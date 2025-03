Nie trzeba rezygnować z jedzenia jabłek przy dnie moczanowej. To dobra wiadomość, dla amatorów tych owoców. Dna moczanowa jest chorobą metaboliczną związaną z wysokim poziomem kwasu moczowego we krwi. Zbyt duża ilość kwasu moczowego może prowadzić do odkładania się kryształów w stawach, powodując ból, obrzęk i stan zapalny. Kluczowym elementem leczenia dny moczanowej jest odpowiednia dieta, która może wspierać utrzymanie niższego poziomu kwasu moczowego i redukcję częstotliwości ataków.

Jabłka są dozwolone w diecie stosowanej przy dnie moczanowej. Nie ustalono ilości, do jakiej należy się ograniczyć. Dla większości osób z dną moczanową spożywanie jabłek, zwłaszcza w całości, będzie bezpieczne.

Jabłka dostarczają wartościowych składników odżywczych oraz mikroelementów i mają niską zawartość puryn, co sprawia, że nie zwiększają gwałtownie poziomu kwasu moczowego. Dostarczają jednak fruktozę, a wysokie spożycie fruktozy może podnosić poziom kwasu moczowego. Dzieje się tak dlatego, że fruktoza w organizmie przekształca się w puryny.

Jedzenie całych jabłek (ze skórką) jest korzystniejsze niż np. picie soku jabłkowego. Cały owoc dostarcza też błonnika, który spowalnia wchłanianie fruktozy do krwi. W soku jest go o wiele mniej, w dodatku szklanka soku dostarcza 2 razy więcej cukrów, w tym fruktozy niż 1 jabłko.

Jabłka zawierają witaminę C. Niektóre badania sugerują, że witamina C, obecna w jabłkach, może pomóc obniżyć poziom kwasu moczowego, co może pomaga zapobiegać dnie moczanowej. Niestety badania pokazały, niespecjalnie pomaga osobom, które już na tę chorobę się leczą.

W dnie moczanowej dozwolone są wszystkie owoce. Należą one do produktów o niedużej zawartości puryn, więc nie przyczyniają się do gwałtownego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi.

Owoce takie jak wiśnie, cytrusy, truskawki, arbuz, melony i jagody są szczególnie polecane jako bezpieczne i korzystne dla osób z dną moczanową, ponieważ zawierają mniej fruktozy i oferują składniki odżywcze, które mogą wspomóc walkę z zapaleniem i wspierać zdrowie stawów.

Jabłka są owocami o niskiej zawartości puryn – substancji, które w procesie przemiany materii mogą zwiększać poziom kwasu moczowego we krwi. Jednak ze względu na zwartość fruktozy, która zjadana w znacznych ilościach podnosi poziom kwasu moczowego, najlepiej spożywać je w nieprzesadnych ilościach.

W diecie na dnę moczanową jest miejsce na wszystkie owoce i większość warzyw. I należy z tego korzystać, gdyż są one źródłami wielu substancji, które mają korzystny wpływ na zdrowie, także osób chorujących na tę przewlekłą chorobę metaboliczną.

Wśród owoców są nawet takie, które mogą pomagać w walce z dną moczanową. Są to wiśnie. Naukowcy zauważyli, że ich jedzenie, może o 35%-75% zmniejszać ryzyko wystąpienia napadu choroby. Najlepiej działającą dawką okazała się ilość 30-36 owoców zjadanych na przestrzeni 2 dni. Najlepiej wiśnie działały w połączeniu z lekami na dnę (allopurinolem).

Przy dnie moczanowej nie należy jeść rabarbaru, który jest produktem bogatym w puryny. Tak naprawdę rabarbar jest warzywem, ale w kuchni używany jest jak owoce, dlatego zwykle w zaleceniach dietetycznych trafia do zakładki „owoce”.