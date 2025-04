Jak pić sok z brzozy, by wykorzystać jego cenne właściwości? Sprawdziłyśmy, jakie są potwierdzone właściwości wody brzozowej i w jaki sposób najlepiej ją pić, by czerpać z soku z brzozy największe korzyści.

Sok z brzozy to inaczej woda brzozowa lub oskoła. Zbiera się ją wczesną wiosną, nacinając w odpowiedni sposób pień brzozy. Woda brzozowa to klarowna, bezbarwna ciecz o bardzo delikatnie słodkawym smaku. Wiele osób nie zauważa różnicy w smaku pomiędzy zwykłą wodą, a sokiem z brzozy. Jest ona bardzo subtelna.

Sok z brzozy pije się bezpośrednio i spożywa samodzielnie, ale można korzystać z wody brzozowej do wytwarzania innych produktów: syropu brzozowego, wina, piwa i miodów pitnych. Sok z brzozy możesz też kupić w sklepach internetowych i pasteryzowanych butelkach. Pamiętaj jednak, że sok brzozowy ze sklepowej półki bardzo różni się od świeżego soku z brzozy. Może nie mieć jego właściwości. W komercyjnie sprzedawanych sokach z brzozy często umieszcza się cukier, aromaty i substancje wzmacniające delikatny smak soku brzozowego.

100 ml soku z brzozy dostarcza dokładnie:

energia: 3 kcal,

białko: 0 g,

tłuszcz: 0 g,

węglowodany: 1 g,

wapń: 7-60 mg,

magnez: 11-133 mg,

sód: 0 mg,

potas: 120 mg,

żelazo: 0,1 mg,

cynk: 0,1 mg,

mangan: 1 mg.

Wartości odżywcze soku z brzozy są jednak zmienne i różnią się w zależności od miejsca pobrania. To dlatego przy niektórych minerałach wartość podana została w przedziale. Na skład soku z brzozy wpływa:

pora roku,

skład gleby, w której rośnie drzewo,

gatunek brzozy,

otoczenie, w którym rośnie roślina.

Polscy naukowcy przebadali sok z brzozy pobrany z różnych rejonów nadbałtyckich i różnych gatunków brzozy. Sprawdzali oni zawartość minerałów, antyoksydantów i potencjalnie szkodliwych cząstek w soku z brzozy pobranych w obszarach:

podmiejskich,

przy ruchliwych ulicach,

przemysłowych.

Badania wykazały znaczące różnice w zawartości przeciwutleniaczy, składników odżywczych i minerałów w zależności od miejsca, w którym rosła brzoza, z której pobrano sok. Co ciekawe, najwyższa zawartość substancji przeciwutleniających, cukru i białek została wykryta w brzozach z terenów przemysłowych. Naukowcy spekulują, że może być to reakcja brzóz na stres środowiskowy. Metale ciężkie, które zostały wykryte w glebie, nie przechodziły do soku z brzozy w znaczącej dawce.

Właściwości soku z brzozy są znane i cenione od wieków. Wodę brzozową wykorzystuje się w medycynie naturalnej do oczyszczania organizmu i wzmocnienia ciała po zimie. Sok z brzozy działa moczopędnie i poprawia odporność, ale to nie wszystkie cenne właściwości soku z brzozy.

Sok z brzozy na włosy

Sok z brzozy doskonale działa także na włosy i skórę - woda brzozowa na włosy może być stosowana np. w formie płukanki. Wewnętrzne stosowanie soku z brzozcy (czyli jego picie) też doskonale działa na włosy.

Sok z brzozy na wzmocnienie organizmu

Sok z brzozy to prawdziwe bogactwo składników mineralnych. Woda brzozowa poprawia funkcjonowanie całego organizmu, uzupełniając niedobory. Zawiera mnóstwo wapnia, manganu i magnezu. Sok z brzozy doskonale nawadnia, poprawia więc przebieg wszystkich procesów metabolicznych w organizmie. Z tego powodu sok z brzozy wspiera odchudzanie. To jeden z dozwolonych sposobów na wiosenny detoks.

Sok z brzozy na kamienie nerkowe i wsparcie nerek

Sokowi z brzozy przypisuje się również właściwości rozbijające kamienie nerkowe, a także wspomagające pracę układu moczowego. Sok z brzozy ma właściwości moczopędne. Pijąc sok z brzozy, można również w pewnym stopniu przyczynić się do oczyszczenia organizmu, które przeprowadzają nerki i wątroba. Jeśli lekarz zalecił ci picie większej ilości wody, z powodzeniem możesz też pić po prostu sok z brzozy.

Sok z brzozy na wzmocnienie kości

Sok z brzozy jest nadzwyczaj bogatym źródłem manganu, jednego z mikroelementów niezbędnych do pracy organizmu. Według badań kombinacja: manganu, cynku, magnezu i wapnia zmniejsza utratę gęstości mineralnej kości u kobiet. Woda brzozowa zawiera te wszystkie składniki w znacznych ilościach. Oznacza to, że picie soku z brzozy może nawet zapobiegać osteoporozie, a na pewno przyczynia się do wzmocnienia kości.

Sok z brzozy na zakrzepicę

Są pewne dowody, że sok z brzozy może redukować ryzyko powikłań zakrzepicy. Prawdopodobnie mechanizm tego działania opiera się na nawodnieniu organizmu, a to zmniejsza ryzyko zakrzepów, zawałów i udarów.

Sok z brzozy na reumatyzm

Sok z brzozy jest substancją stosowaną na reumatyzm i ból stawów w medycynie naturalnej od wieków. Niestety nie ma na takie działanie soku z brzozy wiele dowodów naukowych.

Wykazano za to, że napary i okłady z kory brzozy mogą wspierać i łagodzić ból stawów ze względu na zawartość betuliny. Sok z brzozy nie ma betuliny tak dużo jak kora, ale też może wykazywać podobny efekt. Mimo wszystko warto pić sok z brzozy w celu efektywnego nawodnienia, które jest bardzo ważne przy chorobach i bólach stawów.

Sok z brzozy na anemię?

Wiele źródeł donosi, że sok z brzozy może być lekarstwem na anemię. To nie do końca prawda. Sok z brzozy nie zawiera znacznych ilości żelaza, ani najważniejszych przy anemii witamin. W typowej diecie na anemię nie trzeba umieszczać soku z brzozy. Mimo wszystko i tak warto go pić: jest ogólnie zdrowy i wzmacnia organizm nadwyrężony niedokrwistością.

Sok z brzozy na wsparcie wątroby

Sok z brzozy to bogactwo antyoksydantów, prozdrowotnych minerałów i wody. Zdecydowanie wspiera więc on wątrobę w codziennym oczyszczaniu organizmu z toksyn. Nawadnia organizm, a to jeden z wazniejszych aspektów dla prawidłowej pracy wątroby.

Do tego mangan, którego w soku z brzozy jest dużo, bierze udział w tworzeniu dyzmutazy ponadtlenkowej - bardzo silnego antyoksydantu. Chroni on komórki (w tym komórki wątroby) przed uszkodzeniami.

Sok z brzozy na piękną skórę

Właściwości nawilżające i antyoksydacyjne czynią sok z brzozy środkiem bardzo przydatnym w walce o piękny wygląd skóry. Sok z brzozy warto włączyć wewnętrznie (po prostu go pić) i zewnętrznie na skórę. Jedno z badań wskazuje, że zamiana wody w kosmetykach na sok z brzozy, przyczyniła się do zwiększonej produkcji keratynocytów - nowych komórek skóry.

Sok z brzozy na nadciśnienie

Sok z brzozy nie zawiera sodu, a jest bogaty w potas (120 mg na 100 ml). Czyni to go idealnym napojem dla nadciśnieniowców. Zdecydownie w nadciśnieniu warto upewnić się, że ilość spożywanych codziennie płynów jest prawidłowa i zalecana. Sok z brzozy może stanowić świetne uzupełnienie dziennej dawki płynów.

Ile można wypić soku z brzozy i jak pić sok z brzozy, by oczyścić organizm i uzupełnić niedobory witamin i składników mineralnych? Ile można wypić soku z brzozy, by sobie nie zaszkodzić?

Rekomendowana ilość soku z brzozy dla dorosłych to 2-3 szklanki każdego dnia, przez okres 3 tygodni. Rekomenduje się spożywanie około 2 szklanek każdego dnia – po jednej 2 razy dziennie, lub w mniejszej ilości: po 1/4 szklanki 3 razy dziennie. Dokładna bezpieczna dawka soku z brzozy nie została określona, jednak rekomenduje się nieprzekraczanie 900-1100 ml, by nie dopuścić do przekroczenia zalecanej dziennej dawki manganu.

Sok z brzozy najlepiej pić wczesną wiosną, gdy rozpoczyna się na niego sezon. To wtedy woda brzozowa jest najbardziej wartościowa. Tradycyjnie kurację sokiem z brzozy przeprowadza się właśnie na samym początku wiosny, gdy brzozy zaczynają przewodzić i popuszczać sok.

Sok z brzozy mogą pić dorośli i dzieci, jednak uważaj, jeśli pylenie brzozy wywołuje u ciebie alergię. Picie soku z brzozy jest wtedy niewskazane: może wystąpić wysypka, świąd, nudności. Zanim zaczniesz kurację sokiem z brzozy, upewnij się więc, że nie masz przeciwwskazań do picia soku z brzozy, do których należą:

alergia na brzozę i jej pyłki;

niewydolność serca i nerek;

konieczność stosowania diety ubogopotasowej;

cukrzyca i insulinooporność (można pić sok świeży, trzeba unikać słodzonego soku z brzozy).

Sok z brzozy może być pozyskiwany zarówno z pnia drzewa, liści brzozy i pączków. Najwięcej wartościowych składników posiada sok z pnia brzozy. To właśnie o nim mowa w tym artykule i jego właściwości tu opisałyśmy.

Najzdrowszy sok to ten świeżo pobrany z pnia, bez zbędnych dodatków, a przede wszystkim bez cukru, słodzików i konserwantów. Pozyskanie go samodzielnie jeśli żyjesz w mieście, może być trudne, jednak na szczęście w 100 % naturalne soki dostępne są w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością czy zielarskich. Jeśli w twojej okolicy rosną brzozy, najlepiej pobrać wodę brzozową samodzielnie. Sprawdź jak i kiedy zbierać sok z brzozy.

Źródła:

Boroduskis, Martins & Kaktiņa, Elza & Blāķe, Ilze & Nakurte, Ilva & Samodova, Diana & Kusiņa, Iveta & Mičule, Santa & Ramata-Stunda, Anna. (2017). Chemical characterization and in vitro evaluation of birch sap and a complex of plant extracts for potential use in cosmetic anti-ageing products. Environmental and Experimental Biology. 15. 29-36. 10.22364/eeb.15.05.

