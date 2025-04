3 z 8

Ziemniaki + masło = nadwaga

Ich połączenie to bomba kaloryczna. Po zjedzeniu ziemniaków poziom glukozy we krwi rośnie, przez co trzustka zaczyna produkować duże ilości insuliny. Hormon tenpobudza komórki tłuszczowe do magazynowania energii, którą znajduje w maśle.