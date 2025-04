Ileważy.pl to serwis internetowy z narzędziami wspierającymi każdą osobę dbającą o zdrowe żywienie. To podręczny pomocnik odchudzającej się kobiety. Co możesz zrobić korzystając z ileważy.pl?

Kontrolować kaloryczność diety (kalkulator wartości odżywczej + dziennik posiłków).

Porównywać wartość odżywczą żywności (porównywarka produktów spożywczych).

Przeglądać tabele wartości odżywczej

Korzystać z wygodnego przelicznika miar kuchennych (łyżki na szklanki, sztuki na gramy itd.).

Komunikować się ze społecznością ludzi świadomie wybierających żywność, wymieniać się uwagami.

Korzystać z porad doświadczonego dietetyka.

Scenka 1

Właśnie zjadłaś banana i garść orzechów włoskich. Nie wiesz jednak ile ważyły poszczególne składniki, dlatego ciężko jest ci określić ile miały kalorii.

Co robisz?

Wchodzisz na ileważy.pl i w wyszukiwarce znajdujesz interesujące cię produkty. Porównujesz garść orzechów ze zdjęcia na ileważy.pl z tą, którą zjadłaś. Szacujesz, jaką masę mogły mieć orzechy. Do kalkulatora kalorii dodajesz właściwą masę orzechów i banana. Dzięki temu sprawdzasz wartość odżywczą zjedzonej przekąski.

Sprawdź tabele wartości odżywczej i skorzystaj z kalkulatora!

Jeśli chcesz sprawdzać kaloryczność jadłospisów w dłuższym przedziale czasowym możesz skorzystać z dziennika posiłków. Narzędzie to pozawala generować wykresy i w łatwy sposób kontrolować bilans składników odżywczych. Ileważy.pl ma dużą bazę danych, w której znajduje się ponad 3,5 tysiąca produktów wraz z wartością odżywczą.

Zobacz, jak działa dziennik posiłków!

Scenka 2

Twoje dzienne zapotrzebowanie wynosi 2000 kcal. Na przekąskę zaplanowałaś 200 kcal. Jesteś w sklepie i nie wiesz, co kupić – serek wiejski czy jogurt naturalny?

Co robisz?

Korzystasz z porównywarki produktów spożywczych na ileważy.pl. Dodajesz oba produkty do porównania i sprawdzasz ile mają kalorii. Wynik porównania pokazuje także ile białka, tłuszczu i węglowodanów jest w produktach i który z nich ma korzystniejszy dla ciebie profil odżywczy.

Wypróbuj porównywarkę produktów spożywczych!

Scenka 3

Zaciekawił cię przepis w książce kulinarnej, ale składniki podane są w gramach, a ty nie masz wagi kuchennej.

Co robisz?

Przelicznik kulinarny umożliwia ci zamianę gramów na miary domowe (np. łyżki, szklanki) i na odwrót. Ile to 200 gram mąki gryczanej? Dzięki przelicznikowi wiesz, że to 13 łyżek lub 1,5 szklanki.

Skorzystaj z przelicznika kulinarnego i poznaj jego możliwości!

Społeczność ileważy.pl

Ileważy.pl to nie tylko narzędzia. To także zaangażowana, dociekliwa grupa ludzi, którzy dbają o zdrową dietę, dokonują świadomych wyborów. Zajrzyj na ileważy.pl, by komentować najnowsze ważenia produktów spożywczych. W dziale Porady znajdziesz dodatkowo serię eksperckich artykułów, które są „żywieniowym ABC”

Dołącz do użytkowników ileważy.pl!

