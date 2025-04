Woda dla dzieci jest niezwykle ważna. Im młodsze dziecko, tym poważniejsze skutki dla organizmu może mieć jej niedobór.

Woda pomaga utrzymywać prawidłową temperaturę ciała dzieci

Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów

Szczególnie istotnie wspiera pracę mózgu

Jest niezbędna dla prawidłowej budowy i działania tkanki mięśniowej u dzieci

Wspomaga wytrzymałość organizmu, regenerację i poprawia efektywność ćwiczeń

Woda wpływa na prawidłową pracę układu pokarmowego u dzieci, nie zaburza apetytu i nie powoduje nadwagi

Trzyletnie dziecko powinno wypijać niemal półtora litra wody na dobę. Nawet niewielkie odwodnienie może obniżać koncentrację, wydłużać czas reakcji, powodować zmęczenie, apatię, złe samopoczucie i bóle głowy, w znaczący sposób pogarsza też pamięć krótkotrwałą u dzieci.

Zgodnie z badaniami spożycia płynów, dzieci w Polsce piją za mało wody. Stanowi ona zaledwie 1/3 wypijanych przez nie płynów*, a zgodnie z normą powinna stanowić przynajmniej połowę. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci, tak samo jak dorośli, chętniej piją słodkie napoje. Podajemy je swoim pociechom, gdyż chcemy je uszczęśliwić, pocieszyć, nagrodzić… Powodów jest wiele. Tymczasem w najmłodszych latach życia dziecka to my, dorośli odpowiadamy za to, co dziecko pije. Jeśli będziemy podawać właśnie wodę od najmłodszego, w późniejszych miesiącach i latach życia nie będzie w pierwszej kolejności sięgać po niezdrowe, wysoko słodzone napoje.

Woda powinna stanowić główne źródło nawodnienia u dzieci, ponieważ wspiera kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Picie wody jest zalecane w zapobieganiu próchnicy u dzieci

Pomaga zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci

Nie zaburza procesu kształtowania upodobań smakowych (nie wzmacnia preferencji smaku słodkiego u dzieci).

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywienia niemowląt opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, wodą najlepszą dla dzieci jest woda źródlana lub naturalna woda mineralna – niskozmineralizowana, niskosodowa, niskosiarczanowa.

Jak nauczyć dziecko pić wodę?

Tu podstawą jest nasza świadomość i własny przykład. Nie oszukujmy się, jeśli sami raczymy się słodkimi napojami, dziecko nie da się namówić na napój „bez smaku”.

Idealnym wyborem dla niemowląt i dzieci jest wysokiej jakości woda źródlana Żywiec Zdrój. Jest to woda wydobywana z terenów położonych w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i butelkowana dokładnie w takiej postaci, w jakiej stworzyła ją natura.

Zgodnie z zaleceniem WHO przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecko nie wymaga dopajane, jeśli jest karmione piersią. Jednak w sytuacji, gdy ta potrzeba pojawi się (taka decyzja powinna zawsze zostać skonsultowana z pediatrą), sięgnijmy po wodę. Nie dosładzajmy jej.

Podawajmy dziecku wodę już od najmłodszych lat, nie traktując jej jako zło konieczne, ale jak pierwszy wybór

Nie trzymajmy w domu słodzonych soków, wysoko słodzonych napojów gazowanych, syropów, nie róbmy też na każde żądanie dziecka słodzonej herbatki

Jemy i pijemy również „oczami”, zadbajmy więc o to, by kubek, szklanka czy butelka z wodą były atrakcyjne dla dziecka.

Przygotowujmy dziecku tzw. wody smakowe – z dodatkiem cząstek owoców, ale bez cukru

Zamrażajmy owoce w odrobinie wody i dodawajmy je do szklanki z wodą dla dziecka w gorące dni

Podawajmy wodę do posiłków, zachęcajmy nawet do popijania nią słodkich napojów, które dziecku zdarzy się wypić. Żywiec Zdrój została pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Matki i Dziecka w kontekście jakości i bezpieczeństwa wody, a mianowicie: jej właściwości fizykochemicznych, procesu produkcji i bezpieczeństwa opakowań. Ta woda zawiera w sobie idealną proporcję składników mineralnych, które powinny być limitowane w diecie niemowląt, jak sód, chlorki, fluorki, azotany i azotyny. Żywiec Zdrój ma delikatny smak. Żywiec Zdrój posiada w ofercie produkty skierowane tylko do dzieci, jak np. wodę niegazowaną Zdrojek w poręcznym opakowaniu o pojemności 310 ml. Butelka ma sportową zakrętkę oraz ergonomiczny kształt, umożliwiający dzieciom chwytanie i picie. Marka ma również w swojej ofercie butelki z ulubionymi dziecięcymi bohaterami Minionkami na etykietach, dzięki którym dziecko uczy się prawidłowych nawyków przez zabawę – kolorowe postacie zachęcają do sięgania po wodę przy sklepowej półce.



Marka Żywiec Zdrój od lat prowadzi działania edukacyjne, których celem jest wyrobienie zdrowego nawyku picia wody przez dzieci. Przykładem jest program edukacyjny “Mamo, tato, wolę wodę!” skierowany do przedszkoli i rodziców. W ramach tego programu dzieci, poprzez zabawę, uczą się, jak ważna może być woda – zarówno jako element przyrody, jak i podstawa zdrowej diety.

