowego przechowywania żywności i przy ogrzewaniu konserwowanego pożywienia.

W żywności azotany i azotyny występują w:

mleku,

chlebie ,

, przetworach mlecznych,

produktach mięsnych, które konserwuje się saletrą amonową,

warzywach i owocach nawożonych nawozami sztucznymi.

Nadmierne pobranie z dietą azotanów i azotynów może prowadzić do przemiany hemoglobiny w methemoglobinę i dochodzi wówczas do methemoglobinemii. Choroba ta może prowadzić do wystąpienia migrenowych bólów głowy na tle niedotlenienia organizmu

Kofeina i alkohol

Źródłem kofeiny są: kawa, herbata, czekolada, kakao oraz niektóre napoje bezalkoholowe, np. napoje energetyzujące.

Składnikami obecnymi w alkoholach odpowiedzialnymi za wywoływanie migreny są aminy. Duże spożycie alkoholu powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych w mózgu i skutkuje atakiem.

Magnez

Duże znaczenie w diecie osób cierpiących na ataki migreny odgrywa magnez. Wpływa on na prawidłową czynność włókien nerwowych, neuronów, naczyń oraz transmiterów i ich receptorów. Najlepszym źródłem magnezu są: orzechy, ryby, fasola nerkową, soczewica, groch łuskany, otręby i ciemnozielone warzywa.

