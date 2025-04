fot. Fotolia

Reklama

Jak odpowiednie nawodnienie wpływa na efekty treningu?

Wodę należy pić w ciągu całego dnia małymi porcjami, aby uzupełniać ją w tempie podobnym do jej utraty. O odpowiednie nawodnienie trzeba szczególnie dbać zarówno przed jak i w trakcie (jeśli ćwiczymy dłużej niż godzinę) oraz po wysiłku fizycznym, gdyż podczas ćwiczeń pełni ona szczególną rolę – chroni organizm przed przegrzaniem oraz transportuje składniki odżywcze będące paliwem dla mięśni. Odwodnienie jest najczęstszą przyczyną spadku wydajności i wytrzymałości podczas ćwiczeń fizycznych.

Utrata płynów w ilości 5% masy ciała ogranicza wydajność pracy o 30%. W kilku badaniach wykazano, że utrzymanie prawidłowego nawodnienia przed i podczas wykonywania wysiłku fizycznego jest skutecznym sposobem dla poprawy jego efektywności w różnych warunkach. Każde 1% odwodnienie organizmu przyspiesza pracę serca o 5 uderzeń.

Utrata wody podczas ćwiczeń powoduje zmniejszenie objętości osocza i przepływu krwi przez mięśnie, co prowadzi do narastania zmęczenia mięśni i układu nerwowego oraz spadku przewodnictwa nerwowego.

Zobacz także: Sposoby na zakwasy – ból mięśni po treningu

Ile wody tracisz podczas wysiłku fizycznego? Sprawdź!

Żeby określić ilość potrzebnych płynów, można zastosować pewien trik. W tym celu należy się zważyć przed i po treningu. Jeśli po treningu ważymy mniej niż przed, to powstała różnica (można ewentualnie odliczyć od niej spożyte w międzyczasie płyny) stanowi ilość płynów, którą organizm wydala podczas uprawiania sportu.

Najlepsza recepta na nawodnienie? Wypić szklankę wody 10-15 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń oraz pić w regularnych odstępach czasu około 150 – 350 ml co 15-20 minut.

Czy picie dużej ilości wody podczas biegu jest niebezpieczne?

Sportowcy mają zupełnie inne wymagania odnośnie diety i napojów. Zazwyczaj stosują tzw. płyny izotoniczne.

Gdy wykonujemy ćwiczenia o niskiej intensywności, trwające do godziny (gimnastyka ogólnorozwojowa, marsz na bieżni, rower stacjonarny) wystarczy nam woda nisko- lub średniozmineralizowana.

W trakcie bardzo intensywnych ćwiczeń trwających do godziny (np. interwały) warto sięgnąć już po napoje izotoniczne.

W przypadku intensywnych ćwiczeń trwających ponad godzinę zaleca się spożycie około 30-60 g węglowodanów na godzinę oraz zwiększenie ilości wypijanego płynu.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych kampanii "Woda na start!"

Zobacz także: Jaki trening odchudzający wybrać?