Pomysły na oszczędne potrawy, oduczenie się kuchennego marnotrawstwa i poznanie trików na poprawę jakości dań bez drogich składników, to obecnie wiedza na wagę złota. Każdemu przyda się to do lepszego zarządzania budżetem domowym. Zaobserwuj te 5 profili na Instagramie, nie pożałujesz. Mimowolnie podczas codziennego scrollowania social mediów, będziesz natykać się na wskazówki, które są wyjątkowo przydatne w zarządzaniu budżetem domowym i dbaniu o zdrowie całej rodziny.

Profil @biedanizm to zdecydowanie moja pierwsza myśl w temacie „tanie gotowanie”, a może nawet inspiracja do stworzenia całej listy tych profili! @biedanizm to konto oferujące bardzo proste przepisy, z bardzo tanich składników, w wegańskiej wersji. W tym wypadku proste przepisy naprawdę bywają banalne, choć zawsze udane i pyszne.

Zgromadzona wokół profilu @biedanizm społeczność, to ludzie doceniający roślinną kuchnię, poczucie humoru autorki profilu i miłośnicy zwierząt. Przepisowymi hitami Biedanizmu są między innymi: Biedab - wegański kebab, Makaron padtajowy, Biedamen curry. Znajdziesz tu też przepis na zweganizowanego „kotleta schabowego” i ruskie pierogi.

Najnowsze jednogarnkowe przepisy z serii „do gara i nara” ucieszą z kolei wszystkich zabieganych, którzy nie lubią spędzać za dużo czasu w kuchni, ale zdecydowanie lubią dobrze zjeść.

Julita codziennie gra na nosie osobom twierdzącym, że wegańska dieta musi być droga i skomplikowana.

Instagram @pani_od_oszczedzania, jak sama nazwa wskazuje, uczy oszczędzania i wskazuje dziury w domowym budżecie. Nie jest to profil typowo o jedzeniu i gotowaniu, ale często znajdziesz tu triki pozwalające zaoszczędzić na kupowaniu jedzenia i mniej wyrzucać.

Dowiesz się np. jakich produktów nie można mrozić lub jak przechowywać jedzenie w lodówce, by się nie popsuło. Karolina Nowicka, autorka profilu, w odpowiednim momencie przypomni ci też, że to już czas na zrobienie przetworów na zimę, zamrożenie ziół lub zakup najzdrowszych sezonowych owoców w najniższych cenach.

Profil dietetyczki Ireny polecałam już przy okazji wskazywania dietetycznych źródeł wiedzy na Instagramie, z których warto korzystać. Koniecznie muszę polecić go i teraz, bo idealnie wpisuje się w temat kont instagramowych, które uczą jak jeść zdrowo, tanio i smacznie.

Irena w opracowywanych recepturach szczególny nacisk kładzie na to, by przepisy były zbilansowane i jak najbardziej wartościowe dla zdrowia. Jednocześnie od zawsze wszystkie receptury na @healthyomnomnom są bardzo tanie i dostępne dla każdego.

Ostatnio na profilu @healthyomnomnom królują przepisy "meal prep", czyli dania, które można traktować jak domową dietę pudełkową. Raz lub dwa razy w tygodniu budujesz jadłospis i gotujesz na kilka dni. Później korzystasz tylko z utworzonych przetworów i zamrożonych porcji. To nie tylko ułatwienie w zabieganym życiu, a także oszczędność. Planowanie jadłospisu zapobiega marnowaniu jedzenia.

Jagna Niedzielska zajmuje się przede wszystkim eko kuchnią. Już pierwszy rzut oka na ten profil instagramowy podpowiada, że motyw przewodni to #bezresztek, czyli zero waste. Profil nie jest poświęcony jedynie przepisom, znajdziesz tu sporo lifestyle'u, ale też ciekawe newsy żywieniowe, triki na oszczędzanie na jedzeniu i eko-porady.

Kolejne polecenie to konto, za którym nie stoi jedna osoba, a cała firma. Chodzi o TooGoodToGo, aplikację zero waste, która pozwala na zakup produktów ze sklepów i restauracji z kończącą się datą przydatności do spożycia, za bardzo okazyjne ceny.

Instagramowy profil @toogoodtogo to kopalnia obrazowych infografik, które podpowiadają, jak zużywać resztki jedzenia. Poznasz triki na to co zrobić ze zwiędniętych ziół, suchego chleba, skórek ogórków i skorupek jajek. Dowiesz się też więcej o prawidłowym pakowaniu i przechowywaniu jedzenia. Wszystko przedstawione w bardzo obrazowej formie wizualnej.

