Jadalne bulwy kolokazji w innych rejonach świata ma jeszcze inne nazwy: kalo, arbi, godere, dasheen czy madhumbe. W Polsce kolokazja jadalna jest niezbyt popularną rośliną ogrodową. Można też kupić jej bulwy, choć tanie nie są i kosztują powyżej 30 zł za kilogram. Zastąpisz nią ziemniaki w każdym przepisie, jeśli tylko zechcesz. A warto, bo bulwy kolokazji są zdrowsze od kartofli.

Kolokazja jadalna (Colocasia esculenta) to roślina z rodziny obrazkowatych (Araceae), uprawiana głównie ze względu na pozyskiwane z niej jadalne bulwy korzeniowe. Roślina ta pochodzi z południowo wschodniej Azji i prawdopodobnie jest jedną z pierwszych roślin, jaką ludzkość zaczęła uprawiać. Obecnie jadana jest w wielu regionach świata, a największą popularnością cieszy się w Azji, Afryce i w rejonie Pacyfiku.

Jadalne bulwy kolokazji są białe w środku, czasami miąższ zawiera różowe lub fioletowe plamki. Ich skórka jest beżowa lub brązowa z wyraźnymi zgrubieniami, układającymi się w okręgi. Często skórka ma włókna, dlatego czasem mówi się, że bulwa kolokazji jadalnej to włochaty ziemniak. Bulwy nadają się do gotowania, pieczenia, duszenia. W niektórych kuchniach jadalne bulwy kolokazji wykorzystuje się także do produkcji mąki.

Sama kolokazja jest rośliną wieloletnią, a jej liście też nadają się do spożycia, nie na surowo. Roślina ta ma różne odmiany. Kolor, smak i tekstura bulw mogą się różnić w zależności od regionu i odmiany rośliny.

Uwaga! Obierając bulwy kolokazji jadalnej najlepiej robić to w rękawiczkach, aby uniknąć podrażnienia skóry.

W 100 g surowej bulwy kolokazji jadalnej znajduje się:

112 kcal,

26,5 g węglowodanów, w tym 0,4 g cukrów,

1,5 g białka,

0,2 g tłuszczu,

4,1 g błonnika.

Bulwy kolokazji dostarczają też wielu cennych mikroelementów (na 100 g):

43 mg wapnia,

33 mg magnezu,

84 mg fosforu,

591 mg potasu,

11 mg sodu,

4,5 mg witaminy C,

17,3 g choliny,

2,4 mg witaminy E.

Poza nimi w jadalnych bulwach kolokazji są jeszcze w niewielkich ilościach: cynk, miedź, selen,

kwas pantotenowy, witamina B6, witamina A, beta karoten, witamina K i różne aminokwasy.

W porównaniu do ziemniaków jadalne bulwy kolokazji zawierają więcej błonnika (prawie 2 razy więcej), węglowodanów (o 10,8 g w 100 g), kalorii (o 43 kcal więcej w 100 g), witaminy A, beta karotenu, fosforu i wapnia, ale mniej cukrów i witaminy C. Są uważane za zdrowsze od ziemniaków.

Bulwy kolokazji mają łagodny, lekko orzechowy smak, ale wyraźnie wyczuwa się w nich mączny posmak. Wiele osób mówi o nich, że smakują jak słodsza wersja ziemniaków. Po ugotowaniu bardzo przypominają smakiem bataty. Poszczególne odmiany kolokazji mogą wytwarzać bulwy różniące się nieco smakiem. Zwykle większe bulwy, są bardziej orzechowe i nieco ostrzejsze w smaku, a te mniejsze są łagodniejsze.

Każdemu bulwy taro mogą smakować nieco inaczej. Najlepiej o tym świadczy to, że popularna w Azji bubble taro milk tea czy taro milk coffee mogą smakiem przypominać:

czekoladę,

karmel,

kokosa,

wanilię.

Ponieważ bulwa kolokazji z łatwością absorbuje aromaty, może dopasowywać się smakiem do produktów, z którymi jest przyrządzana. To czyni ją bardzo uniwersalnym składnikiem nie tylko dań obiadowych, ale i np. deserów.

fot. Jak smakuje bulwa kolokazji jadalnej: bubble taro milk tea/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Kolokazja jadalna jest bardzo uniwersalna i można ją w kuchni wykorzystać na bardzo wiele sposobów.

Warto jednak wiedzieć, że nie należy jadalnych bulw kolokazji jeść na surowo, gdyż zawiera sporo szczawianu wapnia. Substancja ta sprzyja kamicy nerkowej, ale potrafi też wywoływać nieprzyjemne sensacje w gardle. Gotowanie pozbawia bulwy szczawianu wapnia – wypłukuje się i przenika do wody.

Najczęściej przygotowuje z jej wykorzystaniem przygotowuje się:

zupy,

frytki,

lody,

sosy,

dipy,

pierogi,

puree (popularne na Hawajach).

We wszystkich tych potrawach taro jest ugotowane, więc pozbawione szczawianu wapnia.

Aby ugotować bulwę kolokazji jadalnej, należy ją obrać, pokroić na mniejsze kawałki i ugotować do miękkości w wodzie. Odlane, ugotowane kawałki dodaje się do potraw w całości lub w postaci zblendowanej.

Dostępne są też sproszkowane jadalne bulwy kolokazji. Jest to rodzaj mączki, którą można dodawać do herbaty, kawy lub wody. Dobrym pomysłem jest też dodawanie go do smoothie.

Frytki z kolokazji przygotowuje się identycznie jak te z ziemniaków. Zresztą w każdym przepisie można dowolnie wymieniać 1:1 ziemniaki z bulwami kolokazji i odwrotnie.

Składniki:

2 bulwy kolokazji jadalnej,

sól,

papryka mielona,

pieprz,

czosnek granulowany,

oregano,

oliwa.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni. Załóż rękawiczki gumowe, obierz taro i pokrój w kształt frytek. Wypłucz je w wodzie i dokładnie osusz. Wyłóż blaszkę do pieczenia papierem do pieczenia i rozsyp na nim pokrojone bulwy kolokazji. Upewnij się, że tworzą tylko jedną warstwę. Skrop oliwą i oprósz przyprawami oprócz soli. Wstaw do piekarnika na ok. 30 minut. W połowie pieczenia, zamieszaj, aby frytki się poobracały. Upieczone frytki z jadalnej bulwy kolokazji są złotawe. Przed podaniem posól.

fot. Kolokazja jadalna: frytki/ Adobe Stock, touch_of_eyes

