Wpływ diety i ćwiczeń na zdrowie psychiczne

Powszechnie wiadomo, że dzięki połączeniu odpowiedniej diety z aktywnością fizyczną, można zredukować masę ciała. Jednak czy zastanawiamy się, jak te zmiany stylu życia wpływają na nasze zdrowie psychiczne? Okazuje się, że regularna aktywność fizyczna i właściwe zarządzanie spożywanymi kaloriami mają znaczący wpływ na zdrowie psychiczne człowieka!

Obraz własnego ciała jest ściślej powiązany z samooceną niż z jakimkolwiek innym elementem własnego ja, szczególnie u kobiet. Często zaprząta nam uwagę do tego stopnia, że kształtuje codzienne nawyki, wybory żywieniowe, dobór stroju, pewność siebie w trakcie wystąpień publicznych, a w wielu przypadkach niesie za sobą ładunek emocjonalny zdolny wpływać na nastrój. Aktywność fizyczna i właściwe zarządzanie kaloriami to środki pozwalające poprawić obraz własnego ciała poprzez redukcję masy ciała i poprawę ogólnej kondycji. To jednak nie wszystko – towarzyszy im wiele innych, ważnych zalet, takich jak uzyskanie satysfakcji z własnego ciała i jego akceptacji.

Niektóre badania (często z udziałem kobiet z wysokim poziomem obsesyjności i neurotyczności) wskazują, że ćwiczenia zwiększają świadomość własnego ciała i oczekiwania, są zatem istotnym elementem budowy pozytywnej samooceny.

Korzyści z połączenia aktywności fizycznej z dietą:

Badania wykazały, że osoby dbające o zdrowy styl życia rzadziej cierpią na depresję . Wiadomo, że aktywność fizyczna „dodaje energii” i wprawia w lepszy nastrój poprzez wpływ na wydzielanie beta-endorfin – na ten temat opublikowano co najmniej 20 przeglądów badań.

. Wiadomo, że aktywność fizyczna „dodaje energii” i wprawia w lepszy nastrój poprzez wpływ na wydzielanie beta-endorfin – na ten temat opublikowano co najmniej 20 przeglądów badań. Dokonano podsumowania dowodów epidemiologicznych, które wykazały istnienie wyraźnego związku pomiędzy aktywnością fizyczną a oznakami subiektywnego dobrego samopoczucia, takimi jak złagodzenie uczucia stresu czy zwiększenie poczucia satysfakcji i entuzjazmu.

Odpowiedni tryb życia ma również korzystny wpływ na zmniejszenie zaburzeń snu, które dotykają w przybliżeniu jednej trzeciej dorosłej populacji i wpływają na pogorszenie osiągnięć zawodowych oraz dysfunkcje psychiczne.

Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, ekspert kampanii "Zarządzanie Kaloriami", komentuje: "Poczucie winy, niskiej własnej wartości i skuteczności lub bezowocności wysiłku w odniesieniu do utrzymania prawidłowej lub zredukowanej masy ciała często odbijają się na zdrowiu psychicznym. Aktywność fizyczną i właściwe zarządzanie kaloriami należy więc propagować nie tylko ze względu na ich korzystny wpływ na zdrowie fizyczne, lecz także psychiczne. Z tego względu konieczne jest edukowanie społeczeństwa w tych kwestiach. Edukacja i zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce jest tanim i stosunkowo łatwym środkiem do poprawy zdrowia fizycznego, samopostrzegania i samoakceptacji nastroju, satysfakcji życiowej, jakości życia i relacji z otoczeniem".

Dowody naukowe pokazują, że zdrowy styl życia wspomaga leczenie zaburzeń depresyjnych oraz że sprzyja obniżaniu poziomu codziennego stresu i lęku. Istnieją ponadto wystarczające dowody wskazujące, że nawet nieregularnie podejmowana aktywność fizyczna może wpłynąć na poprawę nastroju i jakości snu.

Obserwowano również, że osoby o wyższej aktywności fizycznej mają wyższą samoocenę i lepsze samopoczucie psychiczne. Wpływ zdrowego stylu życia na dobre samopoczucie psychiczne został zatem potwierdzony w badaniach naukowych. Dlatego należy pamiętać, że regularna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są środkami do poprawy kondycji psychicznej i jakości życia.

