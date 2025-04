Na początku powinnaś ustalić sobie cel! W tym przypadku to utrata kilku nadprogramowych kilogramów. Teraz ustal plan działania i zastanów się jak najłatwiej osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Podstawą będzie oczywiście jedzenie. Głodzenie się i stosowanie restrykcyjnej diety to najgorsze wyjście. Lepiej rozsądnie podejść do tematu żywienia. Zaczęć jeść zdrowo, a najlepiej zacząć jeść mniej. Tylko jak to zrobić?

Dobra wiadomość jest taka, że można kontrolować wiele czynników związanych z jedzeniem. Wydaje ci się, że to jest bardzo trudne? Z czasem zaproponowane rozwiązania staną się zwyczajem i zaczniesz stosować je bez zastanowienia.

Przed wami 6 sprawdzonych sztuczek, które sprawią, że będziesz jadła mniej kalorii i utrzymasz swój apetyt w ryzach.

1. Ciesz się każdym kęsem

Ciesz się każdym posiłkiem. Zamiast jeść obiad w pośpiechu, postaraj się wygospodarować, chociaż 20 minut na spokojne zjedzenie posiłku. Skupiaj się na każdym kęsie! Dzięki większym przerwom między gryzami będziesz miała szansę na wyznaczenie granicy głodu i sytości. Sprawi to, że nie będziesz się przejadała.

Wolniejsze jedzenie oznacza również, że będziesz dłużej żuła każdy kęs. Dzięki temu będziesz miała mniej problemów z trawieniem i zapomnisz, czym są wzdęcia. Może to wymagać od ciebie odrobiny cierpliwości, bo przestawienie się na celebrowanie posiłków wcale nie jest tak łatwą sprawą. Jakie to będzie miało korzyści dla twojej figury? Będziesz znacznie mniej jadła, a jak łatwo się zorientować będzie to miało wpływ na twoją figurę.

2. Używaj mniejszych talerzy, misek i kubków

Ludzie używający większych misek i talerzy zjadają znacznie więcej niż osoby jedzące z mniejszych naczyń. Potwierdzają to badania, których wyniki zostały opublikowane w American Journal of Preventive Medicine. Specjaliści od żywienia mieli nałożyć sobie miskę lodów. Naukowcy dali im naczynia i łyżki w różnych rozmiarach. Okazało się, że przy większych naczyniach była to porcja o 31% większa niż przy mniejszych. W przypadku łyżek ta dysproporcja okazała trochę mniejsza, bo wynosiła 14,5 %. Pokazuje to jednak, że nawet osoby, które na co dzień zajmują się zdrowym żywieniem ulegają temu złudzeniu.

Jeżeli będziesz korzystała w mniejszych misek, to nawet nie zorientujesz, że będziesz jadła mniej. Nie zauważysz tej różnicy, a dzięki temu zaczniesz tracić na wadze.

3. Nie jedz bezpośrednio z pudełka, opakowania lub słoika

Jak często jesz chipsy lub ciasta bezpośrednio z opakowania? Prawie zawsze? Postaraj się to zmienić! Przez tak banalną rzecz nie masz kontroli nad ilością zjadanych posiłków. W jednym opakowaniu zazwyczaj jest wiele porcji, a jeżeli jesz z opakowania, to zazwyczaj zjadasz wszystko co się w nim znajduje.

Zanim zaczniesz coś konsumować, przenieś porcję, na którą masz akurat ochotę do miseczki. Dzięki temu unikniesz przejadania się, to zaowocuje zmniejszeniem obwodu bioder.

4. Poznaj swoje słabości

Wszyscy mamy słabości żywieniowe. Moją największą są lody, uwielbiam je i ciężko mi przejść obok nich obojętnie. Staram się nad tym panować, ale czasem nie jest łatwo.

Jak zacząć kontrolować swoje słabości? Większość sposobów jest banalna, ale działa. Po pierwsze nigdy nie chodź na zakupy głodna. W inny wypadku zawsze w twoim koszyku wylądują ulubione ciastka lub lody. Jeżeli zawsze przed pracą wchodzisz do ulubionej cukierni po słodką bułkę, to może zacznij wybierać inną drogę. To jest dość absurdalne, ale zazwyczaj się sprawdza.

5. Postaw na białko

Miałam pisać, jak jeść mniej, a namawiam was, żebyście jadły więcej białka. Uwierzcie mi, mam powód! Badania wykazały, że białko odgrywa bardzo ważną rolę w procesie regulacji przyjmowania pokarmu i apetytu. Osoby, które regularnie spożywają ten składnik odżywczy, są w stanie kontrolować swoją wagę. Dlaczego tak się dzieje? Ten składnik odżywczy sprawia, że jesteś przez dłuższy czas syta, bo jest znacznie dłużej trawione niż np. węglowodany. Dlatego jak najszybciej włącz do swojej diety chude białka – fasolę, białe mięso, produkty mleczne czy białko jaja.

6. Jedz śniadania!

Mówi się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Najnowsze badania pokazują, że osoby, które regularnie jedzą śniadania, są szczuplejsze, niż ludzie, którzy nie mają wyrobionego tego zwyczaju. Dlaczego? Badacze z University of Texas odkryli, że jedzenie wczesnego posiłku prowadzi do obniżenia całkowitego spożycia pokarmów w ciągu dnia. Jedzenie śniadanie jest częścią zdrowego stylu życia i ważny czynnik utrzymania prawidłowej wagi.

Wiele osób (też kiedyś do nich należałam) nie jest głodnych rano. Do zjadania śniadania trzeba się przyzwyczajać małymi krokami. Na początku wypijaj małą porcję samodzielnie przygotowanego koktajlu, z czasem zacznij jeść jogurt naturalny z owocami. Po kilku tygodniach będziesz zastanawiała się, jak kiedyś mogłaś wychodzić z domu bez śniadania.

