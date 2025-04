1. Skrobia i kwas

Tych składników nie należy łączyć. To połączenie hamuje wydzielanie ptialiny, odpowiedzialnej za proces trawienia skrobi, którą znajdziesz w produktach zbożowych takich jak pieczywo i płatki śniadaniowe. Jeśli chcesz uniknąć problemów z trawieniem:

Reklama

nie łącz produktów zbożowych z sokami

nie łącz produktów zbożowych z jajkami

nie dodawaj do ryżu i makaronu octu.

2. Skrobia i białko

Jest to najgorsze z możliwych połączeń, a mimo to najbardziej popularne:

mięso z pieczywem i ziemniakami,

hamburger z frytkami,

jajka z pieczywem czy grzankami.

Białko i skrobia nasiąkają w jamie ustnej zasadowym enzymem. Kiedy tak strawiony pokarm dostaje się do żołądka, zostaje dalej poddany działaniu enzymów trawiących skrobię. Przez to białko pozostaje niestrawione i nieprzyswojone przez organizm.

Mięso i produkty zbożowe zawsze jedz osobno, w innym wypadku przyswoisz tylko skrobię! Energia z białka, potrzebna m.in. do budowania mięśni, pozostanie niewykorzystana.

3. Skrobia i cukier

Skrobię i cukier jedz osobno. Jeśli je połączysz, trawienie skrobi rozpocznie się dopiero w żołądku, co w rezultacie doprowadzi do fermentacji cukru. Możesz bez obaw łączyć skrobię i tłuszcze, zajadać się chlebem z masłem, jednak jeśli dodasz do tego dżem lub miód, przeszkodzisz trawieniu skrobi.

4. Białko i białko

Możesz spożywać podobne rodzaje pokarmów, jak np. mięso wołowe i jagnięce lub dwa rodzaje ryb – nie różnią się tak bardzo, aby zakłócać trawienie w żołądku. Inaczej jest z innymi różnymi rodzajami białek. Na mleko najsilniejsze enzymy działają dopiero w ostatniej godzinie trawienia, na mięso w pierwszej, a na jaja gdzieś pomiędzy. Dlatego nie należy łączyć mięsa z mlekiem, jajami czy serem.

5. Białko i kwas

W trakcie jednego posiłku staraj się nie łączyć białek i kwasów. Nie pij do obiadu soku pomarańczowego i nie dodawaj octu do sałatki z kurczakiem, ponieważ uniemożliwi to strawienie mięsa. Białka są poddawane trawieniu w środowisku kwaśnym. Spożycie produktów kwaśnych razem z białkiem hamuje wydzielanie do kwasu solnego w żołądku. Jest on niezbędny do wydzielania pepsyny – enzymu trawiącego białka.

6. Białko i tłuszcz

Tłuszcz znacząco i na długo obniża poziom kwasu solnego i pepsyny w żołądku. Konsekwencją jest opóźnienie w trawieniu białka spożytego razem z tłuszczem. To właśnie dlatego tłuste mięsa, takie jak boczek lub stek, zalegają w żołądku nawet kilka godzin po zjedzeniu. Unikaj łączenia białka z tłuszczem, a jeśli ci się to zdarzy, jedz dużo surowych warzyw, które pomogą w trawieniu.

7. Białko i cukier

Nie spożywaj białka i cukru podczas jednego posiłku. Wszystkie cukry hamują wydzielanie soków żołądkowych, ponieważ ich trawienie rozpoczyna się dopiero w jelicie cienkim. Jeśli zaraz po obiedzie zjesz coś słodkiego, białko z mięsa nie zostanie przyswojone przez organizm. Cukier zaś zanim ulegnie wchłonięciu w jelicie cienkim zacznie fermentować doprowadzając do wzdęć i problemów jelitowych.

8. Mleko i inne produkty

W naszej kulturze zaleca się picie co najmniej szklanki mleka dziennie, podczas gdy na Wschodzie czy w Afryce ludzie traktują je jako środek przeczyszczający.

Po osiągnięciu dojrzałości organizm ludzki przestaje produkować enzym odpowiedzialny za trawienie mleka – laktazę. Dorośli nie potrzebują mleka do prawidłowego funkcjonowania. Nigdy nie łącz mleka z innymi produktami!

9. Melony jedz samodzielnie!

Melony jedz same, bez dodatków. To świetne owoce, które szybko dostają się do jelita cienkiego, gdzie zostają strawione i wchłonięte. Jednak trawienie zachodzi w ten sposób tylko wtedy, gdy żołądek jest pusty. Jeśli połączysz go z innymi, wymagającymi trawienia potrawami, melon pozostanie w żołądku tak długo, dopóki te potrawy nie ulegną strawieniu. Skutkiem może być fermentacja i problemy gastryczne.

10. Kiedy jeść desery?

Po większym posiłku nie należy spożywać słodkich deserów i świeżych owoców. Jeśli zamierzasz jeść słodycze i owoce, jedz je jako osobny posiłek. Zapobiegniesz ich fermentacji i problemom gastrycznym.

Staraj się przestrzegać tych reguł i unikać niezdrowych połączeń. Dzięki temu twoja dieta będzie zdrowsza, a samopoczucie lepsze!

Źródło: Daniel Reid "Tao Zdrowia", wyd. Rebis

Reklama

Dowiedz się więcej o zasadach zdrowego odżywiania:

Zdrowe odżywianie – co to naprawdę znaczy? TOP 10 zasad zdrowego odżywiania

Wyjście z diety - jak zakończyć dietę odchudzającą bez efektu jo-jo?

5 fatalnych rad dla osób na diecie, które sprawiają, że jesz więcej!