Czy ty też w każde Święta popełniasz ten sam błąd? Nie możesz oprzeć się wszystkim pysznym potrawom świątecznym, a potem żałujesz obżarstwa?

Ukradkiem odpinasz guzik spodni, by móc czuć się komfortowo przy stole, masz zawroty głowy na myśl o stanięciu na wadze i już w myślach szukasz alternatywnego stroju na Sylwestra, bo w nową obcisłą sukienkę pewnie się nie zmieścisz? Nie doprowadź do tego i w tym roku.

Oczywiście święta to naturalnie okres wspólnego delektowania się pysznościami, a nie myślenia o regułach dietetycznych. Jeśli zależy ci na tym, by nie przytyć w grudniu, staraj się często wstawać od stołu i pilnuj tego, co jesz. Skorzystaj też z kilku wskazówek, dzięki którym trochę odchudzisz wigilijne i świąteczne potrawy. Zjesz tyle samo, ale mniej odbije się to na twojej sylwetce, jeśli zastosujesz nasze triki przy przygotowywaniu i wybieraniu świątecznych potraw.

Dużą część świątecznych kalorii pochłaniasz w Wigilię i święta właśnie ze słodyczami. Nie namawiamy do rezygnacji ze świątecznych słodkości, ale do ich sprytnego odchudzania. Najprostszym sposobem jest wymiana kalorycznego cukru na podobne zamienniki.

Najlepiej sprawdzą się tu: ksylitol i erytrol. Obydwa słodziki są bezpieczne dla zdrowia i mają postać kryształków przypominających cukier w smaku i teksturze.

Przygotowując świąteczne wypieki, w zamian za cukier użyj tych słodzików. Erytrol jest zupełnie nieprzyswajalny przez organizm, dostarcza zatem dosłownie ułamek kalorii (0,2 kcal/ 100 g). Ksylitol jest 2 razy mniej kaloryczny niż cukier. 100 g ksylitolu, cukru brzozowego, to tylko 240 kcal.

Uwaga: obydwa składniki mogą mieć lekkie właściwości przeczyszczające dla osób wrażliwych na tzw. elementy FODMAP w diecie.

Pozostając w temacie cukru, warto wyprostować jeden z popularnych mitów dietetycznych. Miód faktycznie jest trochę zdrowszy niż cukier, ale w dalszym ciągu jest bardzo kaloryczny i składa się głównie z cukrów prostych: glukozy i fruktozy.

Zamiana cukru na miód może okazać się zdradziecka. Miód jest cięższy i dodaje się go do potraw więcej. Łyżeczka miodu to 23 kcal, a łyżeczka cukru to 16 kcal. Zaskakujące, prawda? Stosuj miód z umiarem, nawet ten naturalny, z małych, rodzinnych pasiek.

Jeśli masz wybór, postaw na gotowane pierogi świąteczne, zamiast tych smażonych. Porcja gotowanych pierogów to zazwyczaj ok. 500 kcal, łatwo jednak o podbicie kalorii przy odsmażaniu na maśle lub oleju. Z 500 kcal może zrobić się w prosty sposób nawet ponad 700 kcal!. Zastosuj inne metody odgrzewania pierogów świątecznych. Odgrzej je na parze lub w włóż na chwilę do gorącej wody.

Jeśli o pierogach mowa, mamy jeszcze jedną ważną wskazówkę. Okrasa do pierogów ze smażonej cebuli, boczku lub bułki tartej z masłem, to bomba kaloryczna. Nie dodawaj jej do pierogów, a zaoszczędzisz nawet kilkaset kalorii.

Wiele potraw bożonarodzeniowych przygotowuje się z dodatkiem bakalii. Znajdziesz je w masie makowej, kutii, zupie z maku i niektórych sernikach. To dość zdrowy i smaczny dodatek do potraw, ale też składnik znacznie podbijający kaloryczność potrawy.

Wiele zależy od rodzaju wykorzystanych bakalii. Najlepiej rób mieszanki orzechowo-owocowe sama, będziesz mieć większą kontrolę nad tym, co dokładnie jesz.

Gotowe mieszanki bakaliowe bardzo często zawierają kandyzowane, czyli po prostu mocno słodzone owoce. Unikaj ich, jeśli chcesz oszczędzić kalorie.

W święta nie musisz liczyć kalorii, ale (jak zawsze) kalorie się liczą, czyli mają znaczenie. Przed świętami sprawdź, ile kalorii mają popularne potrawy świąteczne i wigilijne.

Niektóre z nich można wręcz uznać za dietetyczne, jedz je do woli. Z pewnością na duże wyróżnienie zasługuje tu barszcz wigilijny, ryba po grecku, wszystkie dania z kiszonej kapusty i pieczone ryby. To niskokaloryczne dania wigilijne. Po drugiej stronie barykady są smażone ryby, panierowane krokiety, makiełki i cała masa świątecznych słodkości.

fot. Adobe Stock, Krakenimages.com

Jeśli nie chcesz eksperymentować przy tradycyjnych recepturach na święta i robić fit wersji potraw świątecznych, może dobrym kompromisem będą odchudzone ciasta i desery. Fit ciasta na Boże Narodzenie są smaczne, ciekawe i zdrowsze. Skorzystaj z naszych sprawdzonych przepisów.

W większości polskich rodzin na stołach w święta pojawi się klasyczna sałatka jarzynowa. Niektórzy będą się nią zajadać już w Wigilię, inni dopiero w kolejne dni świąt.

Sałatkę jarzynową dzieli tylko jeden element od bycia potrawą polecaną przez dietetyków: majonez. Sama sałatka z gotowanych warzyw z dodatkiem jajka mogłaby być dobrym, zbilansowanym posiłkiem, gdyby nie ilość majonezu użyta do połączenia pokrojonych w kostkę składników.

Możesz poradzić sobie z tym problemem na kilka sposobów:

Zamiast majonezu zastosuj jogurt naturalny : to najbardziej fit opcja, ale nie da się ukryć, że smak takiej sałatki jarzynowej będzie daleki od oryginału.

: to najbardziej fit opcja, ale nie da się ukryć, że smak takiej sałatki jarzynowej będzie daleki od oryginału. Wymieszaj majonez ze śmietaną lub jogurtem w proporcji 1:1. Zaoszczędzisz sporo kalorii!

w proporcji 1:1. Zaoszczędzisz sporo kalorii! Wybierz wegański majonez sałatkowy . To jeden z produktów, który w smaku naprawdę przypomina oryginał. W Biedronce, Lidlu i innych marketach z łatwością dostaniesz vege majonez o kaloryczności ok. 300 kcal/100 g. Klasyczne majonezy mają aż 700 kcal/100 g. Taki wybór się opłaca!

. To jeden z produktów, który w smaku naprawdę przypomina oryginał. W Biedronce, Lidlu i innych marketach z łatwością dostaniesz vege majonez o kaloryczności ok. 300 kcal/100 g. Klasyczne majonezy mają aż 700 kcal/100 g. Taki wybór się opłaca! Zastosuj majonez light. Oprócz wegańskiej wersji majonezu, w marketach dostaniesz też klasyczne majonezy w wersjach light. Taki wybór może się bardzo opłacić, ale uważnie czytaj ich etykiety, bo czasem wersja „light” jest lżejsza tylko z nazwy. Celuj w majonez o kaloryczności 200-400 kcal/100 g.

Karp, choć tradycyjny, nie należy do najzdrowszych ryb. Jeśli przygotowujesz go dodatkowo w panierce i smażysz, serwujesz bardzo kaloryczną potrawę.

Ciężko wyobrazić sobie Wigilię bez ryb, zdecydowanie namawiamy do ich jedzenia! Wybierz jednak odpowiedni gatunek i przepis na rybę. Przygotuj symbolicznego karpia według tradycyjnej receptury, ale daj gościom wybór w postaci innej ryby w zdrowszej formie. Proponujemy, byś przygotowała pstrąga, dorsza lub łososia. Najlepiej pieczone lub usmażone na patelni grillowej.

fot. Adobe Stock, Marco Mayer

Jakiś czas temu robiłyśmy przegląd sklepowych twarogów sernikowych z dobrym składem. Wiesz, że sery w wiaderkach ogromnie różnią się zawartością tłuszczu? Z naszego testu wynika, że najmniej kaloryczny twaróg sernikowy z dobrym składem ma tylko 93 kcal/100 g, a najbardziej kaloryczny prawie 3 razy więcej kalorii (273 kcal)! Kupuj twaróg na sernik z tą świadomością.

W teorii jest 12 tradycyjnych potraw wigilijnych, ale w praktyce w każdym domu serwuje się coś innego. Może przygotujesz swojej rodzinie jakąś nietypową dla was (a przy okazji całkiem dietetyczną) potrawę? Jest wiele fit przepisów na święta. Niesłodzona kutia? Kapusta z grochem? Zupa grzybowa? A może któraś z wegańskich potraw wigilijnych?

Śledź to zdrowa ryba, bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawet cukrzycy mogą jeść śledzie, jeśli zostaną dobrze opłukane z solanki. Śledź jest też dość kaloryczny. Jeśli zależy ci na oszczędzeniu kilkunastu lub kilkudziesięciu kalorii, wybierz śledzie w śmietanie lub sosie pomidorowym, zamiast śledzi w oleju.

Jeśli jesteś gościem na Wigilii i kusi cię śledź w oleju, postaraj się go mocno odsączyć z tłuszczu. Nie wycieraj też pieczywem oleju zgromadzonego na talerzu. Może wydawać ci się to mały szczegół, ale w połączeniu z innymi wskazówkami może mieć duże znaczenie dla twojej sylwetki po świętach.

fot. Adobe Stock, lisa870

Nie jest to sposób na ograniczenie kaloryczności potraw, ale ważna przestroga. Nie zmuszaj do jedzenia siebie i innych.

To bardzo częste w polskich domach zachowanie mylone z gościnnością, nie powinno być normą. Zaproponuj daną potrawę, jednak przyjmij odmowę bez urazy.

Nie czuj się też źle, gdy sama odmówisz babci dokładki pierogów, na które nie masz już ochoty. Pamiętaj, że święta mają być przede wszystkim dobrze spędzonym wspólnym czasem. Szanuj wybory żywieniowe innych i powstrzymaj się od komentarzy na ten temat.

