Woda to najważniejszy składnik budulcowy naszego organizmu. W przypadku kobiet stanowi ona od 50-55% masy ciała. Nie tylko nawadnia organizm, ale również stanowi środowisko ochronne dla mózgu i rdzenia kręgowego, a także gałki ocznej. Gdybyśmy dziennie wypijali od 2 do 2, 5 litrów wody dziennie to zmniejszylibyśmy prawdopodobieństwo zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Dlatego woda jest tak bardzo potrzebna podczas wysiłku fizycznego. Powinnaś pić ją przed, w czasie i po treningu. Jak to robić prawidłowo? Sprawdź!

Reklama

Nie dopuszczaj do odwodnienia organizmu

Odwodnienie organizmu wypływa niekorzystnie na twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Jej brak powoduje m.in. "kurczenie" się organizmu, wysuszenie skóry czy przyspiesza proces starzenia. Warto pamiętać, że woda przede wszystkim reguluje temperaturę ciała i pomaga eliminować końcowe produkty przemiany materii. Jeśli nie nawodnisz organizmu odpowiednio przed treningiem to tkanka tłuszczowa nie zacznie się spalać, a co za tym idzie efekty twojego treningu nie będą widoczne.

Co mówią badania?

Ile wody powinnaś pic dziennie? Stwierdzono, że przy małym wysiłku fizycznym na 1 kg masy ciała powinno pić się 35 ml wody. American College of Sports Medicine's (ACSM) przeprowadził badania, z których wynika, że co najmniej 4 godziny przed planowanym wysiłkiem należy wypić 5-7 ml płynu na 1 kg masy ciała. Natomiast inne badania, przeprowadzone przez specjalistów medycyny sportowej mówią, aby 2-3 godziny przez wysiłkiem wypić od 400 do 600 ml płynów, a 30 minut przed - kolejne 150-300 ml.

Ile wody powinnaś pić w czasie treningu?

Jeśli nie jesteś pewna ile ml wody dziennie powinnaś pić, koniecznie powinnaś to sprawdzić. Wystarczy, że przed treningiem zważysz się bez ubrania, a następnie po zakończonym wysiłku zrobisz to samo. Na każde stracone 0,5 kg masy ciała w czasie wysiłku powinnaś wypić 450-675 ml wody lub innych płynów, rozłożone w czasie ok. 2 godzin po treningu. Pamiętaj jednak, że sięgać powinnaś po napoje niskokaloryczne, zwłaszcza wodę, a nie napoje gazowane czy kawę.

Zrozum swój organizm

Niski poziom wody w twoim organizmie może doprowadzić do odwodnienia, które często mylone może być z uczuciem głodu. Zanim coś zjesz wypij szklankę wody. Jeżeli stosujesz dietę pamiętaj by liczyć ukryte kalorie szczególnie w napojach gazowanych, koktajlach mlecznych oraz kawach i herbatach z cukrem. Brak prawidłowego nawodnienia może wywołać:

zamęt przed oczami,

bóle mięśniowe, skurcze,

anormalne bicie serca (palpitacje),

dolegliwości ze strony elastyczności skóry,

kolki, ból brzucha, zatwardzenie,

spadek ciśnienia krwi, zmiana koloru moczu.

Reklama

Przyłącz się do akcji ,,Wybieram wodę" !