Oczyszczenie organizmu jest w modzie. Chcesz oczyścić swój organizm z toksyn? Mamy dla ciebie przydatne wskazówki dotyczące oczyszczania organizmu, ale prawdopodobnie nie wyglądają one tak, jak się spodziewasz. Oczyszczanie organizmu przeprowadzają dla ciebie codziennie narządy ciała. Twoją najważniejszą rolą jest nie przeszkadzać im w działaniu - to najskuteczniejszy sposób na oczyszczenie ciała z toksyn.

Reklama

Spis treści:

Oczyszczenie organizmu jest przez większość osób rozumiane jako detoksykacja ciała i pozbycie się zbędnych elementów w organizmie.

Chcesz oczyścić organizm z toksyn? W większości przypadków nie jest możliwe zaprogramowane oczyszczanie z konkretnych składników. Jest to możliwe jedynie w ekstremalnych przypadkach zatruć i prowadzone w szpitalu za pomocą kroplówki.

Według definicji PWN, toksyny to: trucizny organiczne wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta.

Toksyny, które znajdą się już w twoim organizmie, muszą zostać jakoś wydalone, a za to odpowiedzialne są narządy wewnętrzne. Żaden suplement, składnik czy produkt pokarmowy nie ma zdolności aktywnego wychwytywania toksyn i wyprowadzania ich na zewnątrz ciała.

Do oczyszczania organizmu muszą być zaangażowane organy:

Wątroba, która nieustannie filtruje krew i wychwytuje niepożądane w systemie cząsteczki, kierując je do wydalenia.

która nieustannie filtruje krew i wychwytuje niepożądane w systemie cząsteczki, kierując je do wydalenia. Nerki , które odfiltrowują toksyny i produkty przemiany materii i tworzą mocz, z którym toksyny mogą wydostać się poza organizm.

, które odfiltrowują toksyny i produkty przemiany materii i tworzą mocz, z którym toksyny mogą wydostać się poza organizm. Płuca , które w procesie wymiany gazowej pozbywają się dwutlenku węgla i innych gazowych produktów.

, które w procesie wymiany gazowej pozbywają się dwutlenku węgla i innych gazowych produktów. Skóra, która chroni organizm przed wniknięciem toksyn i częściowo pozwala na ich pozbywanie się przez pory (w niewielkim stopniu).

Inne narządy także przyczyniają się do walki z wnikaniem toksyn i pozwalają na ich lepsze wydalanie. Jak widzisz, organizm ludzki to machina, która nieustannie wydala toksyny.

Jak pomóc w oczyszczeniu organizmu? Najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu dbać o swoje narządy. Zapewniaj im dobre środowisko życia, nie „dokładaj” im pracy w postaci stosowanych używek i słabej jakości jedzenia. Dbaj o organy, a odwdzięczą ci się one wydajnym stałym oczyszczaniem organizmu, bez konieczności stosowania specjalnych substancji, suplementów i praktyk oczyszczających.

Oczyszczenie organizmu jest prostsze, niż ci się wydaje. „Problem” z oczyszczaniem organizmu to tak naprawdę jedynie rozumienie tego tematu. Jeśli chcesz po prostu poczuć się lżej, być mniej zmęczona i wydajniej działać, możesz zrobić wiele! Tak naprawdę wspierasz jednak po prostu komórki swojego ciała, a nie oczyszczasz organizm. To różnica, która powoduje, że popularne detoksy są nieskuteczne.

Wiemy za to, jak realnie wspierać organizm w pozbywaniu się toksyn i osiąganiu twojego celu. Oto najważniejsze aspekty tzw. oczyszczania organizmu, które jest tak naprawdę kompleksowym programem poprawy funkcji ciała.

Krok 1.: Zadbaj o dietę dla oczyszczenia organizmu

Podstawą tzw. oczyszczania organizmu, jest dobra dieta. Nie chodzi nam jednak o dietę oczyszczającą, dietę koktajlową lub detoks sokowy.

Zrób dogłębny przegląd swoich nawyków żywieniowych, np. prowadząc dzienniczek żywieniowy. Małymi krokami wyeliminuj najbardziej destrukcyjne i szkodliwe nawyki:

Zadbaj o prawidłowy rozkład makroskładników w diecie. Możesz kontrolować to w aplikacjach do liczenia kalorii.

w diecie. Możesz kontrolować to w aplikacjach do liczenia kalorii. Wyeliminuj całkowicie źródła tłuszczów trans .

. Unikaj nadmiaru cukru.

Czytaj etykiety produktów i wybieraj takie z dobrym składem.

i wybieraj takie z dobrym składem. Staraj się gotować w domu ze świeżych składników.

ze świeżych składników. Wybieraj dobrej jakości naturalne produkty.

Nie wierz w diety cud, najzdrowsza dieta to dieta urozmaicona dopasowana do twoich preferencji i stanu zdrowia.

fot. Oczyszczanie organizmu z toksyn dietą i aktywnością jest skuteczne/ Adobe Stock, nenetus

Krok 2: Pij wystarczająco dużo wody dla oczyszczenia organizmu

Choć rada o piciu wody wydaje się banalna, woda jest naprawdę najpotężniejszym środkiem oczyszczającym organizm z toksyn. Przede wszystkim jest niezbędna do pracy wymienionych już narządów oczyszczających. Poza tym, środowisko wodne to rozpuszczalnik dla zbędnych produktów przemiany materii. Jeśli dalej masz problem z piciem wystarczającej ilości płynów, daj szansę aplikacji do picia wody, która wysyła ci powiadomienia, gdy masz się napić i pomaga budować zdrowy nawyk.

fot. Picie wody to najlepsza metoda na oczyszczanie roganizmu/ Adobe Stock, alter_photo

Krok 3: Unikaj używek, które zaśmiecają organizm, by go oczyścić

Używki to prawdziwe toksyny dla organizmu, których najłatwiej unikać, zamiast potem szukać sprytnych sposobów na ich wyeliminowanie. Pewnie masz świadomość, że alkohol, tytoń i narkotyki są szkodliwe, ale to nie wszystko. Warto zwrócić także uwagę na suplementy niewiadomego pochodzenia, nadużywanie leków i produktów nikotynowych. Unikaj:

tytoniu,

alkoholu,

nikotyny w innych formach (e-papierosach, vape'ach, poszetkach nikotynowych),

narkotyków,

nieuzasadnionego brania leków bez konsultacji z lekarzem,

niezbadanych suplementów i ziołowych herbatek.

fot. Unikanie używek jest konieczne do oczyszczania organizmu z toksyn/Adobe Stock, zinkevych

Krok 4: Zadbaj o aktywność fizyczną dla oczyszczenia organizmu

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia, dobrego samopoczucia i kondycji. Wprowadź umiarkowaną aktywność fizyczną w formie, którą polubisz.

Nie musisz chodzić na siłownię, by dostarczać sobie wystarczająco dużo ruchu. Odkurz stare rolki, wyciągnij rower, wybierz się na basen lub po prostu wyjdź na spacer. Najważniejsza jest tu regularność, niekoniecznie intensywność poszczególnych aktywności.

Krok 5: Zadbaj o jakość snu dla oczyszczania organizmu

Sen to czas na regenerację komórek ciała. Nie możesz pozbawiać organizmu tego narzędzia i oczekiwać, że będzie działać prawidłowo i oczyszczać organizm z toksyn 24 godziny na dobę. Śpij przez 7-9 h dziennie, ale zadbaj też o higienę snu:

Śpij w przewietrzonym pomieszczeniu .

. Unikaj ekranów i niebieskiego światła przed snem.

Nie przejadaj się na noc.

Nie pij alkoholu przed snem.

przed snem. Wymieniaj często pościel.

fot. Sen jest konieczny do oczyszczania organizmu z toksyn/ Adobe Stock, Drobot Dean

Krok 6: Zrelaksuj się, by oczyścić organizm

Równie ważny co sen, jest też po prostu odpoczynek dla głowy. Daj sobie czas na relaks, który zredukuje stres. Wygospodaruj dla siebie codziennie chwilę spokoju i spędź ten czas tak, jak lubisz.

fot. Relaks usprawnia oczyszczanie organizmu z toksyn/ Adobe Stock, JenkoAtaman

Krok 7: Oczyść swoją przestrzeń, by oczyścić organizm

W oczyszczaniu organizmu pomaga także oczyszczenie przestrzeni wokół siebie. Dogłębne porządki to nie tylko konieczność i obowiązek, ale także możliwość poprawy samopoczucia. Pozbądź się przedmiotów zagracających twoją przestrzeń, posprzątaj w szafie, zrób porządki i udekoruj mieszkanie, jeśli masz na to ochotę. Te wszystkie czynności i ich efekty psychicznie uzupełnią proces oczyszczania wewnętrzny i zewnętrzny.

fot. Oczyszczanie przestrzeni wokół siebie wspomaga oczyszczane organizmu z toksyn/ Adobe Stock, igor_kravtsov

Krok 8: Zrób przegląd ciała, czyli badania - wspomóż oczyszczenie organizmu

Wiesz już, że dobre oczyszczanie to tak naprawdę dobra praca narządów wewnętrznych. O ich dobrej kondycji możesz przekonać się m.in. dzięki testom laboratoryjnym i badaniom. Podstawa jest morfologia krwi i badanie moczu. Zestaw badań możesz uzupełnić też o badania tarczycy, poziomu witaminy D, zaległą cytologię lub USG brzucha. Regularne badania to podstawa dbania o siebie.

Krok 9: Bierz witaminę D i (ewentualnie) inne suplementy

Wybieranie suplementów w ciemno zdecydowanie nie jest wskazane i dalekie jesteśmy od podejścia „weź ten suplement, może pomoże, na pewno nie zaszkodzi” w odniesieniu do witamin i minerałów. Jest jednak jeden wyjątek. Witamina D to suplement, który powinni przyjmować wszyscy Polacy w okresie jesienno-zimowym, a nawet przez cały rok, jeśli nie spędza się wystarczająco czasu na powietrzu.

fot. Regularne branie witaminy D wspomaga narządy i oczyszczanie organizmu z toksyn/ Adobe Stock, Prostock-studio

Krok 10: Wprowadź zdrowe superfoods i rytuały wzbogacające twoją dietę dla oczyszczenia organizmu



Jeśli uważasz, że wykonywanie wszystkich poprzednich kroków wychodzi ci już całkiem dobrze na co dzień, możesz wspomóc się dodatkowymi środkami wspierającymi organizm w oczyszczaniu. Pamiętaj jednak, że to dopiero krok 10. Żadne z wymienionych składników nie zadziałają, jeśli podstawy (dieta, aktywność fizyczna i sen) nie będą wykonywane.

Mimo wszystko możesz rozważyć wprowadzenie do swojej rutyny:

Samozwańczy eksperci od zdrowia prześcigają się w pomysłach na najgorszy wiosenny detoks. Głodówki i diety sokowe robią więcej szkód niż pożytku w organizmie, ale są jeszcze niebezpieczniejsze metody na oczyszczanie organizmu. Jeśli szukasz informacji o oczyszczaniu ciała z toksyn w internecie, duża szansa, że natkniesz się na kogoś, kto takie praktyki opisuje.

Bądź uważna i nie daj się zwieść brzmiącym logicznie opisom praktyk oczyszczających, które tak naprawdę wręcz wyniszczają organizm, a nie go czyszczą. Niektóre z metod na oczyszczanie po prostu nie dadzą efektów. Być może niepotrzebnie wydasz pieniądze, niepotrzebnie będziesz męczyć się na restrykcyjnym programie oczyszczającym, ale nic ci się nie stanie.

Są jednak metody „oczyszczające”, które mogą być bardzo niebezpieczne. Przestrzegamy przed korzystaniem z tych praktyk:

Oczyszczaniem organizmu z toksyn lewatywami (np. lewatywą z kawy , lewatywą z soku z buraków).

, lewatywą z soku z buraków). Oczyszczanie wątroby miksturą z oliwy z oliwek i soku z grejpfruta .

. Oczyszczanie organizmu biorezonansem - ta maszyna po prostu nie działa, choć nie powinna zaszkodzić.

Wszelkie głodówki.

Picie ziół i branie suplementów niewiadomego pochodzenia .

. Egzotyczne rytuały oczyszczające np. ajałaska, ceremonia kambo.

fot. Nigdy nie stosuj do oczyszczania organizmu ziół i herbat niewiadomego pochodzenia/ Adobe Stock, zhengzaishanchu

Organizm ma kilka dróg oczyszczania:

Przez mocz.

Przez kał.

Przez skórę.

Przez płuca (powietrze).

Przez inne otwory ciała.

Jak poznać, że organizm się oczyszcza? To zależy od rodzaju toksyny, którą wydala. Organizm oczyszcza się cały czas. Jeśli nie masz żadnych niepokojących objawów to dobrze! Oznacza to, że oczyszczanie przebiega prawidłowo i nie ma toksycznych objawów.

Wszelkie gwałtowne rodzaje praktyk oczyszczających organizmu np. wymioty, biegunka, ogromne wysypy skórne, bardzo mocne pocenie się, to już niepokojąca oznaka. Nie daj sobie wmówić, że to "normalne" objawy przy zwyczajnym, codziennym oczyszczaniu organizmu.

Na oczyszczanie organizmu najlepiej pić wodę. Żadne soki i mikstury nie oczyszczają organizmu tak skutecznie, jak właśnie czysta woda. Jeśli chcesz, możesz sięgnąć też np. po sok z brzozy, jednak nie oczekuj od niego magicznych efektów oczyszczających.

Reklama

Czytaj także:

Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice istnieje. 6 grup warzyw polecanych przeciw miażdżycy

Obalamy mity żywieniowe: 6 błędnych przekonań o łączeniu produktów w które dalej wierzysz

Obalamy mity żywieniowe: 7 mitów o odchudzaniu, w które dalej wierzysz