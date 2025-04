Jeśli zastanawiasz, się, jak obniżyć cukier na czczo w ciąży, to oznacza, że albo masz podwyższony wynik glukozy w badaniu, albo stwierdzono u ciebie cukrzycę ciążową lub obawiasz się, że może się u ciebie ona pojawić. Dobrze, że masz zamiar podjąć działania, bo cukrzyca ciążowa może w czasie ciąży i po porodzie niekorzystnie może wpływać na płód, twoje zdrowie i samopoczucie. I dlatego należy wszelkimi sposobami ograniczać jej skutki.

Pierwszym postępowaniem, jakie podjąć powinna ciężarna, u której występuje zbyt wysoki poziom cukru we krwi na czczo, jest wprowadzenie diety w cukrzycy ciążowej i rozpoczęcie aktywności fizycznej, jeśli nie ma do nich przeciwwskazań. Ciąża z takimi wskazaniami zostaje przez lekarza oznaczona symbolem GDMG1 (Gestational diabetes melitus G1). Jeżeli chodzi o ruch, to zalecane są umiarkowane długotrwałe wysiłki, np. długi spacer, pływanie, zajęcia aquaaerobiku, inne ćwiczenia w ciąży. O diecie piszemy niżej.

Gdy okaże się, że to nie wystarcza (tak dzieje się w przypadku 10-40% ciężarnych z cukrzycą ciążową), konieczne jest leczenie polegające na podawaniu insuliny lub metfominy. Taką ciążę oznacza się wtedy symbolem GDMG2. Metforminę częściej stosuje się za granicą i u ciężarnych, które jednocześnie są otyłe. Zarówno w ciąży GDMG1 jak i GDMG2 podczas leczenia ciężarna musi regularnie kontrolować poziom cukru we krwi na czczo, a czasami też po posiłku.

Najlepiej sprawdza się dietę dla cukrzyka, czyli dieta skomponowana z uwzględnieniem pokarmów o niskim lub średnim indeksie glikemicznym oraz wykluczająca pokarmy z wysokim indeksem glikemicznym. Ważne jest też jadanie 5-6 posiłków dziennie, co 2-3 godziny. Zabieg ten pozwala zapobiegać gwałtownym wahaniom poziomu cukru we krwi.

Skład diety cukrzycowej dla ciężarnych:

40-50% węglowodany,

20-30% białko,

20-35% tłuszcz.

Szczególną uwagę trzeba zwracać na ilość i jakość węglowodanów w diecie. To wszystko pozwala obniżyć cukier na czczo w ciąży. Wykluczyć należy z niej cukry proste, a zwiększyć udział węglowodanów złożonych, które nie powodują szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dlatego zalecane są:

razowe makarony,

grube kasze,

ryz dziku lub brązowy,

razowe pieczywo.

Dieta na obniżenie cukru na czczo w ciąży powinna obfitować w warzywa, zwłaszcza te o niskim indeksie glikemicznym. Owoce należy jadać w kontrolowanych ilościach. Cała dieta powinna dostarczać 19-21 wymienników węglowodanowych. 1 WW to gramatura wybranego produktu, która zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych przez organizm.

Odwodnienie a wysoki poziom cukru z rana

Co jeść na noc, aby mieć niski cukier rano w ciąży?

Nie mniej ważne od tego, co jeść przed snem w ciąży jest to, o której zjadać ostatni posiłek, by rano mieć niski cukier na czczo. Zalecana jedzenia ostatniego posiłku to 19:00-19:30. Niektóre ciężarne mogą dostać zalecenie od lekarza, aby zjeść dodatkową kolację. Wszystko zależy jednak od pory spania ciężarnej. Kobieta, która chodzi spać o północy, będzie mogła zjeść ostatni posiłek później, niż taka, która chodzi spać o 22.

Podstawowa kolacja, która nie spowoduje wysokiego cukru rano, powinna zawierać 3-4 wymienniki węglowodanowe (WW).

Podajemy przykłady, ile WW znajduje się w 100 g wybranych produktów:

brzoskwinie – 1 WW,

czarne jagody – 0,9 WW,

jabłko – 1 WW,

maliny – 0,5 WW,

cukinia – 02 WW,

ciecierzyca konserwowa – 1,6 WW,

fasola szparagowa – 0,5 WW,

jarmuż – 02 WW,

marchew – 0,2 WW,

papryka – 0,2-0,5 WW,

pomidory – 0,3 WW,

sałata – 0,2 WW,

kapusta kiszona – 0,1 WW,

ziemniaki – 1,7 WW,

czekolada gorzka 5,5 WW,

migdały – 0,8 WW,

jajo – 0 WW,

jogurt naturalny – 0,6 WW,

ser twarogowy chudy – 0,4 WW,

ser żółty – 0 WW,

ryby – 0 WW,

mięso – 0 WW,

bułka grahamka – 4,9 WW,

chleb chrupki – 7,3 WW,

chleb żytni pełnoziarnisty – 4,5 WW,

kasza gryczana – 6,3 WW,

kasza pęczak – 7 WW.

Sprawdź też tabelę wymienników węglowodanowych.

fot. Jak dietą obniżyć poziom cukru na czczo w ciąży/ Adobe Stock, gpointstudio

Nieprawidłowy poziom cukru we krwi na czczo w ciąży może wynikać z rozwoju cukrzycy ciążowej, która dotyka ok. 3-10% ciężarnych. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po ok. 6 tygodniach od porodu i jest wywoływana zmianami hormonalnymi towarzyszącymi w ciąży.

U części ciężarnych podwyższony poziom cukru we krwi na czczo może wskazywać na istniejące już wcześniej problemy. Wiele kobiet nie bada przed zajściem w ciążę poziomu cukru we krwi na czczo, tymczasem problem mógł już istnieć wcześniej. Wykrywa się go właśnie przy okazji badań wykonywanych rutynowo w czasie trwania ciąży. Mówi się wtedy o cukrzycy w ciąży (a nie cukrzycy ciążowej).

Wzrost poziomu cukru we krwi rano wpisuje się w dobowy cykl funkcjonowania organizmu – od rana organizm potrzebuje energii, aby normalnie funkcjonować. Między godziną 3. a 6. rano następuje wzrost poziomu hormonów (glukagon, adrenalina, kortyzol, hormon wzrostu), które m.in. powodują wzrost poziomu cukru we krwi. Wzrost ten jest u zdrowej osoby kontrolowany przez wydzielanie insuliny, która nie dopuszcza do tego, aby poziom cukru we krwi wzrósł nadmiernie, czyli ponad 99 mg/dL (6,5 mmol/L).

Dla osób niebędących w ciąży norma cukru na czczo wynosi: 70 do 99 mg/dL (3,9 do 5,5 mmol/L). U ciężarnych norma cukru we krwi na czczo wynosi maksymalnie 91 mg/dL.

U ciężarnych wynik w granicach 92-125 mg/dl oznacza podwyższenie poziomu cukru we krwi na czczo i wymaga dalszej diagnostyki. Przy wyniku powyżej 125 mg/dl (6,9 mmol/l), jeśli przy kolejnym pomiarze poziom cukru we krwi będzie także przekraczał tę wartość, rozpoznaje się cukrzycę. Do rozpoznania cukrzycy w ciąży wystarczy też pojedynczy wynik poziomu cukru we krwi powyżej 200 mg/dL.

