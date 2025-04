Indeks sytości to kolejna, obok indeksu glikemicznego i tabel kaloryczności, przydatna informacja związana z jedzeniem. Przyda się każdemu, kto próbuje zapanować nad głodem i chce zadbać o figurę. Indeks sytości może też przydać się w podróży i na wycieczkach w teren, bo podpowie, co warto ze sobą zabrać do jedzenia, żeby nie trzeba było dużo dźwigać, a przy tym skutecznie i na dłużej zaspokoić głód.

Spis treści:

Indeks sytości jest wskaźnikiem, który pokazuje stopień uczucia sytości w ciągu 2 godzin po spożyciu określonego produktu. Wyraża się go w procentach w odniesieniu do uczucia sytości, jakie daje zjedzenie chleba pszennego – jego indeks sytości wynosi 100%.

Im wyższy indeks sytości, tym bardziej sycący produkt. Indeks powyżej 100% oznacza, że produkt syci lepiej od pszennego chleba, a poniżej 100% – że syci od niego gorzej, a im mniejsza wartość procentowa, tym mniejsze uczucie sytości i szybsze pojawienie się uczucia głodu.

Indeks sytości to nie to samo co stopień uczucia sytości. Indeks sytości, zwany też ilorazem sytości, odpowiada różnicy w ocenie głodu i sytości przed i po spożyciu posiłku podzielonej przez wagę i kaloryczność danego produktu. Natomiast uczucie sytości jest subiektywne i zależy od tego, ile wody, białka, węglowodanów i błonnika zawiera posiłek, ale zależy też od jego wielkości. Indeks sytości jest więc bardziej miarodajny, obiektywny, bo w pewnym stopniu niezależny od wielkości porcji i jej kaloryczności.

Indeks sytości można obliczyć na podstawie indeksu glikemicznego (IG) produktu. Najbardziej przydatna jest informacja, że z reguły im wyższy indeks glikemiczny produktu, tym jego indeks sytości niższy. Dlatego:

produkty i niskim IG (poniżej 55) – mają najwyższy indeks sytości,

produkty o średnim IG (55-69) – mają średni indeks sytości,

produkty o wysokim IG (70 lub więcej) – najniższy indeks sytości.

Wynika to z faktu, że produkty o niskim IG wolniej uwalniają cukier do krwi, wolniejszy jest więc wzrost poziomu cukru we krwi po posiłku, a jego poziom spada wolniej, co odwleka pojawienie się uczucia głodu.

Najlepiej sycą produkty o wysokim indeksie sytości, a do takich zalicza się produkty wysokobiałkowe oraz te zawierające dużo wody i błonnika. Dlatego do najbardziej sycących produktów należą, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie Poznańskim (badano wyroby cukiernicze, owoce, produkty śniadaniowe z mlekiem, produkty wysokotłuszczowe, produkty wysokobiałkowe oraz produkty wysokowęglowodanowe): gotowane jajko, ser Gouda, grejpfrut i płatki owsiane z mlekiem.

W innym badaniu, tym razem przeprowadzonym w Australii, okazało się, że najwyższy indeks sytości mają:

gotowane ziemniaki (323%),

(323%), molwa – ryba morska z dorszowatych (225%),

owsianka (209%),

pomarańcze (202%),

jabłka (197%),

stek wołowy (176%).

Zatem najwyższy jest indeks sytości ziemniaków – ziemniaki ponad trzykrotnie lepiej sycą od białego chleba pszennego.

Do grup produktów o najwyższym indeksie sytości zaliczają się:

owoce (średnio 170%),

produkty wysokobiałkowe (średnio 166%),

produkty wysokowęglowodanowe takie jak pieczywo i ryż (średnio 166%).

Jednak poszczególne produkty z grupy wysokobiałkowej sycą lepiej niż większość produktów wysokowęglowodanowych. Średnią wartość indeksu sytości w grupie wysokowęglowodanowej bardzo zawyżyły gotowane ziemniaki.

Najmniejszy indeks sytości mają produkty o dużej gęstości energetycznej, czyli wysokokaloryczne, np. słodycze. Zarówno w badaniach polskich, jak i australijskich naukowców najgorzej wypadła grupa produktów cukierniczych (średni indeks sytości 85%).

W tej grupie najmniejszy indeks sytości mają:

croissanty,

ciasta,

pączki.

Indeks sytości: truskawka

Nie szacowano indeksu sytości dla truskawek. Jednak na podstawie indeksu glikemicznego, który dla truskawek wynosi 40 (niektóre źródła podają nawet 25) i plasuje te owoce w grupie produktów o niskim indeksie glikemicznym, można stwierdzić, że najprawdopodobniej są dobrze sycące. Zawierają w 100 g tylko 32 kcal, blisko 8 g węglowodanów, bardzo mało białka i tłuszczu oraz 1,7 g błonnika oraz mnóstwo wody.

Poniżej indeksy sytości (wyrażone w procentach) dla różnych produktów pogrupowanych w kategorie.

Indeks sytości - produkty cukiernicze:

croissant – 47,

ciasto – 65,

pączki i donuty – 68,

kruche ciasteczka – 120.

Indeks sytości - przekąski:

baton Mars – 70,

krakersy – 127,

orzeszki ziemne – 84,

jogurt – 88,

czipsy – 91,

lody – 96,

żelki – 118,

popcorn – 154.

Indeks sytości - płatki śniadaniowe z mlekiem:

musli – 100,

cornflakes– 118,

owsianka – 209.

Indeks sytości - produkty wysokobiałkowe:

soczewica – 133,

sery żółte – 146,

jaja – 150,

pieczona fasola – 168,

stek wołowy – 176,

molwa – 225.

Indeks sytości - produkty wysokowęglowodanowe:

frytki – 116,

makaron – 119,

makaron razowy – 188,

ryż brązowy – 132,

ryż biały – 138,

chleb razowy – 157,

ziemniaki gotowane – 323.

Indeks sytości - owoce:

banany – 118,

winogrona – 162,

jabłka – 197,

pomarańcze – 202.

