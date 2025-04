Masz świadomość, że owoce granatu są bardzo zdrowe, ale nie wiesz, jak często jeść owoc granatu, by najlepiej z niego skorzystać? Oto wszystko, co musisz wiedzieć, by ustalić indywidualną dzienną porcję owoców granatu odpowiednią dla ciebie.

Żeby czerpać najwięcej korzyści z jedzenia owoców granatu, powinno się jeść je regularnie. Możesz jeść owoce granatu codziennie, co dwa dni lub nawet tylko raz w tygodniu. Staraj się zachować regularność i jeść te zdrowe owoce przy każdej możliwej okazji.

Efekty, które może zapewnić ci jedzenie granatów to:

poprawa parametrów cholesterolu we krwi,

obniżony stan zapalny,

mniejsze zmęczenie,

poprawiony wygląd skóry,

lepsza odporność,

mniejsze ryzyko problemów z układem sercowo-naczyniowym.

Lepiej zjeść małą porcję granatu codziennie, niż objeść się granatami raz w tygodniu. Polecana przykładowa dzienna porcja granatu dla zdrowych osób to 80-160 g pestek granatu. Zamiast jeść pestki granatu, możesz postawić na sok z granatów. Dzienna polecana porcja soku z granatu to 150 ml.

Każda dawka owoców granatu przynosi jednak korzyści zdrowotne. Nawet jeśli masz zamiar jeść ten owoc tylko w okresie jesienno-zimowym (gdy granaty są najtańsze) albo tylko gdy ktoś cię nimi poczęstuje, i tak warto jeść granaty dla zdrowia.

Czy owoc granatu można jeść codziennie?

Owoce granatu można, a wręcz warto jeść codziennie. Wyjątkiem są osoby z przeciwwskazaniami do jedzenia granatu: alergią na granat, stosujące dietę ubogopotasową i osoby przyjmujące leki, które wchodzą w interakcje z sokiem z granatu. Jeśli nie masz przeciwwskazań, jedz owoce granatu, kiedy tylko masz do tego okazję.

fot. Granaty można jeść codziennie bez ścisłego limitu/ Adobe Stock, George Dolgikh

Nie ma ustalonej górnej granicy dziennego spożycia granatu. To niezwykły owoc, który zdrowe osoby mogą jeść bez limitu. Oczywiście należy dostosować dzienną dawkę owoców granatu tak, by zrobić miejsce na inne wartościowe produkty w jadłospisie. Nawet zdrowy granat może okazać się szkodliwy, jeśli będziesz jeść go na śniadanie, obiad i kolację zamiast wartościowych posiłków. Nie powinno się jeść granatów zamiast innych zdrowych produktów. Owoce granatu mogą być jednak dodatkiem nawet do każdego posiłku w ciągu dnia.

Zalecana minimalna dzienna porcja warzyw i owoców to 400 g. 2 z 5 zalecanych porcji mogą stanowić owoce. Z rekomendacji wynika więc, że 160 g owoców to dzienne minimum polecane do spożycia. Mogą wypełnić je właśnie owoce granatu. Zawsze warto zwiększyć jednak dzienną porcję warzyw i owoców z korzyścią dla zdrowia. Najlepiej jeść 800 g lub więcej owoców i warzyw. Wtedy analogicznie dzienna maksymalna porcja granatu (lub miksu owoców) rośnie do nawet 320 g!

Większe limity w jedzeniu owoców granatu powinni ustalić cukrzycy i osoby z insulinoopornością. Owoc granatu w cukrzycy jest polecany i prozdrowotny, ale tylko, jeśli nie przesadzasz z jego spożyciem i nie przyczynia się on do podbicia cukrów.

Owoc granatu warto jeść na surowo, w dowolnej formie. Obierz granat ze skórki i jasnych błon. Jedz granat z pestkami dla najlepszego efektu prozdrowotnego. Możesz:

wycisnąć z niego sok,

dodać pestki granatu do owsianki,

dodać granaty do sałatki,

przygotować zdrowy deser z granatem,

jadać owoce granatu osobno jako przekąskę,

dodawać pestki z granatu do puddingu z nasion chia.

Nie wiesz, co zjeść na noc, gdy dopadnie cię głód lub zachcianka? Zastanawiasz się, czy możesz zjeść owoce granatu na noc, przed spaniem? Jeśli masz ochotę na nocną przekąskę i przyciąga cię szafka ze słodyczami, oczywiście lepiej zjeść na noc granat, zamiast innych kalorycznych przekąsek.

Jedzenie granatów na noc nie jest surowo przeciwwskazane, możesz umieszczać je w kolacji. Nie licz jednak na dodatkowe benefity z wieczornego spożycia granatów. Pora posiłków spożycia granatów nie jest kluczowa.

Na pewno nie jedz jednak granatów po i bezpośrednio przed wieczornym myciem zębów. Sok z granatu zawiera sporo kwasów organicznych, które źle wpływają na szkliwo.

