W ostatnich latach coraz większą wagę przykładamy do tego, co jemy i co kupujemy. Jeśli jednak nadal nie wiesz, jak czytać skład produktów spożywczych i na co zwracać uwagę na ich etykietach, koniecznie przeczytaj nasz prosty poradnik. Dzięki niemu twoje zakupy będą jeszcze zdrowsze.

Jak czytać etykiety produktów spożywczych?

Po pierwsze, zwracaj dużą uwagę na nazwę produktu. Chociaż parówki cielęce i parówki z cielęciną na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ich skład potrafi różnić się diametralnie. W tych drugich zawartość tego mięsa może wynosić zaledwie kilkanaście procent.

Po drugie, dokładnie czytaj skład. Im jest krótszy, tym oczywiście lepiej, ale nie zawsze kilka linijek składników musi cię przerażać. Zwracaj uwagę na podkreślone składniki, tajemnicze skróty oraz zawartość dodatków takich jak wzmacniacze smaku i konserwanty.

Po trzecie, nie zapominaj o tabeli wartości odżywczych. Dzięki temu będziesz znać ilość białka, tłuszczu, soli oraz cukru w danym produkcie - a wbrew pozorom te informacje przydają się nie tylko w diecie sportowców. Zerknij też na kaloryczność - chociaż każda z nas lubi sobie czasem pozwolić na coś niezdrowego, przeczytanie liczby kalorii produktu często sprawi, że odłożymy kolejny w tym tygodniu batonik na półkę...

Po czwarte, zbadaj termin ważności oraz datę minimalnej przydatności do spożycia. Dzięki temu unikniesz przykrej niespodzianki w postaci zepsutego mleka kilka dni po otwarciu. Jeśli zaś świadomie wybierzesz produkt z krótszą datą, możesz założyć, że nie ma on wielu konserwantów.

Po piąte, sprawdź zasady przechowywania. Nie wszystko możesz trzymać w szafce, szczególnie po otwarciu. By uniknąć wyrzucania żywności lub, co gorsza, zatrucia pokarmowego, sprawdź czy produkt przechowuje się w lodówce czy w spiżarni.

