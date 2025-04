Kojarzysz takie sceny? Odwiedzasz chorego w szpitalu, a tam na szafce same soki. Mijasz matkę z rocznym dzieckiem, które przez butelkę ze smoczkiem pije sok. Na spotkaniu z przyjaciółką obserwujesz jak twoja Kasia (czy Paulina :)) wypija litrowy karton ze 100% sokiem. Wszystkie te sytuacje łączy jedno: przekonanie osób biorących w nich udział, że sok to samo zdrowie. Niekoniecznie!

Reklama

Te darmowe aplikacje na telefon pomogą ci żyć zdrowo!

Organizm ludzki ewolucyjnie przystosowany jest do picia płynów bezkalorycznych. W "jaskini" piło się tylko wodę. Soki, napoje, słodzona kawa i herbata pojawiły się dopiero wraz z rozwojem rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. W ten sposób picie stało się źródłem energii (kalorii). Twoje ciało choć przyswaja cukier zawarty w sokach owocowych, to nie sygnalizuje tego faktu (do mózgu) w postaci uczucia sytości. To właśnie odróżnia 300 kcal wypite z sokiem, od 300 kcal zjedzonych z posiłkiem. Po tym drugim będziesz najedzona. Problem w tym, że po kalorycznych płynach mimo, iż nie czujesz sytości to tyjesz.

Soki, nawet te 100% i świeżo wyciskane, kalorycznością są zbliżone do napojów gazowanych. Choć ich wartość odżywcza jest znacznie wyższa, to niewątpliwie są one źródłem znacznej ilości cukru, który należy ograniczać.

1 szklanka 100% soku pomarańczowego to 98 kcal i prawie 4,5 łyżeczki cukru

1 szklanka napoju typu cola to 101 kcal i 5 łyżeczek cukru.

Zawsze, gdy myślisz o szklance soku zastanów się ile owoców potrzeba, by ją uzyskać? Czy byłabyś w stanie zjeść taką porcję nie pod postacią soku? No właśnie!

Soki są kaloryczne i słodkie, dlatego mogą się przyczyniać do rozwoju nadwagi, otyłości oraz próchnicy. W maju 2017 roku zmienione zostały zalecenia dotyczące ich spożycia przez dzieci. Obecnie Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, by:

dzieciom do 12 miesiąca życia nie podawać soków owocowych,

dzieci w wieku 1-3 wypijały maksymalnie 120 ml soku owocowego na dobę, w wieku 4-6 lat: maksymalnie 120-180 ml, zaś w wieku 7-8 lat maksymalnie 240 ml.

Choć zalecenia te dotyczą dzieci zwróć na nie uwagę, bo według nas powinny dotyczyć także osób dorosłych. Wyciągnij z nich wnioski i nie pij więcej niż jednej szklanki soku dziennie, a gdy sięgasz po sok zawsze rozrabiaj go wodą w stosunku 1:1.

Reklama

Dowiedz się więcej o zdrowym odżywianiu!