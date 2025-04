1. Zamień masło na oliwę

Co zyskasz? Zmniejszysz ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie (sprzyjają np. rozwojowi miażdżycy), a dostarczysz kwasów tłuszczowych omega-3 (są potrzebne m.in. do sprawnej pracy mózgu, dobrego widzenia, wzmocnienia kości).

2. Zamień białe pieczywo na ciemne

Co zyskasz? Jasne wytwarzane jest z wysokoprzetworzonej mąki, dlatego mało w nim błonnika. W ciemnym jest go nawet 5 razy więcej. Dzięki niemu lepiej pracują jelita, organizm oczyszcza się z toksyn, metabolizm przyspiesza i nie masz kłopotów z wypróżnianiem.

3. Zamień cukierki na owoce

Co zyskasz? Owoce dostarczają błonnika i obfitują w witaminy. Są mniej słodkie niż cukierki i zawierają fruktozę, która ma o 1/3 niższy indeks glikemiczny niż biały cukier. Mniejsze jest więc zagrożenie cukrzycą typu 2, a ty nie masz późniejszych napadów głodu.

4. Zamień majonez na jogurt naturalny

Co zyskasz? Łyżka majonezu to ok. 180 kcal i 19 g tłuszczu, a jogurtu naturalnego – ok. 15 kcal i 0,5 g tłuszczu. Na zamianie zyska więc i twoja sylwetka (redukcja kalorii), i układ krwionośny (przy mniejszej ilości tłuszczu w diecie obniża się ryzyko miażdżycy).

5. Zamień sól na zioła

Co zyskasz? Od soli podobno możemy się odzwyczaić w 2 tygodnie. Doprawiając potrawy ziołami otrzymasz nowe kompozycje smakowe i ograniczysz ryzyko nadciśnienia.

6. Zamień czerwone mięso na białe mięso

Co zyskasz? Podział na mięso białe (kurczak i indyk bez skóry, cielęcina, królik) i czerwone (wieprzowina, wołowina, baranina, konina, kaczka i gęś) zależy m.in. od zawartości tłuszczu.

W białym jest go mniej.

7. Zamień słodzone napoje na świeże soki

Co zyskasz? Napoje zawierają bardzo dużo cukru, który sprzyja tyciu i gwarantuje niemal pewną próchnicę. Świeże soki nie powodują tych zagrożeń, a dostarczają cennych witamin.

8. Zamień biały ryż na kaszę jaglaną

Co zyskasz? Biały ryż to właściwie sama skrobia. Kasza jaglana też ma jej dużo, ale zawiera również np. witaminy z grupy B i żelazo. Chroni więc przed anemią. A do tego odkwasza organizm.

9. Zamień bigos na leczo warzywne

Co zyskasz? Dodatki do bigosu mają masę kalorii i zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, które sprzyjają miażdżycy. Leczo jest lżejsze i chudsze. Dzięki błonnikowi zapobiega zaparciom, a kapka oleju roślinnego sprawia, że dobrze wpływa na mózg i serce.

10. Zamień chipsy ziemniaczane na płatki owocowe lub warzywne

Co zyskasz? Oprócz ziemniaków w chipsach jest dużo soli, tłuszczu, glutaminianu sodu i aromatów. Nic zdrowego i masa kalorii. Zaś suszone gorącym powietrzem płatki owocowe czy warzywne mają dużo błonnika i dodające energii węglowodany.

na podstawie tekstu Beaty Prasałek/Poradnik domowy