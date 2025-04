1. Czytaj etykiety kupowanych produktów

Zapamiętaj! Nie wolno ci kupować produktów, w których na liście składników cukier jest na jednej z pierwszych 3 pozycji. Koniec, kropka.

2. Poznaj inne nazwy cukru

Jeśli chcesz zacząć świadomie się odżywiać, musisz wiedzieć, że cukier to nie tylko glukoza i fruktoza. Również nazwy takie jak syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, dekstryna, maltoza, melasa, miód, syrop z agawy, syrop klonowy czy karmel wskazują na jego obecność!

3. Wyrzuć z szafek wszelkie słodycze

Tłumaczenie, że twój facet lub dzieci znienawidzą cię za takie działanie jest po prostu nieuzasadnione. Całej rodzinie wyjdzie to na zdrowie!

4. Ogranicz słodkie napoje i te, które dosładzasz

Słodkie napoje powinnaś raz na zawsze wykreślić ze swojego menu. Są niezdrowe, zawierają całe szklanki cukru i powodują tycie. Dokładnie to samo tyczy się kawy i herbaty, które dosładzasz. Musisz się przemóc i zamiast z cukrem, zacznij pić je np. z dodatkiem wanilii, imbiru, czy z goździkami.

5. Postaw na produkty pełnoziarniste

Produkty pełnoziarniste mają niższy indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powodują gwałtownego wyrzutu insuliny do krwioobiegu. Co z tego wynika? A no wynika z tego, że po zjedzeniu brązowego ryżu za godzinę nie będziesz miała ochoty sięgnąć np. po pączka (a tak może się stać, jeśli na obiad zaserwujesz biały ryż lub pszenny makaron).

6. Myśl o tym, co zjesz w ciągu dnia i planuj posiłki

Codziennie wieczorem szykuj sobie wszystkie posiłki na następny dzień i zabieraj je do pracy, czy na uczelnię. Dzięki temu nie doprowadzisz do pojawienia się wilczego apetytu, który zwykle skutkuje kupnem niewinnego, czekoladowego batonika lub drożdżówki.

7. Zredukuj ilość cukru w przepisach

Zawsze, ale to zawsze dodawaj do dań o połowę cukru mniej niż jest w przepisie. Zobaczysz, z czasem odzwyczaisz się od jedzenia takich "ulepków" i sama będziesz w szoku, jak wcześniej mogłaś przełknąć tyle cukru naraz...

8. Uważaj na pułapkę „zdrowej żywności”

Cukier dodawany do produktów o obniżonej zawartości tłuszczu, ma za zadanie poprawiać ich walory smakowe. Uważaj na niego m.in. w płatkach śniadaniowych, czy w jogurtach. Może okazać się, że produkty nieoznakowane jako "light", zawierają go zdecydowanie mniej. Dlatego czytaj etykiety!

