Wyniki badań pokazały, że masz podwyższony poziom CRP i zastanawiasz się, jak go naturalnie obniżyć? Mamy dla ciebie kilka wskazówek, dzięki którym pozbędziesz się stanu zapalnego. Pamiętaj jednak, że podwyższone CRP to przede wszystkim sprawa dla lekarza. Naturalne obniżanie CRP dietą to tylko poboczne, wspierające działania.

Podwyższone CRP (białko C-reaktywne) wskazuje na stan zapalny w obrębie organizmu. CRP jest białkiem wytwarzanym w wątrobie w przebiegu różnych zapaleń.

Podwyższone CRP najczęściej przytrafia się przy ostrych zakażeniach. O długotrwałym stale zapalnym w organizmie częściej informuje OB.

Do przyczyn podwyższonego CRP należą:

infekcje bakteryjne,

infekcje wirusowe: ostra grypa, COVID-19 i inne,

infekcje grzybicze lub stałe przebywanie np. w zagrzybionym pomieszczeniu,

ogólnoustrojowe infekcje np. posocznica i sepsa,

ostre zapalenie trzustki,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna i inne infekcje jelit,

zakrzepica żył głębokich,

występowanie alergii,

nowotwory, szczególnie w rozwiniętym stadium,

choroby zapalne stawów: RZS i dna moczanowa,

zawały serca,

operacje i urazy.

Żeby zadziałać na obniżenie poziomu CRP w organizmie, trzeba wprowadzić dietę przeciwzapalną.

Musisz zrozumieć, że CRP nie jest samo w sobie twoim wrogiem ani nie stanowi niebezpieczeństwa. CRP po prostu wskazuje na to, że w twoim ciele toczy się stan zapalny i organizm jest w stanie walki. Obniżenie CRp idzie w parze ze zdrowieniem, to powinien być twój główny cel w naturalnym obniżaniu białka C-reaktywnego.

Jeśli podwyższony poziom CRP jest przejściowy i wiesz, że wynika z aktywnej infekcji, nie ma konieczności jego zbijania. Jeśli w kilku kolejnych wynikach badań wciąż masz podwyższony poziom CRP, warto się tym zainteresować.

Obniżanie CRP bardzo różni się więc np. od naturalnego obniżania stężenia cholesterolu, naturalnego obniżania trójglicerydów lub obniżania poziomu cukru we krwi. W tych wypadkach cel był jasny: podwyższone poziomy tych substancji zagrażają zdrowiu, wiec należy je usunąć z krwiobiegu.

W przypadku CRP trzeba jednak zadziałać na przyczynę jego podwyższonego poziomu. Samo CRP nie jest szkodliwe, ale bardzo szkodliwa może być przyczyna zbyt wysokiego CRP.

Zanim przejdziesz do naturalnego obniżania poziomu CRP postaraj się jednoznacznie znaleźć przyczynę tego stanu. Skonsultuj się z lekarzem i dojdź do źródła tego problemu. Słuchaj też wszystkich zaleceń i w razie potrzeby przyjmuj przepisane ci leki.

Jeśli wiesz już, jaka jest przyczyna podwyższonego poziomu CRP, możesz postarać się coś z tym zrobić. Jednym ze skutecznych sposobów jest tutaj dieta, a konkretnie dieta przeciwzapalna.

Odpowiednie odżywienie pozwalają pozbyć się przede wszystkim długotrwałego stanu zapalnego. Nie zadziała jednak w ostrych infekcjach, w których CRP też jest podwyższone.

Najważniejsze jest dopasowanie diety do schorzenia i przyczyny wysokiego CRP. Są też pewne ogólne wskazówki, które zaraz wymienimy, ale znacznie większy efekt osiągniesz, dopasowując jadłospis do twojego przypadku i powodu wysokiego CRP.

Jeśli wysokie CRP to skutek dny moczanowej , stosuj specjalną dietę w dnie moczanowej, a obniżysz stan zapalny.

, stosuj specjalną dietę w dnie moczanowej, a obniżysz stan zapalny. Jeśli cierpisz na choroby zapalne jelit , stosuj specjalną dietę dla osób z zapaleniami jelitowymi.

, stosuj specjalną dietę dla osób z zapaleniami jelitowymi. Jeśli masz alergię , staraj się unikać alergizujących substancji, a do tego zapoznaj się z pojęciem alergenów krzyżowych, które mogą wywoływać u ciebie objawy.

, staraj się unikać alergizujących substancji, a do tego zapoznaj się z pojęciem alergenów krzyżowych, które mogą wywoływać u ciebie objawy. Stosuj odżywczą dietę płynną po operacjach i urazach , by zapobiec niedoborom i zapewnić odpowiednio dużo białka organizmowi, który się regeneruje.

, by zapobiec niedoborom i zapewnić odpowiednio dużo białka organizmowi, który się regeneruje. Jeśli wysokie CRP to skutek nowotworu, skup się przede wszystkim na zleconej terapii. Pamiętaj też, że dobrze odżywiony organizm lepiej zwalcza nowotwory. Stosuj wysokokaloryczną dietę na przytycie.

Jak wspomniałam, są też inne uniwersalne wskazówki na naturalne obniżenie CRP za pomocą diety. Dostosuj je do swojego przypadku.

Unikaj prozapalnych produktów

Naturalne obniżanie CRP warto połączyć z powstrzymaniem rośnięcia CRP. Przede wszystkim, nie zaogniaj występującego już stanu zapalnego. Unikaj prozapalnych produktów spożywczych, czyli:

fast foodów,

żywności przetworzonej (np. przetworzonego czerwonego mięsa, konserw),

jedzenia smażonego,

kwasów tłuszczowych trans,

produktów z dużą ilością cukru, słodyczy i napojów,

jedzenia podbijającego poziom glukozy we krwi (np. białego pieczywa, jedzenia z wysokim indeksem glikemicznym),

alkoholu (i innych używek),

żywności z przewagą kwasów omega 6 nad kwasami omega 3.

Jedz odpowiednio dużo warzyw i owoców

Warzywa i owoce zawierają antyoksydanty, które chronią przed wystąpieniem stanu zapalnego i są świetne jako prewencja chorób. Są też niezastąpione w zwalczaniu już pojawiającego się stanu zapalnego i CRP.

Jedz minimum 400 g warzyw i owoców dziennie, a najlepiej, jeśli zwiększysz tę porcję do 800 g i więcej. Najzdrowsze warzywa i owoce to:

wszystkie zielone warzywa liściaste: jarmuż, szpinak, różne rodzaje sałaty, roszponka,

jarmuż, szpinak, różne rodzaje sałaty, roszponka, owoce jagodowe : jagody, borówki, truskawki, jeżyny, maliny itp.;

: jagody, borówki, truskawki, jeżyny, maliny itp.; różnokolorowe warzywa i owoce: papryka, śliwki, nektarynki, figi, pomidory, szparagi.

fot. Warzywa i owoce na naturalne obniżenie CRP/ Adobe Stock, Monstar Studio

Wspieraj się wyciągami roślinnymi i sokami obniżającymi CRP

Jeśli chcesz dodatkowego wsparcia w naturalnym obniżaniu CRP, możesz postawić na produkty szczególnie bogate w naturalne przeciwutleniacze. To:

wyciągi roślinne,

algi morskie : chlorella i spirulina,

: chlorella i spirulina, kakao,

skoncentrowane soki z owoców jagodowych np. sok z wiśni, sok z aronii,

jagodowych np. sok z wiśni, sok z aronii, suszone owoce jagodowe: suszone wiśnie, suszone porzeczki, jagody goi.

Pij herbatę i naturalną kawę

Jednym z popularnych mitów o kawie jest to, że jest ona niezdrowa. Wręcz przeciwnie, może wspierać naturalne obniżanie poziomu CRP. Kawa i herbata to wciąż największe źródła antyoksydantów w diecie. Pij herbatę często i chętnie, najlepiej wybieraj zieloną herbatę o szerokich właściwościach, ale wszystkie inne rodzaje też są bogate w antyoksydanty. Wybierz ulubioną mieszankę, ale pamiętaj, by nie dodawać do niej cukru, który nasila stany zapalne i podwyższa CRP.

Wzbogać dietę w ryby i kwasy omega 3

Najzdrowsze ryby, które mogą naturalnie obniżać CRP, to produkty te bogate w kwasy omega 3, czyli tłuste ryby morskie: łosoś, śledź, makrela, tuńczyk i sardynki. Jedz ryby minimum 2 razy w tygodniu, a jak cierpisz na stale podwyższone CRP, wprowadź też suplementy kwasów omega 3. 2 g kwasów DHA i EPA dziennie działają świetnie, obniżając stan zapalny i CRP. Możesz też stosować po prostu tran.

Przyprawiaj swoje potrawy dla dawki przeciwutleniaczy

Przyprawy są bogate w antyoksydanty, a to właśnie one są zabójcą stanu zapalnego. Zwiększ udział antyoksydantów w diecie, a zobaczysz różnicę w poziomie CRP. Stosuj często:

Tak naprawdę dodawaj do dań po prostu swoje ulubione przyprawy. Staraj się za to ograniczyć ilość jedzonej soli, która też może działać prozapalnie.

Ćwicz, by naturalnie obniżyć CRP

Nie jest to porada bezpośrednio związana z dietą, ale trzeba o niej wspomnieć. Wszelka aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania i poprawy zdrowia, w tym do naturalnego obniżania CRP.

Badania na dużej grupie 1400 osób z chorobami serca i podwyższonym CRP wskazują na jednoznaczny wniosek: poziom CRP obniża się niemal natychmiastowo po ćwiczeniach fizycznych.

Ćwicz lekko, spaceruj, uprawiaj jogging lub marszobieg. Zbyt intensywne ćwiczenia też nie są wskazane, jeśli masz wysokie CRP. Nagłe rozpoczęcie aktywno

Odpoczywaj, medytuj, unikaj stresu

Stres też predysponuje do podwyższonego stanu zapalnego i CRP w organizmie. Relaksacja to też może być sposób na naturalnie obniżenie CRP. Staraj się wysypiać, odpoczywać i nie stresować nadmiernie. Uprawiaj relaksujące ćwiczenia, praktykuj jogę lub znajdź inny skuteczny sposób na wyciszenie. Obniżenie CRP przy redukcji stresu też jest udowodnione badaniami naukowymi.

Niektóre suplementy i substancje mają szczególne właściwości, które można wykorzystać do obniżania CRP. Przed rozpoczęciem suplementacji najlepiej porozmawiaj ze swoim lekarzem. Pamiętaj, że supelemnty nie są substytutem zróznicowanje diety.

Miej świadomość, że suplementy to nie leki, a środki spożywcze. Nie są tak dokładnie przebadane. Wiedzę o użytecznych substancjach możesz też wykorzystać po prostu do wzbogacenia diety w poszczególnie mikroelementy.

W naturalnym obniżaniu CRP przydatne mogą być:

błonnik pokarmowy,

kwas foliowy i inne foliany,

magnez,

witamina E,

wspomniane wcześniej kwasy omega 3,

kurkumina z kurkumy.

Nadwaga i otyłość to jedne z przyczyn nadmiernego stanu zapalnego, który ujawnia się wysokim CRP. Tkanka tłuszczowa jest aktywna endokrynologicznie i wydziela cząstki (m. in. cytokiny) działające prozapalnie. Jej nadmiar to jedna z potencjalnych przyczyn wysokiego CRP.

Chcesz naturalnie i skutecznie obniżyć CRP? Schudnij. Nie stosuj w tym celu detoksów, głodówek, diet warzywno-owocowych, czy diet sokowych. Zamiast tego postaw na mądrze opracowaną dietę redukcyjną z deficytem kalorycznym, która pomoże ci schudnąć skutecznie, choć nie bardzo szybko. By schudnąć dla obniżenia CRP warto uzbroić się w cierpliwość. Po osiągnięciu prawidłowej masy ciała, poziom CRP na pewno spadnie.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 15.12.2021.

