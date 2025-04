Jak jeść więcej owoców?

Owoce świeże, soczyste i chrupkie są tak samo słodkie jak desery, ale o wiele od nich zdrowsze. Zawierają witaminy i związki antyoksydacyjne, które chronią przed nowotworami, chorobami serca, cukrzycy i zaćmy. Jedzenie owoców sprzyja nie tylko zdrowiu ale także urodzie i twojej figurze. Fakt ten podkreśla dawne przysłowie “Chcesz doktora widzieć rzadko? To codziennie zjadaj jabłko”. Obecnie lekarze i dietetycy zachęcają by jeść owoce co najmniej trzy razy dziennie. Czy osobiście stosujesz to zalecenie? Czy twoja rodzina zamiast owoców wybiera słodkie przekąski? Być może macie swój ulubiony owoc, a inne was nie interesują? Jeśli tak to warto sięgnąć po inne owoce, ponieważ może się okazać, że spożywacie dużą ilość pestycydów, które są akurat tylko na ulubionym rodzaju owoców. Co zrobić by jeść więcej owoców?

By twoja rodzina jadła więcej owoców…

Wzbogacaj potrawy, dodając do nich owocowe sosy i salsy.

Układaj owoce w szklanej misie, wówczas szybciej po nie sięgniesz. Misa powinna stać w zasięgu twojej ręki.

Przygotuj sałatki owocowe. Możesz w nich łączyć świeże i puszkowane owoce.

Gdy wybierasz się w podróż zamiast słodyczy zabierz suszone morele, śliwki i rodzynki. Podczas suszenia owoców stężenie polifenoli i karotenoidów wzrasta. Dlatego suszone rodzynki i śliwki dobrze wyłapują wolne rodniki.

Suszone owoce dodawaj do płatków owsianych i do naleśników.

Pij świeże soki owocowe lub koktajle owocowym puree. Wiele flawonoidów o działaniu antyutleniającym zawiera czerwony sok winogronowy.

Na deser przygotuj naleśniki lub gofry z sezonowymi owocami. Gdy ich nie masz użyj mrożonych.

Przygotowując sałatkę z kurczakiem lub z tuńczykiem dodaj pokrojone mango, gruszki lub jabłka.

Ten sam owoc przyrządzaj na różne sposoby:

Jabłko jedz surowe, gotowane lub pieczone w piekarniku,

Grejpfrut jedz surowy lub upiecz go na ruszcie,

Banany możesz jeść zamrożone lub świeże.

Z mrożonych owoców przygotuj shake.

Zamiast drugiego śniadania spożywaj owoce.

Świeże owoce dodawaj do jogurtu naturalnego.

Stosuj owocową zamianę:

Jabłka zastępuj gruszkami.

Pomarańcze zastępuj grejpfrutami.

Zamiast brzoskwiń jedz morele.

Rodzynki zamieniaj z borówkami amerykańskimi lub malinami.

Truskawki wymieniaj z kiwi.

Gdy chcesz zregenerować siły jedz winogrona. Cukier winogronowy szybko dociera do krwi. Sięgaj po winogrona również wtedy gdy dążysz do spadku wagi. Znaczna ilość potasu i mała sodu, ułatwia usuwanie nadmiaru wody z twojego organizmu.

Czy wiesz, że…

Największa aktywność antyoksydacyjną mają rodzynki, suszone śliwki, jeżyny, czarne jagody oraz truskawki? Dużo mniejszą aktywność wykazują banany i pomarańcze.