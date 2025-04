Jagody acai, choć wyglądają bardzo niepozornie mają bardzo wysoką gęstość odżywczą. W niewielkiej ilości dostarczają wielu składników odżywczych w dużych dawkach. Świeże owoce są niestety niedostępne w Polsce, dlatego warto czerpać korzyści z owoców acai w postaci soku lub tabletek. Co lepiej wybrać? Biorąc pod uwagę koszty, zażywanie tabletek jest tańsze. Składniki odżywcze lepiej wchłaniają się z soku.

Reklama

Jagody acai – brazylijski superfood

Jagody acai to inna nazwa jagód brazylijskich. Od lat ich właściwości są znane i cenione na całym świecie. Jagody acai zyskały miano superfoods, są prawdziwą bombą odżywczą. Zawierają bowiem mnóstwo witaminy A, C i E oraz kompleks witamin z grupy B. Na tym jednak nie koniec. To również bogactwo składników mineralnych, między innymi:

magnezu,

wapnia,

miedzi,

cynku,

potasu,

fosforu,

a także białka i niezwykle cenne nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawarte w tych owocach kwasy tłuszczowe redukują zły cholesterol (LDL), podwyższając przy tym poziom tego dobrego (HDL).

Jagody acai a odchudzanie

Dobra wiadomość dla osób odchudzających się jest taka, że acai wspomagają odchudzanie. Wszystko dzięki zawartych w nich przeciwutleniaczach, które skutecznie oczyszczają organizm z toksyn. Pomocny jest również błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie i zwiększa sytość po zjedzeniu jagód acai.

Jagody acai – sok czy tabletki?

Produkty z jagód acai nie należą do najtańszych. Za litr soku z tych owoców trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych. Zaleca się spożywanie kilkudziesięciu mililitrów dziennie, tak więc litrowa butelka starcza na 2-3 tygodnie stosowania. Tabletki z wyciągiem z acai stosuje się zwykle w ilości 2-3 dziennie. Przeciętne opakowanie starcza więc na podobny czas. Różnicą jest jednak cena. Suplement z jagodami acai jest tańszy. Warto również wziąć pod uwagę, że suplementy w tabletkach są zwykle bardziej skoncentrowane, ale to z soku składniki odżywcze wchłaniają się skuteczniej.

Efekty – sok i tabletki z jagód acai

Za pomocą soku można „podkręcić” dietę pod kątem wartości odżywczej. Skoncentrowany sok możesz dodać do koktajli odchudzających. Wybór zatem nie jest wcale oczywisty – warto przetestować obydwie opcje. Trzeba przy tym pamiętać, że ani sok, ani tabletki, nie dadzą efektu od razu. Na zauważalne rezultaty trzeba poczekać co najmniej dwa tygodnie – a więc tyle, ile średnio zajmuje zużycie jednego opakowania. Na nic zda się stosowanie jagód acai jeśli cała twoja dieta nie będzie prawidłowo skomponowana. Włączenie wyłącznie soku z acai, czy tabletek z wyciągiem a jagód acai będzie nieskuteczne.

To również może ci się przydać!

Reklama

10 niezwykłych właściwości jagód acai - poznaj je!

Jagody acai - owocowy fenomen czy przesadzony mit?

Jaki wpływ na nasze zdrowie mają kwasy omega-3?