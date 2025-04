1. Jedz śniadania

Ten posiłek zapewni ci energię na co najmniej kilka godzin. Rano trzeba dostarczyć organizmowi węglowodanów, łatwo przyswajalnego białka, wapnia oraz witamin.

Tych produktów nie jedz na śniadanie, bo przytyjesz!

Reklama

2. Nie pij słodkich napojów

Zrezygnuj z gazowanych napojów i kawy. Można zastąpić je herbatą pu-erh, która ma podobne właściwości, a jest znacznie zdrowsza. Staraj się pić dużo wody (ok. 2 litry). Dzięki temu nie doprowadzisz do odwodnienia organizmu.

3. Zrób przerwę na posiłek

Nawet mając bardzo dużo pracy, wygospodaruj czas na drugie śniadanie czy obiad. Jedząc przy komputerze, nie zwracasz uwagi na to, co jesz. Ludzie, którzy jedzą, pisząc lub czytając, nie kontrolują ani ilości, ani jakości posiłków. W rezultacie często sięgają po dodatkowe porcje.

4. Uważaj na przekąski

Zakamuflowany w szufladzie batonik jest zmorą ludzi zapracowanych. Lepiej z tego zrezygnuj. Kiedy poczujesz się głodna, zjedz owoc, jakieś warzywo lub chrupkie pieczywo.

5. Ruszaj się

Nie narzekaj, że masz siedzący tryb pracy. Można temu zaradzić. Zamiast dzwonić do koleżanki, która pracuje kilka pokoi dalej, pójdź do niej. Jeśli nie możesz w ciągu dnia zrobić sobie przerwy na spacer, zrób to w drodze do lub z pracy. Jeśli nie musisz korzystać z windy ze względów zdrowotnych, wejdź na piętro po schodach.

6. Unikaj obfitych kolacji

Staraj się nie jeść tuż przed snem. Jest to możliwe wtedy, kiedy w ciągu dnia jadłaś regularne posiłki. Jeśli późno wracasz z pracy, wieczorem zjedz coś lekkiego. Najlepsze są sałatki.

Tego nie jedz na kolację, bo przytyjesz!

7. Nie stosuj drastycznych diet

Głodzenie się to nie jest dobry sposób na zrzucenie wagi. Rezygnując z jedzenia, nie będziesz miała siły i stale będziesz rozdrażniona, co wpłynie nie tylko na twoją pracę, ale również na relacje ze współpracownikami lub obsługiwanymi przez ciebie klientami.

Dowiedz się więcej o diecie dla pracujących:

Hit! Dieta Wall Street dla pracoholików

Miniporadnik: jak jeść w pracy?

Oto cała prawda o kolacji na diecie!

Reklama

na podstawie tekstu Haliny Maksimowicz-Tarasewicz/wyd. specjalne Pani Domu