Indeks glikemiczny wiśni jest niski, dzięki czemu mogą jeść je cukrzycy, osoby ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym i inulinooporni. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o wiśniach w diecie diabetyków i nie tylko.

Wiśnie - IG

Indeks glikemiczny pokazuje, w jakim stopniu porcja danego pokarmu o zawartości 50 g węglowodanów podnosi cukier. Niski indeks glikemiczny >55 oznacza, że dane jedzenie nie podnosi glukozy gwałtownie. Wiśnie mieszczą się w przedziale produktów o niskim (a nawet bardzo niskim) IG.

Świeże, surowe, dojrzałe wiśnie mają indeks glikemiczny (IG) równy 22 .

. Drylowane wiśnie w zalewie (bez cukru) mają wyższy IG równy 41.

Na indeks glikemiczny wiśni ma wpływ też obróbka. Pamiętaj, że wyższy IG będą miały wiśnie:

gotowane,

zblendowane,

posłodzone,

w syropie,

w alkoholu,

przerobione na dżem wiśniowy.

Wiśnie - ładunek glikemiczny ŁG

Ważniejszym parametrem do wyboru produktów spożywczych jest jednak ładunek glikemiczny, a nie indeks. Ładunek glikemiczny bierze też pod uwagę zawartość węglowodanów w standardowej porcji. Ilustruje wpływ na glikemię bardziej realnych porcji danego produktu spożywczego, niekoniecznie takiej zawierającej równo 50 g węglowodanów.

Porcja świeżych wiśni ma ładunek glikemiczny (ŁG) równy 3.

Porcja drylowanych wiśni z zalewy ma ładunek glikemiczny (ŁG) równy 6.

Wiśnie są owocami o niskim ładunku glikemicznym.

Diabetycy zdecydowanie mogą jeść wiśnie. Wiśnie to jeden z owoców bardziej polecanych w cukrzycy. Mają niewiele cukru, niski indeks glikemiczny, a do tego są pełne cząsteczek prozdrowotnych w cukrzycy. Czereśnie w cukrzycy też są polecane, ale to wiśnie mają jeszcze więcej zalet dla diabetyków.

Właściwości wiśni czynią je pokarmem wręcz idealnym dla cukrzyków:

Wiśnie zawierają dużo polifenoli i witaminy C, które obniżają stan zapalny i stres oksydacyjny . To zmniejsza uszkodzenia tkanek w cukrzycy.

. To zmniejsza uszkodzenia tkanek w cukrzycy. Wiśnie mogą zapobiegać komplikacjom zdrowotnym cukrzycy: neuropatiom, retinopatiom, uszkodzeniom wzroku i stopie cukrzycowej.

cukrzycy: neuropatiom, retinopatiom, uszkodzeniom wzroku i stopie cukrzycowej. Ekstrakty z wiśni i czereśni wspomagają obniżanie stężenia glukozy i mikroalbumin .

. Antocyjany z wiśni poprawiają wrażliwość na insulinę. Z tego samego powodu warto jeść też borówki amerykańskie w cukrzycy.

Jak widzisz, jedzenie wiśni w cukrzycy ma wiele zalet. Jest jednak kilka informacji, które warto dodać. Przede wszystkim chodzi tu o nieprzetworzone wiśnie. Nie naciągaj faktów i nie przypisuj pozytywnego działania wiśniom z wiśniówki i wiśniom w słodkim syropie. Owoce muszą być minimalnie przetworzone, najlepiej świeże lub mrożone.

Mimo swoich zalet, wiśnie nie należą do produktów, które cukrzycy mogą jeść bez żadnych ograniczeń. 2 pełne garście wiśni naraz, nie powinny zaszkodzić jednak żadnemu cukrzykowi.

To, że wiśnie mają niski indeks glikemiczny, ucieszy nie tylko cukrzyków. Wbrew pozorom, IG to dobry parametr kontroli innych rodzajów diet. Wiśnie warto jeść ze względu na niski IG w innych przypadłościach:

Przy insulinooporności , by nie dopuścić do rozwoju cukrzycy i obniżać cukier na co dzień. Produkty z niskim IG to podstawa diety w insulinooporności.

, by nie dopuścić do rozwoju cukrzycy i obniżać cukier na co dzień. Produkty z niskim IG to podstawa diety w insulinooporności. Przy odchudzaniu. Wiśnie nie powodują skoków cukru i doskonale sycą .

. W walce z trądzikiem . Dieta na trądzik musi być dietą o niskim IG.

. Dieta na trądzik musi być dietą o niskim IG. W zespole metabolicznym, czyli u osób z wysokim ciśnieniem, dużym obwodem pasa , wysokim cholesterolem. Wiśnie będą idealnym składnikiem soków na cholesterol.

, wysokim cholesterolem. Wiśnie będą idealnym składnikiem soków na cholesterol. W chorobach z przewlekłym stanem zapalnym : różnych chorobach stawów, zapaleniu tarczycy i innych. Dieta z niskim IG pomaga zwalczać stan zapalny.

: różnych chorobach stawów, zapaleniu tarczycy i innych. Dieta z niskim IG pomaga zwalczać stan zapalny. Dla osób z wysokim poziom triglicerydów. Jedną ze strategii na naturalne obniżanie trójglicerydów jest właśnie stosowanie produktów o niskim IG.

