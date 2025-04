Jaja indycze są smaczne i wartościowe, ale trudno je kupić. Jednak jeśli będziesz mieć okazję, aby ich spróbować, nie wahaj się. W smaku przypominają kurze i są od nich trochę większe, ale np. kacze jajo jest od jaj indyczych większe, choć kaczka jest znacznie mniejsza od indyka.

Indycze jajo poznasz po tym, że jest wyraźnie piegowate, lecz w jajecznicy czy omlecie trudno ci będzie wyczuć, że potrawa została przygotowana z tak nietypowych jaj. Wartości odżywcze jaj indyczych są podobne do kurzych, ale ze względu na większe rozmiary, wszystkiego dostarczają więcej.

Spis treści:

Oczywiście, są jadalne, ale mało popularne ze względu na to, że w Polsce indyki hoduje się głównie na mięso, a nie na jaja. Hodowla indyków jest bardziej wymagająca niż hodowla kur, więc hodowców tych ptaków jest mniej niż hodowców kur. W dodatku indyki znoszą jaja rzadziej niż kury, bo tylko 1-2 razy w tygodniu. Z tego względu nie dość, że jaj indyczych nie ma w zwykłych sklepach (czasami są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością), to jeszcze dużo droższe od jaj kurzych. Proporcje ceny do gramatury są znacznie wyższe niż w przypadku jaj kurzych. To sprawia, że na rynku dominują te drugie.

Indycze jaja można kupić lokalnie, bezpośrednio od hodowcy, najczęściej od indyków hodowanych przy gospodarstwach domowych, a nie w przemysłowych hodowlach. Niełatwo je kupić także w internecie – ofert jest naprawdę niewiele. Najczęściej ludzie sprzedają jaja do wylęgu, ale bez problemu można ich użyć w celach konsumpcyjnych. Cena indyczych jaj wynosi nie mniej niż kilkanaście złotych za sztukę.

fot. Jaja indycze/ Adobe Stock, Volodymyr Herasymov

Przeciętne indycze jajo waży 79 g, czyli ok. 1,5 raza więcej niż kurze. Ma długość ok. 6,5 cm i jasną skorupkę (od białej po jasnopomarańczową) i jest piegowate – ma bardzo drobne beżowe i brązowe plamki. W porównaniu do jaj kurzych zawiera więcej białka i dostarcza więcej energii, poza tym składy obu gatunków jaj są bardzo podobne:

Tabela: Wartości odżywcze w jajach indyczych i kurzych/ źródło: USDA FoodData Central

fot. Jaja indycze właściwości/ Adobe Stock, Kirill Gorlov

Jaja indycze a alergie

Jaja indycze mogą tak samo uczulać jak jaj jaja kurze i wywoływać objawy alergii u osób uczulonych na te ostatnie. Zwykle uczulenie na jeden gatunek jaj to znak, że organizm nie będzie też tolerował jaj od innych gatunków ptaków. Wtedy po zjedzeniu jaja indyczego pojawią się objawy takie same jak po zjedzeniu każdego innego jaja (wysypka, stan zapalny śluzówki nosa, zatok, wymioty, biegunka, nudności).

Jaja indycze mogą posłużyć w kuchni dokładnie tak samo jak kurze. Można je gotować na miękko (6-8 minut) lub na twardo (12-15 minut). Z powodzeniem można dodawać je do ciasta, szykować z ich wykorzystaniem makaron, jajecznicę, omlety, jajko sadzone czy w koszulce itp. Ponieważ jednak są większe od kurzych, wymagają ok. 40-50% więcej czasu, aby się ścięły. Śniadanie z jaj indyczych czy nawet obiad, to dobry pomysł, o ile takie jaja dostaniesz. Poniżej podajemy przepis na quiche.

Quiche z indyczych jaj

To prosty przepis na tradycyjną francuską przystawkę, ale w naszej wersji wykonuje się ciasto i farsz z wykorzystaniem jaj indyczych – potrzebne będą 3 sztuki.

Składniki na ciasto do quiche:

1 żółtko indyczego jaja,

250 g mąki pszennej,

125 g masła,

55 g wody,

szczypta soli.

Składniki na masę jajeczną:

2 jaja indycze i 1 białko z jaja indyczego,

szklanka posiekanego szpinaku,

szklanka startego sera żółtego (np. cheddar),

¾ szklanki pokrojonych w kosteczkę plastrów dobrej szynki,

szklanka mleka,

duża szczypta soli,

pół łyżeczki pieprzu mielonego.

Sposób przygotowania:

Wysyp mąkę na blat, wlej żółtko i dodaj masło. Siekaj nożem masło, obtaczając je w mące i maśle. Dolewaj po trochu wodę i zagnieć ciasto. Zawiń je w folie i wstaw do lodówki na 60 minut. Rozwałkuj ciasto, a następnie przenieś je do foremki i ukształtuj, aby spód był płaski, a brzegi przylegały do boków foremki. Naddatek ciasta wystający poza brzegi odetnij. Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiecz 15 minut. Zmniejsz potem temperaturę piekarnika do 190 stopni. W czasie, gdy piecze się ciasto, w dużej misce wymieszaj mikserem jaja i białko z mlekiem, solą i pieprzem. Dodaj szynkę i szpinak oraz ser i wymieszaj. Wlej mieszankę do ciasta i wstaw do piekarnika na ok. 35 minut. Wyjmij i podawaj, gdy quiche wyraźnie zrumieni się od góry.

fot. Jaja indycze przepis na quiche/ Adobe Stock, FomaA

