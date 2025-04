Cukrzycy mogą jeść jabłka, ale warto zachować umiar i jeść jabłka na surowo i ze skórką, bo te owoce też mogą podnieść poziom glukozy. Sprawdź, jak traktować jabłka w cukrzycowej diecie, by przynosiły korzyści, a nie szkody zdrowotne.

Reklama

Spis treści:

Cukrzycy jak najbardziej mogą jeść jabłka, choć oczywiście jabłka zawierają cukier. To owoce o stosunkowo niewielkiej zawartości węglowodanów, dostarczające cennego błonnika, witamin i niepodnoszące mocno cukru. Oczywiście, jak w przypadku każdego produktu zawierającego węglowodany, także w przypadku jabłek, cukrzycy muszą zachować umiar.

Gotowane jabłka a cukrzyca

Gotowane jabłka mają wyższy indeks glikemiczny, niż jabłka surowe. Są szybciej przyswajane i trawione, więc węglowodany z gotowanych jabłek trafiają szybciej do twojego krwioobiegu i mocniej podnoszą glukozę.

Jedzenie gotowanych jabłek nie jest w cukrzycy surowo zabronione, ale lepiej jeść jabłka surowe, jeśli masz taką możliwość. Jeśli sięgasz po jabłko gotowane, połącz je ze źródłem białka (np. jogurtem) i zjedz razem z nim kilka orzechów. Mniej podniesie to poziom cukru we krwi, niż zjedzenie gotowanego jabłka osobno, które może spowodować skok poziomu cukru.

Suszone jabłka a cukrzyca

Suszone jabłka są jeszcze bardziej skoncentrowanym źródłem cukrów, niż jabłka gotowane, pieczone, a tym bardziej surowe. Suszone owoce nie są wskazane dla diabetyków. Cukrzycy mogą zjeść kilka plastrów suszonych jabłek, ale zdecydowanie nie mogą jeść ich w dużych porcjach. Ważny jest też kontekst posiłku: jeśli masz do wyboru zjedzenie garści chipsów, lub garści suszonych jabłek, sięgnij raczej po jabłka. Jeśli zastanawiasz się jednak, czy lepiej jeść jabłka suszone, czy świeże, odpowiedź brzmi: zdecydowanie świeże.

Cukrzycy nie powinni traktować suszonych jabłek jak przekąsek, ale zdecydowanie mogą dodawać je w niewielkich ilościach do potraw: do zdrowego musli, do pieczeniowego sosu, jako posypka do sałatki i nie tylko.

Kompot z jabłek a cukrzyca

Cukrzycy mogą od czasu do czasu wypić małą szklaneczkę kompotu z jabłek, z kilkoma zastrzeżeniami. Kompot z jabłek dla cukrzyka nigdy nie powinien być słodzony cukrem, ani miodem. Legalny jest tylko kompot na samych jabłkach, najlepiej z dodatkiem cynamonu. Kompot z jabłek z cukrem zwiększy na pewno poziom cukru we krwi, a tego chcesz uniknąć.

Sok jabłkowy a cukrzyca

Soki owocowe nie są ogólnie polecane cukrzykom. Sok jabłkowy nie jest wyjątkiem. Zbyt gwałtownie podnoszą cukier, by służyły cukrzykom. Zdecydowanie lepiej sięgnąć po cały owoc, a pragnienie ukoić szklaną wody.

fot. Jabłka można jeść w diecie cukrzycowej, ale w umiarkowanej ilości/ Adobe Stock, New Africa

Jabłka zawierają węglowodany, więc oczywiście podnoszą też cukier we krwi. 100 g jabłek zawiera:

13,8 g węglowodanów, a w tym: 2,4 g błonnika, 10,4 g cukrów prostych i dwucukrów ogółem: 2,07 g sacharozy, 2,43 g glukozy, 5,9 g fruktozy.



Jabłka nie zawierają maltozy, laktozy i galaktozy. Zawartość i rozkład cukrów w jabłkach może różnić się w zależności od gatunku jabłek.

Średnie jabłko ma ok. 100 kcal, waży ok. 180 g i dostarcza ok. 19 g węglowodanów. Taką dawkę węglowodanów cukrzycy muszą uwzględnić w obliczeniach wymienników węglowodanowych, które stosują na co dzień. To dowód na to, że jabłek nie można jeść w cukrzycy bezkarnie.

Indeks glikemiczny jabłek to 36. Wartość indeksu glikemicznego bezpośrednio określa, jak szybko cukier podniesie się po zjedzeniu danego produktu. Oznacza to, że jabłka mają niski indeks glikemiczny (IG) i nie wpływają znacząco na poziom glukozy w szybkim czasie. W porównaniu do indeksu glikemicznego innych owoców jabłka wypadają przeciętnie. Korzystniejsze pod względem IG są na przykład truskawki w cukrzycy, czereśnie w cukrzycy, czy borówki w cukrzycy. Jabłka mają jednak niższy IG niż banany, mango, ananasy i inne wysokocukrowe owoce.

Ładunek glikemiczny jabłek

Ładunek glikemiczny średniego jabłka wynosi ok. 6 dla jabłka zawierającego ok. 15 g węglowodanów. To niewielki ŁG i niska szansa na podbicie cukry do wysokich poziomów po zjedzeniu jabłka.

Jabłka są dla cukrzyków nie tylko dozwolone, a wręcz polecane. Jest wiele dowodów na korzystne oddziaływanie jabłek jedzonych z umiarem na ryzyko cukrzycy typu 2, insulinooporności i innych problemów z glikemią pokarmową. Warto wprowadzić je do jadłospisu cukrzycowego, jeśli masz cukrzycę, ale też jeśli chcesz się przed nią chronić.

Polifenole z jabłek potencjalnie mogą zmniejszać insulinooporność.

Jabłka zawierają pektyny, które spowalniają wchłanianie węglowodanów z posiłków.

z posiłków. Jabłka, choć zawierają węglowodany przyswajalne, są też źródłem błonnika , który chroni przed nagłym wzrostem poziomu cukru.

, który chroni przed nagłym wzrostem poziomu cukru. Jabłka są niskokaloryczne, nadają się więc doskonale na odchudzanie, a cukrzycy często mają problem z nadmierną masą ciała.

Jabłka oczywiście podnoszą poziom cukru, jak każdy inny węglowodanowy produkt, który zawiera glukozę lub sacharozę. Jabłek nie można jednak stawiać na równi z produktami zawierającymi dodany cukier. Mają one ochronny błonnik i inne prozdrowotne elementy. To od ciebie zależy jednak, jak mocno jabłka podniosą glukozę. Wiele zależy od sposobu ich przygotowania i nie tylko.

Nie każde jabłko będzie dla cukrzyka tak samo przydatne i zdrowe. Przy przygotowywaniu jabłek, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych dla cukrzyków aspektów:

Warto wybierać jabłka zielone i mniej słodkie odmiany jabłek, mają mniej cukru i mniej podnoszą cukier.

odmiany jabłek, mają mniej cukru i mniej podnoszą cukier. Jeśli to możliwe, lepiej sięgać po jabłka surowe w całości, niż jeść jabłka suszone. Suszone owoce bardziej podnoszą cukier we krwi.

w całości, niż jeść jabłka suszone. Suszone owoce bardziej podnoszą cukier we krwi. Nie obieraj jabłek . Skórka zawiera najcenniejsze witaminy i najwięcej ważnego dla cukrzyków błonnika pokarmowego.

. Skórka zawiera najcenniejsze witaminy i najwięcej ważnego dla cukrzyków błonnika pokarmowego. Unikaj miksowania jabłek na koktajle, musy i przeciery. Mają znacznie wyższy indeks glikemiczny.

na koktajle, musy i przeciery. Mają znacznie wyższy indeks glikemiczny. Jabłka zjadaj z cynamonem , nie tylko pasują do siebie smakiem, ale cynamon ma też właściwości hipoglikemiczne.

, nie tylko pasują do siebie smakiem, ale cynamon ma też właściwości hipoglikemiczne. Staraj się jeść jabłka z orzechami. Tłuszcz z orzechów chroni przed nagłym zwiększeniem poziomu cukru.

Reklama

Czytaj także:

Bób a cukrzyca. Jak obniżyć indeks glikemiczny bobu, by mogli jeść go cukrzycy?

Wielka pomyłka naukowców na temat arbuza. Przez lata źle oceniano jego właściwości

Truskawki a cukrzyca i insulinooporność. Czy przy problemach z cukrem poleca się jedzenie truskawek?