Jajko strusie to największe jajo ptaka. Strusie jaja są jadalne i można je kupić za ok. 100 zł na fermach strusich lub w internecie. Wartość odżywcza jaj strusich jest podobna do jaj kurzych. Jedno strusie jajo zastąpi ci ok. 30 klasycznych jaj.

Oto wartości odżywcze jajka strusiego w porównaniu do jaj kurzych.

Jak widzisz, strusie jaja nie różnią się bardzo od kurzych jajek pod względem zawartości odżywczych i kaloryczności. Jajka strusie mają podobną zawartość białka i tłuszczu, co jajka przepiórcze i jaja kur. Kcal jaj strusia i jaj kurzych w przeliczeniu na 100 g są wręcz identyczne. Jaja strusie mają podobne właściwości prozdrowotne i tak jak jajka, są zdrowe.

fot. Jaja strusie, przepiórcze i kurze/ Adobe Stock, fazeful

Jaja strusie kosztują zazwyczaj od 60 do 200 zł za sztukę. Można kupić też bezpośrednio gotowe wydmuszki jaj strusich. Ich koszt to 20-30 zł. Jaja strusie najłatwiej pozyskać bezpośrednio z ferm strusich. Im wyższa renoma fermy, tym wyższy koszt strusiego jaja. Strusie nie znoszą jaj przez cały rok. Można je pozyskać od marca do sierpnia. Wiele strusich ferm prowadzi więc zapisy dla chętnych na jaja, a nie regularną sprzedaż. Strusie jaja dostaniesz też w internecie i okresowo w niektórych sklepach ze zdrową żywnością. Strusie jaja można czasami zakupić w hipermarketach, szczególnie w okresie przed Wielkanocą.

Jaja strusie ważą zazwyczaj od 1,5 do 2 kg. Jedno strusie jajko to ekwiwalent 25 - 35 jajek kurzych.

fot. Wnętrze jaja strusiego/ Adobe Stock, jeronimoabel

Jajko strusie ma skorupkę prawie 10 razy twardszą, niż jaja kury. Po rozbiciu przypomina porcelanę, a nie delikatną skorupę jaja. Jego rozbicie może stanowić nie lada wyzwanie. Strusie jaja najłatwiej rozbić za pomocą wiertarki, albo młotka (trzeba wtedy postawić talerz, by zebrać zawartość strusiego jaja).

Jeśli chcesz wykorzystać zawartość jaja strusiego, a skorupę zostawić na ozdobną wydmuszkę, skorzystaj z tej metody:

Weź ostre dłuto i młotek .

. Z jednej strony jaja strusiego zrób precyzyjnym i silnym uderzeniem dziurkę.

Jeśli dziurka będzie odpowiedniej wielkości, zawartość jajka może zacząć sama wypływać. Podstaw talerz i odczekaj.

Jeśli zawartość jaja strusiego nie wypływa, zrób podobną dziurkę na drugim krańcu jaja.

jaja. Wdmuchuj powietrze w jedną dziurę (tak jak przy robieniu wydmuszek) i zbieraj wypływającą ze skorupki jaja zawartość po drugiej stronie.

fot. Powstawanie jajecznicy z jaja strusiego/ Adobe Stock, yarlander

Do wywiercenia dziurek w jaju strusim możesz wykorzystać też wiertarkę ręczną lub elektryczną. Skorupa jaja strusiego od wieków służy ludzkości do wytwarzania ozdób. Strusie wydmuszki można malować, rzeźbić w nich lub potraktować jako oryginalny wazon. W niektórych muzeach możesz zaobserwować eksponaty ozdobne z wykorzystaniem strusich jaj, w których rzeźbiono, które malowano lub aranżowano na relikwie.

fot. Lampa z jaja strusiego/ Adobe Stock, Olena

By ugotować jajko strusie na miękko, musisz trzymać je we wrzącej wodzie przynajmniej 45 minut. Gotowanie strusich jaj na twardo trwa nawet 2 godziny. Wszystko zależy oczywiście od dokładnej masy jaja. Jajko strusie, które waży 1,5 kg, musi gotować się krócej niż jajko ważące 2 kg.

Smak strusiego jaja jest opisywany jako dość podobny do smaku jaj kurzych. Niektórzy czują w nim bardziej ziemiste nuty charakterystyczne dla dziczyzny. Tekstura strusich jaj jest też czasem opisywana jako bardziej „galaretowata", z większą ilością zbitych części białka. Strusie jaja najczęściej jada się właśnie w formie jajecznicy. Jajecznica z jednego jaja strusiego może posłużyć jako posiłek dla nawet 10 osób.

