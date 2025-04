Sięgnij po jabłko na zaparcie, zanim zaczniesz łykać tabletki przeczyszczające. Ten owocowy patent jest dla jelit zdrowszy i łagodniejszy, a przy tym wspiera zdrowie mikroflory jelitowej, co też ma znaczenie w kontekście prawidłowych wypróżnień. Można go stosować na zaparcia w ciąży. Możesz jabłka jadać tak, jak lubisz – surowe lub gotowane, możesz jeść kompot lub pić sok, ale niezależnie od tego, co wybierzesz, nie rezygnuj ze zjadania skórki jabłka. Zawiera ona najwięcej jednego ze składników, które pomagają walczyć z zaparciami.

Reklama

Spis treści:

Czy jabłka pomagają na zaparcia? Tak! Jabłka zawierają kilka składników, które mogą pomóc w walce z zaparciami:

Błonnik pokarmowy (rozpuszczalny i nierozpuszczalny), zwłaszcza w postaci pektyn. Pektyny pęcznieją w jelitach, zwiększając objętość treści pokarmowej, dzięki czemu jelita łatwiej mogą ją przesuwać w kierunku zakończenia układu pokarmowego. Pektyny są też prebiotykiem, który wspomaga korzystne bakterie jelitowe, a one z kolei pomagają zachować prawidłowy rytm wypróżnień. Najwięcej pektyn zawiera skórka jabłka – dzięki nim może chronić wnętrze owocu. Pektyny są też w miąższu, ale im bliżej gniazda nasiennego, tym ich mniej. Dlatego skórka i podskórna warstwa miąższu to cenne źródło jednego ze składników jabłka, który ma znaczenie w łagodzeniu zaparć.

(rozpuszczalny i nierozpuszczalny), zwłaszcza w postaci pektyn. Pektyny pęcznieją w jelitach, zwiększając objętość treści pokarmowej, dzięki czemu jelita łatwiej mogą ją przesuwać w kierunku zakończenia układu pokarmowego. Pektyny są też prebiotykiem, który wspomaga korzystne bakterie jelitowe, a one z kolei pomagają zachować prawidłowy rytm wypróżnień. Najwięcej pektyn zawiera skórka jabłka – dzięki nim może chronić wnętrze owocu. Pektyny są też w miąższu, ale im bliżej gniazda nasiennego, tym ich mniej. Dlatego skórka i podskórna warstwa miąższu to cenne źródło jednego ze składników jabłka, który ma znaczenie w łagodzeniu zaparć. Woda . Jabłka w ok. 85% składają się z wody, która nawilża i zmiękcza stolec. Dzięki temu łatwiej przemieszcza się w jelitach. Jabłka na zaparcia są więc dobre także i dlatego, że nawadniają.

. Jabłka w ok. 85% składają się z wody, która nawilża i zmiękcza stolec. Dzięki temu łatwiej przemieszcza się w jelitach. Jabłka na zaparcia są więc dobre także i dlatego, że nawadniają. Sorbitol i fruktoza . Są to naturalne osmotyki, co oznacza, że niejako „wciągają” wodę do jelit, pomagając zwilżyć i rozluźnić stolec. Są więc naturalnym środkiem przeczyszczającym, ale nie działają na tyle silnie, aby poradzić sobie z ciężkimi zaparciami. Jednak w przypadku umiarkowanej konstypacji fruktoza oraz sorbitol z jabłka na zaparcie powinny zadziałać.

. Są to naturalne osmotyki, co oznacza, że niejako „wciągają” wodę do jelit, pomagając zwilżyć i rozluźnić stolec. Są więc naturalnym środkiem przeczyszczającym, ale nie działają na tyle silnie, aby poradzić sobie z ciężkimi zaparciami. Jednak w przypadku umiarkowanej konstypacji fruktoza oraz sorbitol z jabłka na zaparcie powinny zadziałać. Fitochemikalia . Chodzi o polifenole, a konkretniej flawonoidy. Działają przeciwzapalnie i wspierają prawidłową florę bakteryjną jelit, co wpływa na lepszą pracę jelit, w tym na ich prawidłową perystaltykę.

. Chodzi o polifenole, a konkretniej flawonoidy. Działają przeciwzapalnie i wspierają prawidłową florę bakteryjną jelit, co wpływa na lepszą pracę jelit, w tym na ich prawidłową perystaltykę. Kwasy organiczne. Kwas jabłkowy i cytrynowy nie tylko wspierają produkcje enzymów trawiennych, ale także prawidłowe ruchy robaczkowe jelit, co jest kluczowe dla prawidłowego pasażu jelitowego, formowania się i wydalania stolca.

Zarówno gotowane jak i surowe jabłko może pomóc rozwiązać problem z zaparciem. Niezależnie od tego, czy jest gotowane, czy surowe, zawiera dokładnie te same substancje, które mogą odegrać rolę środka przeczyszczającego (rozluźniającego stolec) oraz stymulującego pracę jelit. Ważne jest jedno – najlepiej zjadać jabłka za skórką, w której jest najwięcej błonnika.

Poniżej 3 proste sposoby na przygotowanie jabłek na zaparcie.

Gotowane jabłko na zaparcie

Umyj i przekrój jabłko na pół. Wydrąż gniazdo nasienne i włóż do garnuszka, skórka do dołu. Wlej wodę tak, aby sięgała do połowy wysokości jabłek. Przykryj, zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem ok. 5 minut. Im dłużej będziesz gotować, tym jabłko będzie bardziej miękkie i odwrotnie, więc przygotuj je tak, jak lubisz. Zjedz ze skórką. Dla smaku możesz w dołki po gnieździe nasiennym nałożyć po odrobinie żurawiny. Jabłko możesz też upiec, zamiast gotować.

fot. Gotowane jabłko na zaparcie/ Adobe Stock, marysckin

Kompot z jabłek na zaparcia

Umyj i pokrój 2 jabłka na kawałki takiej wielkości, aby dało się je potem nabierać łyżeczką (takie na jeden kęs). Włóż je do garnuszka i zalej dwiema szklankami wody. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem przez 5-10 minut. Zdejmij z ognia, przestudź, dodaj sok z połówki cytryny i ewentualnie łyżeczkę miodu, jeśli kompot jest za kwaśny. Możesz też podawać kompot z jabłek z listkami mięty. Kompot trzeba jeść, czyli spożywać płyn oraz kawałki jabłek.

fot. Kompot z jabłek na zaparcia/ Adobe Stock, Екатерина Сулина

Tarte jabłka na zaparcie

To najczęściej sposób na zaparcia u dzieci. Wystarczy jabłuszko zetrzeć na tarce. Grubość oczek trzeba dobrać do dziecka – im młodsze, tym drobniej warto zetrzeć jabłko (i bez skórki – powstaje rodzaj musu). Starszym dzieciom można ścierać jabłka na grubszych oczkach i ze skórką.

Tarte jabłko na zaparcie u niemowlaka można podawać dopiero od momentu rozszerzania diety niemowlęcia.

fot. Tarte jabłka na zaparcie/ Adobe Stock, HandmadePictures

Musisz wiedzieć, że pracę jelit i walkę z zaparciami wspomaga też sok jabłkowy:

zawiera głównie wodę , więc świetnie nawadnia i pomaga rozluźnić stolec;

, więc świetnie nawadnia i pomaga rozluźnić stolec; w soku jabłkowym jest fruktoza i sorbitol. Obie te substancje wykazują działanie łagodnie przeczyszczające.

Zwykle u osób wrażliwych na sorbitol i fruktozę w ciągu kilku godzin po wypiciu porcji soku następuje wypróżnienie. Niestety u niektórych osób sok może okazać się mało skutecznym domowym sposobem na zaparcie.

Jeśli jesteś wrażliwa na sorbitol, wystarczy pić szklankę soku jabłkowego dziennie, aby zapobiegać nawrotom zaparć lub poradzić sobie z już istniejącym problemem. Oczywiście najlepszy jest sok świeżo wyciskany, domowy, mętny, ale można też stosować taki kupiony w sklepie. Na pewno jednak nie może to być nektar jabłkowy, który z sokiem ma niewiele wspólnego. Takie dietetyczne triki warto wspomóc ćwiczeniami na zaparcia.

fot. Sok jabłkowy na zaparcia/ Adobe Stock, cut

Reklama

Czytaj także:Co pić na zaparcie, żeby nie narobić sobie kłopotów

5 najlepszych ziół na zaparciaCo jeść na noc na zaparcie - 10 produktów polecanych przez dietetyków