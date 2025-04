Tym razem nie będziemy was namawiały do stosowania konkretnej diety, nie będziemy zachwalały jej zalet i mówiły, ile możecie schudnąć dzięki jej stosowaniu. Tym razem chcemy was przekonać, że czasem warto zastanowić się głębiej nas swoim sposobem odżywiania. Bo jeżeli dieta jest zalecana nieograniczonej liczbie osób, to najprawdopodobniej nie będzie działała na wszystkich tak samo. Każda z was ma inny metabolizm, jest w innym wieku, ma inny tryb życia. Cierpicie na różne choroby, macie różne uczulenia i nietolerancje pokarmowe. A wbrew pozorom w czasie odchudzania to ma bardzo duże znaczenie.

Oczywiście istnieje wiele uniwersalnych zaleceń dietetycznych pomagających w uzyskaniu szczuplej sylwetki. Jednak głęboko wierzymy, że dopiero indywidualnie dobrana dieta jest w stanie zapewnić wam figurę modelki, znakomite samopoczucie i nienaganne zdrowie. Zobaczcie, jakimi zasadami powinnyście się kierować podczas wyboru odpowiedniej diety.

1. Dieta powinna być zdrowa i odpowiednio zbilansowana

Wiele diet polega na eliminacji określonej grupy składników odżywczych. Do najpopularniejszych można zaliczyć diety niskotłuszczowe i wysokobiałkowe. Faktycznie, ograniczając lub dodając do diety określone składniki, możecie stracić na wadze, ale to niestety krótkowzroczny cel, który pozwoli wam uzyskać wymarzoną sylwetkę, ale może odbić się na waszym zdrowiu.

Najlepszym rozwiązaniem będzie uwzględnienie w codziennym jadłospisie wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Sprawi to, że będziecie chudły znacznie wolniej, ale za to raz na zawsze.

2. Słuchajcie swojego ciała

Zapewne bardzo często zastanawiacie się jakie pokarmy i jakie kombinacje żywieniowe są dla was odpowiednie. Aby się tego dowiedzieć, powinnyście zacząć uważnie słuchać swojego organizmu.

Od diety wymagacie jednego najważniejszego efektu - spadku wagi. Widząc go macie motywację do dalszego działania. A tak naprawdę to ostatnia rzecz, na którą powinnyście zwracać uwagę. Bardziej istotne jest, jak się czujecie podczas stosowania diety. Od kiedy jecie inaczej, czujecie się znacznie lżej, przestałyście mieć problemy ze skórą, nie boli was głowa, nie jesteście ospałe, a w nocy śpicie jak zabite? A może zapomniałyście, czym są wzdęcia i opuchnięte nogi?

3. Zróbcie badania krwi

Wyniki badań krwi zawierają cenne informacje, które mogą być wyznacznikiem w czasie komponowania odpowiedniej diety. W pierwszej kolejności należy wykonać badania, zalecane przez lekarza pierwszego kontaktu, ale warto również pokusić się o nieco dokładniejszą analizę.

Obecnie istnieje wiele sposobów oceny krwi, które pozwolą wam dokładnie sprawdzić, jak funkcjonuje wasz organizm i metabolizm. Dzięki diagnostyce możecie dowiedzieć się, jakie produkty spożywcze powinnyście na zawsze wykluczyć ze swojego jadłospisu. Finalnie może się okazać, że właśnie nietolerancja i (lub) alergie pokarmowe odpowiadały za wasze problemy z wagą.

4. Odżywiajcie się zgodnie z budową ciała

Twój idealny sposób odżywiania powinien również brać pod uwagę budowę twojego ciała. Większość ludzi jest zaliczana do którejś z trzech kategorii: ektomorfik, mezomorfik i endomorfik. Są to oczywiście ogólne wytyczne, które jednak mogą pomóc wam osiągnąć upragniony cel.

ektomorfik (ma drobną budowę ciała i mały obwód kości. Zazwyczaj ma długie i chude kończyny oraz wąskie ramiona ) - ma szybki metabolizm i zwiększoną tolerancje na węglowodany. Najlepiej funkcjonuje na diecie bogatej w węgle i białko. Zazwyczaj się do osoby, które wyglądem przypominają bardzo szczupłych biegaczy długodystansowych.

(ma drobną budowę ciała i mały obwód kości. ) - ma szybki metabolizm i zwiększoną tolerancje na węglowodany. Najlepiej funkcjonuje na diecie bogatej w węgle i białko. Zazwyczaj się do osoby, które wyglądem przypominają bardzo szczupłych biegaczy długodystansowych. mezomorfik (to ludzie o muskularnym typie budowy , charakteryzują się solidnym korpusem, dużą ilością mięśni i niską zawartością tkanki tłuszczowej) - najbardziej zróżnicowany typ. Osoby o tej budowie mogą budować mięśnie i utrzymać poziom tkanki tłuszczowej na niskim poziomie. Jedak ich ciało najlepiej funkcjonuje na diecie opartej w tłuszcze, białka i węglowodany.

(to , charakteryzują się solidnym korpusem, dużą ilością mięśni i niską zawartością tkanki tłuszczowej) - najbardziej zróżnicowany typ. Osoby o tej budowie mogą budować mięśnie i utrzymać poziom tkanki tłuszczowej na niskim poziomie. Jedak ich ciało najlepiej funkcjonuje na diecie opartej w tłuszcze, białka i węglowodany. endomorfik (przeciętny endomorfik ma masywną budowę ciała i grube kości. Ma tendencje do tycia, spowodowaną wolnym metabolizmem) - z wyglądu przypomina ciężarowca, który ma wolniejszy metabolizm i tendencję do powiększania się tkanki mięśniowej, ale także tłuszczowej. Ich organizmy bardzo dobrze sobie radzą sobie na diecie bogatej w tłuszcze, ale praktycznie pozbawionej węglowodanów.

Musicie jednak pamiętać, że bardzo rzadko będziecie dokładnie pasowały idealnie do któregoś z wymienionych typów. Najczęściej spotyka się typy mieszane.

5. Zastosujcie metodę małych kroków

Na początku przeanalizujcie swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Przez kilka dni zapisujcie co dokładnie jecie, o jakiej porze i ile pijecie. Następnie przejrzyjcie dokładnie swoje notatki i zastanówcie się, co powinnyście zmienić w pierwszej kolejności. Zacznijcie od jednej, maksymalnie dwóch rzeczy. Dzięki temu będzie wam znacznie łatwiej.

Zmiany zacznijcie od picia odpowiedniej ilości wody i jedzenia większej ilości warzyw i owoców. Tak naprawdę powinny one stanowić 50% zjadanego w ciągu dnia pożywienia. Idealnie byłoby, gdyby te proporce utrzymały się na poziomie 35% dla warzyw i 15% dla owoców.

6. Dokonajcie ponownej oceny co jakiś czas

Dieta nie jest rzeczą ustaloną raz na zawsze. Razem z upływem lat i zmianą pór roku wprowadzacie pewne modyfikacje w pielęgnacji skóry, tak samo powinnyście zadbać o zmiany w sposobie odżywiania. Wasz organizm zmienia się wraz z wiekiem, inaczej funkcjonuje po urodzeniu dziecka, pod wpływem stresu czy poziomu aktywności fizycznej. Dlatego raz na pół roku zróbcie dietetyczny rachunek sumienia. Zastanówcie się, czy coś się zmieniło w waszym życiu i jak zareagował na to wasz organizm. Czy wcześniej opracowana strategia dalej działa na waszą korzyść?

