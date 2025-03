Zakwas z buraków to tradycyjny polski napój fermentowany, który zyskał popularność ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Jest bogaty w probiotyki, witaminy (np. C, A, B6), minerały (potas, magnez, żelazo), a także przeciwutleniacze, co sprawia, że może wspierać układ odpornościowy, poprawiać trawienie, wpływać na ciśnienie krwi. Podpowiadamy, jak długo można pić zakwas z buraków.

Zakwas z buraków można pić regularnie, jednak należy go wprowadzać do diety stopniowo, aby organizm miał czas na adaptację do probiotyków i kwasów organicznych zawartych w napoju.

Zakwas może być spożywany przez dłuższy okres i nie ma ustalonej maksymalnej długości jego spożywania. Zwykle jest mowa o 2 tygodniach, ale trudno stwierdzić, skąd wzięło się takie zalecenie.

Tak naprawdę można pić go codziennie przez kilka tygodni, a następnie zrobić przerwę lub włączyć go do diety na stałe, spożywając mniejsze ilości.

Przerwy w spożywaniu zakwasu pozwalają ocenić jego wpływ na organizm.

Standardowe zalecenia dotyczące picia zakwasu z buraków różnią się w zależności od celu jego spożywania:

Na początek: jeśli dopiero zaczynasz pić zakwas, warto zacząć od niewielkiej ilości, np. 50 ml dziennie. Stopniowo można zwiększać dawkę do większych ilości, jeśli organizm dobrze toleruje napój.

jeśli dopiero zaczynasz pić zakwas, warto zacząć od niewielkiej ilości, np. dziennie. Stopniowo można zwiększać dawkę do większych ilości, jeśli organizm dobrze toleruje napój. Standardowa dawka: po przyzwyczajeniu organizmu można pić ok. 100-125 ml dziennie. Dawkę najlepiej dzielić na 2 porcje i pić jedną rano a drugą po południu.

po przyzwyczajeniu organizmu można pić dziennie. Dawkę najlepiej dzielić na 2 porcje i pić jedną rano a drugą po południu. Maksymalna dawka: przy większej tolerancji i potrzebie wsparcia zdrowia, można pić do 250 ml zakwasu buraczanego dziennie (najlepiej w tę ilość podzielić na 2-3 porcje). Jednak tak dużą dawkę dzienną warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

O tym, ile zakwasu będzie odpowiednią ilością, zdecyduje sam organizm. Dlatego zaczynanie od małych ilości jest zasadne, aby obserwować organizm, dać mu szansę się przyzwyczaić i móc obserwować, czy zwiększająca się dawka nie wywołuje niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego (np. biegunki).

fot. Ile pić zakwasu z buraków/ Adobe Stock, MAXSHOT_PL

Zakwas z buraków, mimo wielu korzyści, nie jest odpowiedni dla każdego. Osoby z:

problemami żołądkowymi,

nadkwasotą,

kamieniami nerkowymi (ze względu na wysoką zawartość szczawianów),

poważnymi schorzeniami układu pokarmowego

powinny zachować ostrożność. Warto skonsultować się z lekarzem przed dłuższym spożywaniem zakwasu w większych ilościach.

Pamiętaj, że zakwas buraczany zawiera znaczne ilości soli, która może podnosić ciśnienie krwi oraz sprzyjać obrzękom. Jeśli masz tego typu problemy, a chcesz stosować zakwas z buraków, pij go w małych ilościach.

Sprawdzaj jakość zakwasu, jakim dysponujesz. Kiedy zakwas buraczany jest zepsuty, nie nadaje się do spożycia.

Efekty uboczne picia zakwasu buraków

Na początku picia zakwasu, zwłaszcza w znacznych ilościach, mogą wystąpić wzdęcia, luźne stolce lub wręcz biegunka, co jest wynikiem nagłego wzrostu ilości probiotyków i procesów fermentacyjnych w jelitach. Aby tego uniknąć, najlepiej zacząć picie napoju od małych dawek i stopniowo je zwiększać.

Uwaga! Zalecane dawki i czas stosowania zakwasu z buraków nie wynikają z badań naukowych. Nie wiadomo więc, czy i jaka dawka oraz czas stosowania przynoszą najlepsze efekty zdrowotne.

