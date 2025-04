Jajka przepiórcze coraz częściej można kupić. Są niewielkich rozmiarów, ich średnica mierzy ok. 1,5 cm, a skorupka pokryta jest charakterystycznymi brązowymi plamkami. Cena jaj przepiórczych to około 70 groszy zł za sztukę. Choć przepiórcze jajka są małe i dłużej się je obiera, warto wykorzystać je w kuchni. Oto przepisy na jajka przepiórcze, z których możesz skorzystać.

Przepiórka to ptak o masie ok. 200 g, który składa małe jajka. Jaja przepiórki są charakterystyczne, ponieważ są pokryte brązowymi plamkami. Średnio jajko przepiórki waży tylko 10 g. To prawie 5 razy mniej, niż klasyczne jajo kurze. Ze względu na ich specyficzny kolor są one częstą ozdobą stołów na Wielkanoc.

Cena jaj przepiórczych

Cena pojedynczego jaja przepiórczego waha się między 0,5 zł a 1 zł. Jaja przepiórcze sprzedawane po 10 lub 18 sztuk kosztują ok. 70 gr za sztukę. Najczęściej jaja przepiórcze sprzedawane są po 18 sztuk, a taki zestaw kosztuje ok. 10 zł. Można kupić je w większych supermarketach, a w okresie wielkanocnym nawet w dyskontach. Warto sprawdzić lokalne grupy, gdyż niekiedy gospodarze oferują bezpośrednio sprzedaż ekologicznych jaj przepiórczych w okazyjnych cenach.

Jaja przepiórcze charakteryzują się znakomitym smakiem oraz dużym udziałem żółtka w stosunku do całego jaja. Są nieznacznie zdrowsze niż jaja kurze ze względu na większą zawartość cennych składników odżywczych. Skład chemiczny przepiórczych jaj jest bogatszy niż w przypadku jajek kurzych.

Jaja przepiórcze jako źródło cennych witamin i minerałów

Jajka przepiórki zawierają łatwo przyswajalne i pełnowartościowe białka oraz charakteryzują się większą zawartością aminokwasów (treoniny, metioniny) oraz mikroelementów, np. wapnia, miedzi, cynku, żelaza, witaminy B 1 , B 2 , B 12 oraz karotenu. Zawierają więcej witaminy A i B 1 niż jajka kurze. Choć zawierają więcej cholesterolu, spożywane w umiarze nie wpływają źle na profil lipidowy krwi.

Dodatkowo jaja przepiórcze zawierają mnóstwo dobrze przyswajalnego fosforu. Może być to zaletą, jednak wysoka zawartość fosforu jest wadą dla osób z osteoporozą i kobiet po menopauzie.

Jaja przepiórki dla alergików

Dla alergików cenna jest właściwość, że jaja przepiórcze są mniej uczulające. Białko zawarte w kurzych jajach charakteryzuje się silnym działaniem uczulającym, szczególnie u małych dzieci. Osoby z alergią na jaja kurze niekoniecznie muszą jednak wykluczyć z diety jaja przepiórcze. Mogą być one doskonałą alternatywą dla jaj kurzych. Co więcej, trwają prace nad wykorzystaniem jaj przepiórczych do wspierania leczenia alergii pokarmowych i łuszczycy.

Jaja przepiórcze jako bomba żelaza

W jajach przepiórki jest aż 3,68 mg żelaza na 100 g. To naprawdę sporo, ponad dwa razy więcej, niż w jajach kurzych. Ze względu na wysoką zawartość krwiotwórczego żelaza jaja przepiórki sprawdzą się w diecie kobiet przed okresem pokwitania, w diecie dzieci, nastolatków i nie tylko. Warto włączyć jaja przepiórki do diety dla poprawy wyników poziomu żelaza, hemoglobiny i ferrytyny we krwi. Jaja przepiórki mogą być doskonałą alternatywą dla mięsa dla osób stosujących dietę wegetariańską, które zmagają się z niedoborami żelaza.

Jajka przepiórki dla zdrowia mózgu

Przepiórcze jaja są bogatym źródłem choliny, która jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania mózgu i produkcji neurotransmiterów. Cholina bierze udział w procesach uczenia się i zapamiętywania. W jajkach przepiórki są też pewne ilości kwasów omega 3, które są składnikiem budulcowym mózgu i wspierają funkcjonowanie neuronów. Oprócz tego jajka przepiórcze to dawka różnych witamin z grupy B, szczególnie witaminy B12, kluczowej dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Jaja przepiórcze zdecydowanie warto jeść, bo są zdrowe i wartościowe. Nawet jeśli nie przepadasz za jajami kurzymi, jest duża szansa, że małe jajka przepiórcze ci zasmakują.

Oto lista zalet prozdrowotnych jajek przepiórki:

Mogą mieć zastosowanie w diecie na anemię, ze względu na wysoką zawartość żelaza .

. Możesz jeść je jeśli masz niskie lub wysokie ciśnienie krwi, silne bóle głowy oraz cukrzycę ( zaleca się spożycie 6 jaj w ciągu tygodnia ).

). Jaja przepiórcze stosuje się w chorobach wątroby, wrzodach żołądka, astmie i schorzeniach nerek. Dobrze odżywiają one wycieńczony organizm.

Jaja przepiórcze są niezastąpione w przypadku żywienia małych dzieci, osób starszych oraz ludzi, którzy cierpią na niedobory miedzi.

Są lekkostrawne i zawierają bardzo dobrze przyswajalne białko.

Zaleca się spożycie przepiórczych jaj u osób przebywających w warunkach podwyższonego ryzyka promieniowania, ponieważ przyczyniają się do usuwania szkodliwych dla naszego organizmu radionuklidów.

Połączenie spożycia przepiórczych jaj z odpowiednią dietą wzmacnia układ immunologiczny organizmu.

organizmu. Białko jaj przepiórczych charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi oraz przeciwbakteryjnymi (zawierają lizozym - enzym, który rozkłada ściany komórkowe bakterii).

oraz (zawierają lizozym - enzym, który rozkłada ściany komórkowe bakterii). Mają działanie antydepresyjne - poprawiają samopoczucie i dodają nam energii.

- poprawiają samopoczucie i dodają nam energii. Uważa się, że są bardzo dobrym afrodyzjakiem.

Podsumowując, jaja przepiórcze warto jeść po prostu dla zdrowia. Dobrze odżywiają i wzmacniają organizm. Są wysokoodżywcze.

Ile jajek przepiórczych można zjeść dla zdrowia? Co za dużo to niezdrowo. Nie przesadzaj z jedzeniem jaj przepiórczych. Są zdrowe, ale jedzone z umiarem. Dotyczy to wszystkiego typu jaj. Według zaleceń dotyczących maksymalnej zalecanej porcji jajek, tygodniowo możesz zjeść ok. 35 jaj przepiórczych, jeśli jesteś zdrowa. Daje to dzienną porcję ok. 5 jaj przepiórczych.

Więcej jaj przepiórki możesz zjeść, jeśli jesteś na diecie wegetariańskiej i nie spożywasz cholesterolu i nasyconych tłuszczów z innych źródeł.

Jajka przepiórcze (jak i inne typy jaj) muszą ograniczać jednak osoby z predyspozycją do chorób serca:

miażdżycą,

hipercholesterolemią,

cukrzycą typu 2,

po przebytym zawale.

Ile jajek przepiórczych to jedno jajko kurze?

5 jaj przepiórczych to jedno jajko kurze. Jeśli masz jaja przepiórki, a nie masz jaj kurzych, możesz wykorzystać je zamiennie. Dzienną zalecaną dawkę jaj przepiórczych, obliczyłyśmy dzięki wiedzy na temat dozwolonej dawki jaj kurzych.

Wartości odżywcze przepiórczych jaj są podobne do jaj kurzych. Jaja przepiórcze mają jednak przewagę nad kurzymi w kilku kategoriach.

Jak widzisz w powyższej tabeli, jaja przepiórcze pobijają jaja kurze pod względem wielu składników. To przede wszystkim przez wysoką zawartość żółtka, które jest napakowane witaminami i minerałami. Jajka przepiórcze mają przy tym też więcej cholesterolu, ale mogą pojawiać się w diecie na cholesterol, po prostu warto jeść je z umiarem.

Kaloryczność jaj przepiórczych jest bardzo podobna do kaloryczności jaj kurzych.

Przeczytaj też: Jajo strusia: największe jajko świata

Dzieci zdecydowanie mogą jeść jaja przepiórcze, nie ma do tego przeciwwskazań. Kiedy dzieci mogą zacząć jeść jaja przepiórcze? Wtedy, kiedy rozszerzasz dietę o jaja kurze. Zgodnie z zaleceniami, jaja można wprowadzić dzieciom do diety między 17. a 26. tygodniem życia. Jaja przepiórki są polecane alergikom do rozszerzania diety, gdyż są mniej alergizujące.

Jaja przepiórcze są nieco bardziej kaloryczne niż jaja kurze, choć różnica nie jest duża.

100 g jaj przepiórczych ma 158 kcal,

100 g jaj kurzych ma 143 kcal.

Mimo wszystko to naprawdę mało znacząca różnica. Obydwa rodzaje jaj mogą pojawiać się w jadłospisach odchudzających. Z jaj przepiórczych możesz też przygotować niskokaloryczną jajecznicę.

Gotowanie jaj przepiórczych trwa znacznie krócej niż jaj kurzych, ale to nic zaskakującego. Są one przecież kilka razy mniejsze.

Jeśli chcesz ugotować jajka przepiórcze na twardo , powoli włóż je do gotującej się wody na 3 minuty.

, powoli włóż je do gotującej się wody na 3 minuty. Jeśli chcesz ugotować jajka przepiórcze na miękko, gotuj je przez 1,5 minuty.

Natychmiast po ugotowaniu przełóż je do zimnej wody, dopiero potem obieraj.

