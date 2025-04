Jest bardzo dużo zdrowych produktów spożywczych, ale niestety wiele z nich jest drogich. Jednak to nie może być wymówka, która sprawia, że spożywasz jedzenie kiepskiej jakości. Jest wiele produktów, które możecie kupić, nie wydając fortuny. Zobaczcie, jakie superfoods powinny zawsze znaleźć się w waszym koszyku na zakupy, jeżeli chcecie jeść zdrowo w rozsądnej cenie.

1. Cytryny

Są znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Mają korzystny wpływ na skórę, a sok z 1 cytryny zawiera 100% dziennej dawki witaminy C, która jest jednym z najlepiej znanych przeciwutleniaczy.

Pomaga również walczyć z zatrzymywaniem płynów w organizmie. Dlatego staraj się pić (ciepłą!!!) wodę z cytryną - najlepiej zaraz po przebudzeniu. Jeżeli nie lubisz wody z cytryną, to dodawaj do niej odrobinę miodu.

2. Brokuły

Te smaczne zielone warzywa zawierają dawkę witaminy C i K, która pozwala wzmocnić kości. Jakby tego było mało, brokuły zawierają dużo błonnika, który po dotarciu do żołądka zwiększa swoją objętość i gwarantuje uczucie sytości na dłużej.

3. Słodkie ziemniaki

Dlaczego warto je jeść? Słodkie ziemniaki wzmacniają odporność i pomagają w walce z rakiem. Zawierają dużą ilość magnezu i witaminy A. Co ciekawe mają właściwości antystresowe i relaksujące. Więc jeżeli czeka cię stresujący dzień, to do pracy przygotuj sobie pieczone słodkie ziemniaki.

W Polsce dostępne są głównie bataty, ale pewnie doskonale wiecie, że jest jeszcze jedna odmiana słodkich ziemniaków. Mają taki sam kształt jak bataty, ale są w kolorze tradycyjnych ziemniaków. Niestety nadal ciężko je u nas dostać, ale mam nadzieję, że to się niebawem zmieni.

4. Kurkuma

Jest silnym przeciwutleniaczem i ma właściwości przeciwzapalne. Jednocześnie jest fantastyczną przyprawą, która pomaga w detoksykacji wątroby. Ja najbardziej lubię rozgrzewający napój, do którego dodaję imbir, miód, sok z cytryny i oczywiście kurkumę.

5. Makrela

To jedna z najbardziej niedocenianych ryb, która kojarzy się z czasami wczesnych lat 90. A to bardzo złe myślenie. Makrela jest doskonałym źródłem kwasów omega-3, dzięki czemu pomaga w leczeniu depresji, chorób serca, a nawet raka. Dodatkowo pomaga utrzymać w ryzach ciśnienie.

6. Buraki

Już od wielu lat są znane ze swoich zdrowotnych właściwości. Po spożyciu buraka w organizmie wytwarza się tlenek azotu - związek, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, a tym samym poprawia krążenie. Dla sportowców oznacza to lepszy dopływ tlenu i substancji odżywczych do mięśni.

7. Kefir

Szklanka kefiru ma 11-14 g białek kompletnych, czyli posiadających 8 niezbędnych aminokwasów egzogennych, które musimy dostarczać w jedzeniu, bo nasz organizm nie jest ich w stanie samodzielnie wyprodukować. Do tego kefir jest bogaty w składniki odżywcze (witaminy z grupy B, wapń i białko), dzięki temu wzmacnia kości i poprawia trawienie.

8. Por

Należy do tej samej rodziny co cebula i czosnek. Por jest popularnym dodatkiem do zup, farszów i zapiekanek. Jest lekkostrawny, dietetyczny i zasadotwórczy. Zawiera witaminę C, A, E i B oraz białko i żelazo.

Warto wiedzieć, że dwukolorowa łodyga definiuje zawartość olejków eterycznych i tym samym intensywność jej smaku. Biała część jest łagodniejsza, zielona – ostrzejsza i niesłusznie traktowana jako bezwartościowa, ale w tej części również kryje się sporo składników odżywczych

9. Marchew

Jest bogatym źródłem karotenoidów – związków, które są jednocześnie barwnikami odpowiadającymi za pomarańczowy kolor i przeciwutleniaczami. Właściwości tego warzywa doceniono już w starożytnych Chinach. Jednak wtedy najbardziej była znana jej biała odmiana. Marchewkę powinny docenić szczególnie osoby, które mają problemy z sercem, wzrokiem i skórą.

10. Jajka

Jeden z ulubionych produktów spożywczych sportowców i osób dbających o sylwetkę. Dlaczego? Jajka zawierają bardzo dużo białka, zapewniają uczucie sytości i są łatwe w przygotowaniu. Pomagają spalić tkankę tłuszczową i wspomagają budowę mięśni.

Jajka są idealnym połączeniem białka i tłuszczu, więc są doskonałym pomysłem na pełnowartościowe śniadanie. Martwisz się o cholesterol? Możesz wykorzystać tylko białko. To występujące w jajku kurzym jest jednym z najbardziej wartościowych produktów występujących w naturze.

