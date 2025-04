Lubisz pomidory i jesz je w dużych ilościach, ale obawiasz się, że może za dużo ich w twojej diecie? Pomidory są bardzo zdrowe, ale oczywiście jak w każdym wypadku: warto zachować pewien umiar w ich spożyciu. Czy warto nakładać na siebie ograniczenia i dostosować się do norm dziennego spożycia pomidorów? Odpowiedz na 4 pytania, a temat stanie się klarowny.

Reklama

Spis treści:

To, ile pomidorów możesz jeść dziennie, zależy od kilku czynników. Według sztywnych ram i zaleceń, optymalna dzienna dawka świeżych pomidorów to ok. 100-200 g, czyli 1-2 pomidory lub opakowanie pomidorków koktajlowych. Normę tę zdecydowanie można nagiąć. W praktyce mało kto powinien martwić się tym, że je pomidorów za dużo. Jeśli obawiasz się, że w twojej diecie jest zbyt dużo pomidorów, przemyśl kilka aspektów.

Oto kilka pytań, które warto rozważyć przy ustalaniu limitów na pomidory.

Czy pomidory ci nie szkodzą?

Po pierwsze, upewnij się, że nie masz przeciwwskazań do jedzenia pomidorów. Jeśli masz np. refluks, nietolerancję histaminy lub afty jamy ustnej, dzienny limit pomidorów będzie dla ciebie inny, niż osoby, która dobrze czuje się po pomidorach. Duża ilość potasu w pomidorach dla osób zdrowych będzie zaletą (wparcie serca), dla osób z chorobami nerek ogromną wadą. Jeśli po pomidorach nie odczuwasz efektów ubocznych, nie przejmuj się górną granicą norm spożycia pomidorów.

Jak wygląda reszta twojej diety?

Po drugie, zastanów się, czy przez wysokie spożycie pomidorów nie odrzucasz innych produktów spożywczych. Pojemność twojego żołądka i dzienna ilość posiłków jest ograniczona, może warto zrobić miejsce w diecie na inne produkty?

Jeśli stoisz przed wyborem zjedzenia: sałatki z 500 g pomidorów kontra sałatki z pomidorami, cebulą, rukolą, ogórkiem i papryką, zdrowszą opcją jest postawienie na różnorodny posiłek. Jeśli twój wybór to jednak: sałatka z 500 g pomidorów kontra porcja frytek, zdecydowanie postaw na pomidory.

Jesz dużo pomidorów tylko w sezonie, czy cały czas?

Po trzecie, zastanów się, czy wysokie spożycie pomidorów jest u ciebie okresowe, czy trwa przez cały rok. Masz dostęp do świeżych pomidorów dobrej jakości, a może nawet samodzielnie je hodujesz i masz ich bardzo dużo? Nie musisz wyznaczać sobie sztywnych limitów spożycia pomidorów. Ciesz się nimi bez ograniczeń i korzystaj z zalet zdrowotnych pomidorów. To jeden z aspektów odżywiania zgodnego z sezonowością, bardzo polecanego i zdrowego. W sierpniu twoje menu to zupa pomidorowa, sałatka z pomidorów i pieczone pomidory, a w lutym stawiasz na kiszoną kapustę i buraczki ze słoika. To zdrowy balans w odżywianiu.

Czy jest sens wyznaczać sobie limity?

Po czwarte: pomidory są bardzo zdrowe, a ich potencjalny nadmiar niegroźny. Na ich jedzeniu możesz tylko zyskać. Ich dzienna dozwolona dawka to detal, który nie powinien cię zajmować. Ogółowi populacji Polski powinno się polecać jedzenie pomidorów (i innych warzyw). Polacy wciąż jedzą ich za mało. Wyznaczanie limitów może „przestraszyć” przed jedzeniem warzyw i spowodować zniechęcenie i zmieszanie przy wyborze zdrowych produktów spożywczych.

Jeśli lubisz pomidory, to bardzo dobrze, dostarczasz sobie przeciwnowotworowego likopenu, witaminy A i dużo potasu. Jeśli nie lubisz pomidorów, znajdź inne warzywa i owoce i jedz ich wystarczająco dużo (min. 500 g dziennie). Wyznaczanie sobie limitów spożycia tak zdrowego produktu jak pomidory, przyniesie Polakom więcej szkody, niż pożytku.

Nawet jeśli okazałoby się, że jesz za dużo pomidorów, nie wyrządzisz sobie nimi krzywdy zdrowotnej. Pierwsza reakcja organizmu na nadmiar pomidorów (a właściwie likopenu) we krwi, to likopenodermia. U podatnych osób może pojawić się już przy regularnym spożyciu ok. 1,5 kg pomidorów tygodniowo.

Jeśli zauważysz, że wewnętrzna strona dłoni zmienia swoją barwę na pomarańczową, może być to spowodowane nadmiarem pomidorów w jadłospisie. Efekt ten może pojawić się jednak dopiero po kilku miesiącach regularnego jadania pomidorów. To niegroźny objaw, który jest sygnałem, by zmniejszyć ich konsumpcję.

Zwróć też uwagę, czy przy zwiększonym spożyciu pomidorów nie masz nasilonego refluksu, podrażnionej śluzówki ust, lub czy nie pojawiają ci się afty. Uważnie obserwuj swój organizm, a szybko wychwycisz, że warto jednak ograniczyć pomidory w diecie.

Reklama

Czytaj także:

Pomidor: ze skórką czy bez? W jakiej formie jest zdrowszy?

Ile kalorii mają pomidory różnego rodzaju? Czy na diecie można jeść pomidory bez ograniczeń?

Czy można łączyć ogórka z pomidorem? Polscy naukowcy dokładnie przebadali ten temat

Uczulenie na pomidory – jak je rozpoznać i leczyć?

Jakie pomidory są najzdrowsze? Malinowe, koktajlowe, a może jeszcze inne?