Imbiru nie trzeba obierać. Jedzenie imbiru ze skórką jest dozwolone, ale nie w każdym przypadku wskazane. Nie obieraj imbiru, jeśli korzystasz z symbolicznej ilości jako przyprawa do jakiegoś dania, ale jeśli robisz potrawę, w której podstawą jest imbir, zeskrob z niego skórkę łyżeczką. Sprawdź, czy szefowie kuchni obierają imbir.

Imbir można jeść ze skórką, skórka imbiru jest jadalna. Mimo wszystko obieranie imbiru zaleca się powszechnie w szkołach gotowania i tam twierdzi się, że imbir się obiera. Choć jak przyznają sami szefowie kuchni: nie każdy pamięta już, dlaczego imbir się obiera. Mało kto kwestionuje jednak to kulinarne przyzwyczajenie.

Z perspektywy zdrowotnej, obieranie imbiru nie ma sensu, gdyż wyrzucając skórkę, pozbywasz się też części witamin i błonnika. Właściwości imbiru nie zmieniają się przez obranie. Z drugiej strony, skórka imbiru jest najbardziej narażona na wszelkie zewnętrzne zanieczyszczenia: pestycydy, mykotoksyny i inne środki, którymi imbir był potraktowany w transporcie lub przy zbiorach, by przedłużyć jego świeżość. Te z kolei mogą mieć pewne negatywne działanie.

Spór o obieranie imbiru trwa nawet wśród szefów kuchni. Oficjalnie na kursach gotowania przekazuje się raczej wiedzę, że imbir należy obierać. To też praktyka stosowana w najlepszych restauracjach.

Szerokim echem wśród kulinarnej społeczności odbiło się „wyznanie” Molly Baz @mollybaz, bestsellerowej autorki książek kucharskich, na łamach magazynu Bon Appétit. Szefowa kuchni wyznała, że choć we wszystkich przepisach, które publikuje w książkach, recepturach, które opracowuje dla kulinarnych magazynów i restauracji, a także videoprzepisach, zawsze poleca obierać imbir, sama nigdy tego nie robi.

Ktoś zdecydował, że trzeba zdjąć tę skórkę, a potem nagle wszyscy zaczęli marnować czas na machanie łyżeczką. Po co, skoro można by było to po prostu zjeść i nigdy nie wiedziałbyś nawet, że tam jest? Nigdy nie obieram imbiru, gdy gotuję dla męża, rodziny i przyjaciół.

- komentuje Molly Boz.