Two eggs every day is ok!

Jajko to jedyny taki produkt na świecie! Pod skorupką ukryte jest wszystko, co niezbędne, by powstało nowe, niezależne życie. Idealna kompozycja białek, tłuszczy, potrzebnych witamin oraz składników mineralnych, wszystko w odpowiednich proporcjach. Niesamowite!

20 przepisów na dania z jajkami

Kiedyś zalecano tylko 2-3 jajka tygodniowo, teraz mówi się, że można jeść 2 sztuki dziennie.

Pamiętaj, jeśli chcesz zachować większość cennych właściwości jajka, częściej jedz je na miękko, niż na twardo, czy w postaci jajecznicy. Im krócej jajka poddawane są oddziaływaniu wysokiej temperatury, tym lepiej.

Co sprawia, że jajko odzyskuje uznanie naukowców, dietetyków i kucharzy? Poznaj 7 niesamowitych powodów, by codziennie jeść jajka!

