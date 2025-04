Fot. Fotolia

Kiedy spotykasz znajomych, którzy od roku, dwóch lub dłużej grzeją fotele w korporacjach, spełniając się w pracy biurowej, z przerażeniem stwierdzasz, że właściwie każdy z nich przytył. Czy biurowa praca siedząca musi oznaczać nadbagaż w postaci niechcianych kilogramów? Czy Ciebie też to czeka?

Jeśli nie chcesz przytyć, stosuj się do tych kilku wskazówek. Siedząca praca wcale nie musi oznaczać tycia!

1. Ogranicz kalorie!

Im mniej się ruszasz, tym mniej spalasz. Jeśli do tej pory ciągle gdzieś biegałaś, potrzebowałaś większej ilości kalorii – kiedy tempo dnia maleje, potrzebujesz ich mniej. Pamiętaj o regularnych posiłkach, ale zwracaj uwagę na to, żeby się nie przejadać.

Zapotrzebowanie kaloryczne osoby wykonującej pracę siedzącą przez 8 godzin dziennie jest o wiele mniejsze niż tej, która jest ciągle w ruchu. Siedzący tryb życia powoduje, że metabolizm także nieznacznie zwalnia.

2. Zapisz się na siłownię

Wykup karnet na siłownię i odwiedzaj ją 2 - 3 razy w tygodniu. Jeśli nie przepadasz za ćwiczeniami statycznymi, spośród oferty klubów fitness wybierz zajęcia, które cię nie znudzą, a przy tym pozwolą ci się zmęczyć. Regularny ruch zrekompensuje figurze i kręgosłupowi czas spędzany w pozycji siedzącej.

Jeśli obawiasz się, że zakup karnetu to zbyt duży wydatek, dowiedz się, czy możesz liczyć na rabat. Duże firmy często korzystają z pozapłacowych świadczeń z zakresu sportu – może się okazać, że za nieduże pieniądze wykupisz kartę uprawniającą do nielimitowanych wejść na siłownię, basen lub aerobik.

3. W drodze do pracy wybierz spacer albo rower

Wiele osób zaczynających pracę nie wyobraża sobie nie korzystać z samochodu. Ci, którzy nie posiadają auta lub nie chcą denerwować się stojąc w korkach, szukają możliwie najwygodniejszego połączenia komunikacją miejską. Musisz jednak wiedzieć, że droga pokonywana w ten sposób sprzyja tyciu!

Zamiast samochodu wybierz rower. Jeśli do pracy masz niedaleko – przespaceruj się. Wysiądź 2 przystanki wcześniej i pozostały odcinek drogi pokonaj pieszo.

4. Wybieraj schody zamiast windy

Praca w biurowcu ma swoje wady i zalety. Kiedy się spieszysz, pomocna będzie winda. Staraj się jednak w miarę możliwości wchodzić po schodach. Regularne wchodzenie po schodach poprawia kondycję, dzięki czemu nie będziesz tak szybko łapać zadyszki. To także dobry trening układu krążenia, a co najważniejsze – świetnie wysmukla łydki, a nawet zmniejsza widoczny cellulit!

5. Nie podjadaj słodyczy w pracy

Pracując przy komputerze łatwo przesadzić z wysokokalorycznymi przekąskami. Jeśli jesteś wpatrzona w monitor, a koleżanki ciągle cię czymś częstują – po prostu grzecznie odmów! Inaczej nawet nie zauważysz, kiedy zjesz: paczkę ciastek, 2 czekolady czy szklankę orzechów.

Aby nie głodować w pracy, przygotuj sobie zdrowe przekąski – od ciastka lepsza będzie marchewka albo jabłko.

6. Jedz regularne posiłki

Przestrzeganie pór posiłków jest kluczowe dla utrzymania szczupłej sylwetki. Praca siedząca może być twoim sprzymierzeńcem – będzie ci łatwiej ustalić regularne godziny posiłków. Staraj się, aby w ciągu doby znaleźć czas na 5 – 6 posiłków, najlepiej w odstępach 3-godzinnych.