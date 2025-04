Bardzo często słyszę opinie, że zdrowe odżywianie jest drogie. Według mnie to tylko wymówka dla osób, którym się nie chce. Dlaczego? Sama jestem na diecie, która wyklucza gluten, laktozę, jajka, pszenicę i ryż. Wiele osób pewnie pomyśli, że takie odżywianie jest bardzo kosztowne, ale muszę was rozczarować. Nie! Wystarczy wszystko dokładnie zaplanować. Dlatego zobaczcie, jak jeść zdrowo mimo małego budżetu.

Reklama

Jedzenie tych 5 produktów może prowadzić do otyłości

1. Kupuj podstawowe produkty na zapas

Od dzisiaj do zakupów spożywczych podchodź strategicznie. Przed wyjściem do sklepu rób dokładną listę i oczywiście się jej trzymaj. Powinny się na niej znaleźć m.in. jajka, chleb, makarony pełnoziarniste, kasze, dobrej jakości mięso, tłuste ryby, ryż i sery. Dzięki temu zawsze będziesz miała pod ręką produkty, które pozwolą ci przygotować zdrowe i pożywne posiłki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na początku może to być dość duży wydatek, ale pamiętaj, że wiele produktów wystarczy na długo. Doskonałym przykładem jest masło orzechowe i olej kokosowy.

Warto mieć także strategię dotyczącą owoców i warzyw. Ja najchętniej kupuje je na lokalnym targu, gdzie bez problemu mogę znaleźć produkty od miejscowych rolników. Tak naprawdę tylko to kupuję na bieżąco. Dlaczego? Wszystko z oszczędności. Pomidory, sałata, jabłka czy gruszki bardzo szybko się psują. W tym przypadku nie ma sensu robić zapasów, bo później wiele rzeczy ląduje w koszu (wiem to z doświadczenia), a razem z nimi bez sensu wydanie pieniądze.

2. Zamrażaj

Jest to jedna z podstawowych zasad zdrowego odżywiania i oszczędzania. Zawsze kupuję dość duże porcje mięsa i ryb, które później dzielę na mniejsze i zamrażam. Mam zaprzyjaźniony (osiedlowy) sklep, w którym są zawsze świeże produkty w przystępnych cenach. Jest to dobra alternatywa dla popularnych supermarketów.

Podobną taktykę mam w przypadku owoców i warzyw. Zawsze kupuję sezonowe owoce i wrzucam je do zamrażalnika. Oczywiście mogę kupić gotowe mieszanki w sklepie, ale dzięki temu dokładnie wiem, co jem, a co najważniejsze oszczędzam. Pewnie zastanawiasz się jak? Owoce w sezonie są zawsze tańsze. Wyobrażacie sobie kupić maliny lub jagody zimą?

Poznaj cudowne właściwości czarnych jagód!

3. Pij kawę w domu

Najnowsze badania pokazują, że kawa przyspiesza metabolizm, zwiększa poziom kortyzolu i oczywiście pobudza. Jednak wiele z nas popija ją każdego dnia również ze względów smakowych. Oczywiście nie daj się zwariować i nie rezygnuj ze wszystkich przyjemności, ale pamiętaj, żeby kawę pić zawsze w domu. Wbrew pozorom to dość kosztowna zachcianka. Średnia latte w popularnej kawiarni kosztuje ok. 13 zł. Wystarczy, że pozwolisz sobie na nią 2 razy w tygodniu, to w miesiącu uzbiera się ponad 100 zł. Sporo?

4. Planuj posiłki

Wystarczy na początku tygodnia, usiądziesz z kartką i zrobisz plan swoich posiłków na najbliższe dni. Dzięki temu idąc na zakupy, będziesz dokładnie wiedziała czego potrzebujesz. Pamiętaj, żeby trzymać się wcześniej przygotowanej listy i nie wrzucać do koszyka dodatkowej paczki cukierków czy ulubionej czekolady. Jeżeli nie jesteś w stanie się powstrzymać, to może powinnaś pomyśleć o zakupach przez internet. Pamiętaj, że mając dokładny plan gry, oszczędzisz swój portfel i talię.

5. Nie kupuj wszystkiego w jednym sklepie

Wiem, że to dość dziwne, ale się sprawdza. Bardzo często te same produkty różnią się ceną w poszczególnych sklepach. Mam ulubioną czekoladę, która w jednym sklepie kosztuje 14,99 zł, a w innym już 9,99 zł. Moim zdaniem 5 zł robi bardzo dużą różnicę, a to tylko na jednym produkcie. Za to możesz kupić ok. 1,5 kg sezonowych warzyw lub owoców. Zacznijcie zwracać na to uwagę. Gwarantuje, że będziecie zaskoczone.

6. Zabieraj jedzenie do pracy

Koniec z jedzeniem lunchu w firmowej stołówce i kupowania od "Pana Kanapki". Od tej chwili stajesz się królową pojemniczków i codziennie zabierasz obiad z domu. Pamiętaj też o przekąskach w ciągu dnia, bo podjadanie też nie wchodzi w grę. Dobry będzie humus i świeże warzywa, jabłko, ulubione orzechy, serek wiejski lub baton proteinowy. Dzięki temu nie będzie ci burczało w brzuchu między posiłkami, a zaraz po powrocie do domu nie rzucisz się na jedzenie.

Reklama

10 produktów, które możesz jeść w nocy i nie przytyjesz!