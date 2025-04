Ile posiłków dziennie jeść, żeby czuć się dobrze, utrzymać prawidłową masę ciała lub schudnąć i zadbać o zdrowie? Okazuje się, że 5 posiłków dziennie to nie jest wcale jedyny i najlepszy model żywienia. Obecnie raczej należy brać pod uwagę widełki i dopasować liczbę posiłków dziennie do swoich potrzeb. To dobra wiadomość, bo oznacza pewną dowolność i możliwość modyfikowania liczby posiłków w menu np. do sytuacji życiowej i indywidualnych preferencji.

Spis treści:

Ogólnie przyjęte zalecenia dotyczące tego, ile posiłków dziennie należy spożywać, mówią o 3-5 posiłkach:

Zatem dzienne menu powinno składać się z minimum 3 i maksimum 5 posiłków dziennie, z czego 3 z nich powinny być obfitsze i jedzone rano, w środku dnia i pod wieczór. Do tego można dodać 1 lub 2 przekąski między śniadaniem i obiadem oraz między obiadem a kolacją.

Wielkość tych posiłków określana jest za pomocą ich udziału w kaloryczności całodziennego menu:

Odstępy między posiłkami powinny wynosić 3–4 godziny, co pozwala na stabilizację poziomu cukru we krwi, unikanie napadów głodu i dostarczenie organizmowi energii w regularnych odstępach czasu.

Większą liczbę posiłków (6-8) spotyka się w diecie sportowców lub osób, które mają problemy z trawieniem. W przypadku sportowców chodzi o dostarczenie dużej liczby kalorii, która często jest dużo wyższa niż w przypadku zwykłych ludzi. Chodzi bowiem o zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego na intensywne treningi i regenerację organizmu.

Z kolei jeśli chodzi o osoby z problemami trawiennymi, to jadanie większej liczby mniejszych posiłków znacznie mniej obciąża układ pokarmowy.

Z biologicznego punktu widzenia minimalna liczba posiłków to 1 dziennie. To minimum, aby dostarczać organizmowi składników odżywczych i energii do przetrwania. Jednak żaden lekarz ani dietetyk nie zaleci nikomu jadania jednego posiłku dziennie, gdyż przyjmuje się, że dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia trzeba jadać kilka razy dziennie, a nie tylko raz.

Poniżej to, co przemawia na korzyść, oraz co jest słabą stroną większej lub małej liczby posiłków dziennie.

Małe, częste posiłki

Zalety:

Wady:

Mniej większych posiłków dziennie

Zalety:

Wady:

Liczba posiłków w diecie odchudzającej powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz do stylu życia. Zazwyczaj liczba posiłków nie zmienia się w diecie redukcyjnej i wynosi 3-5 dziennie. Odchudzanie bowiem polega na zmniejszeniu kaloryczności całodziennego menu, do czego wcale nie trzeba rezygnować z jedzenia zapewniającego zdrowie i dobre samopoczucie, a właśnie taka liczba posiłków ma je zapewniać.

Liczba 3-5 posiłków dziennie, jadanych w regularnych odstępach czasu (3-4 godziny) zapewnia stabilizację poziomu cukru we krwi i brak intensywnego uczucia głodu. Jedno i drugie sprzyja odchudzaniu.

Co ciekawe, wiele osób uważa, że odchudzając się lepiej jadać 5 posiłków dziennie niż 3, co ma ułatwiać odchudzanie i redukcję tkanki tłuszczowej. Okazuje się, że teorię tę potwierdza tylko jedno badanie, a to za mało, aby jednoznacznie stwierdzić, że podczas odchudzania korzystniej jest jadać 5 zamiast 3 posiłków dziennie.

Nie brakuje też ludzi, którzy opowiadają się za zmniejszeniem liczby posiłków podczas odchudzania – tak dzieje się np. w diecie IF. Ale naukowcy są zdania, że nie ma twardych dowodów na to, że zmniejszenie liczby posiłków z jednoczesnym zachowaniem kaloryczności diety odchudza skuteczniej niż jadanie 3-5 posiłków dziennie.

Badania naukowe pokazały, że większa liczba posiłków może obniżyć ryzyko chorób serca poprzez poprawę profilu lipidowego (np. dzięki wyższemu poziomowi HDL). Częstsze jedzenie może też zmniejszyć ryzyko cukrzycy.

Badania sugerują też, że osoby jadające przynajmniej 3 posiłki dziennie zwykle zdrowiej się odżywiają – jedzą więcej warzyw i owoców, produktów razowych zbożowych, roślin strączkowych.

Nie ma jednoznacznych dowodów, że jedzenie mniejszych, częstszych posiłków wspiera odchudzanie bardziej niż trzy duże posiłki. Np. w jednym z badań osoby jadające 6 posiłków dziennie zgłaszały większe uczucie głodu niż osoby zjadające jedynie 3 posiłki dziennie. Z kolei inne badanie zasugerowało, że rzadsze jedzenie (np. 2 posiłki dziennie – śniadanie i lunch) może wspierać kontrolę masy ciała w dłuższej perspektywie czasu.

Naukowcy są jednak przekonani, że częstsze jedzenie nie przyspiesza metabolizmu, a może być wręcz odwrotnie – u niektórych osób mniejsza liczba większych posiłków może wywołać większy efekt termiczny, czyli przyspieszyć metabolizm właśnie.

Wydaje się, że z badań naukowych płyną następujące wnioski:

Oto najważniejsze punkty, które warto zapamiętać:

Osobom z cukrzycą typu 2 najczęściej zalecane jest spożywanie 4–5 posiłków dziennie, przy czym kluczowe jest śniadanie, które pomaga stabilizować poziom cukru po nocnym poście. Przerwy między posiłkami powinny wynosić 3-4 godziny, co pomaga unikać wahań poziomu glukozy we krwi.

Zalety jadania 4-5 posiłków dziennie:

Oczywiście nie tylko liczba posiłków jest ważna, ale i ich jakość. Kluczowe jest spożywanie posiłków o niskim indeksie glikemicznym, ograniczenie ilości cukrów prostych i żywności przetworzonej, wprowadzenie do diety zdrowych tłuszczów w miejsce tych niezdrowych.

Niektóre osoby z cukrzycą typu 2 korzystają z przerywanego postu, jednak wymaga to ścisłej kontroli poziomu glukozy i współpracy z lekarzem. Jedno z badań pokazało, że post przerywany może być skuteczniejszy w redukcji masy ciała cukrzyka z cukrzycą typu 2 niż ograniczenie kaloryczności diety. Jest jednak za wcześnie i potrzebne są dalsze badania, aby to ostatecznie potwierdzić.