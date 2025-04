Jesteś na diecie, jednak nie masz czasu na codzienne przygotowywanie odpowiednio zbilansowanych posiłków? Rozwiązaniem jest zamawianie gotowych dań, z firm cateringowych. Ile kosztuje catering dietetyczny i czy jest to rozwiązanie dla każdego? Cena całodobowego pakietu uzależniona jest od kilku czynników: rodzaju diety, zapotrzebowania kalorycznego, a także czasu, na jaki wykupuje się wyżywienie. Zwykle ceny wahają się w granicach 30-50 zł dziennie.

Reklama

Dieta – twój przyjaciel, nie wróg!

Przestrzeganie diety odpowiednio zbilansowanej, a więc bogatej w niezbędne składniki odżywcze, przy jednoczesnej obniżonej kaloryczności, to jeden z najważniejszych czynników warunkujących osiągnięcie oczekiwanych wyników. W zależności od zamierzonego celu (redukcja tkanki tłuszczowej, przybranie masy czy przyrost mięśni), organizm będzie miał różne zapotrzebowania. Nie radzisz sobie z samodzielnym wyliczaniem kalorii i bilansu białka, tłuszczu oraz węglowodanów w diecie, lub nie masz czasu na przygotowywanie wszystkich posiłków każdego dnia? Odpowiedzią na twoje potrzeby może być catering dietetyczny.

Catering dietetyczny – czy to ma sens?

Gotowe, odpowiednio zbilansowane posiłki, dostarczające wszystkich niezbędnych składników odżywczych, bez czasochłonnego przygotowywania i żmudnego liczenia kalorii. To największa zaleta gotowych, dietetycznych dań. Obawiasz się tego, ile kosztuje catering dietetyczny? Uspokajamy: niewiele więcej, niż wydałabyś każdego dnia na zakup składników potrzebnych do przygotowania kilku posiłków oraz przyrządzenia ich. Często na przygotowanie jednego obiadu (niekoniecznie dla większej ilości osób) wydaje się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Catering dietetyczny w podobnej cenie zapewnia zwykle całodzienne wyżywienie, złożone z kilku posiłków. Oszczędzasz więc czas i pieniądze, zyskując prawidłowo zbilansowaną, pełnowartościową dietę.

Co, jeśli nie gotowe posiłki?

Jeśli jednak dopiero rozpoczynasz przygodę z dietą lub szukasz pomysłów na zracjonalizowanie swojego codziennego menu, rozpocznij od „odchudzenia” jednego dania dziennie (niech będą to na przykład dietetyczne obiady – zwykle to właśnie ten posiłek zawiera najwięcej kalorii). Przed wyjściem z domu należy także każdego dnia zjeść wartościowe śniadanie, najlepiej takie, które stopniowo będzie uwalniało energię. Doskonałym nawykiem jest również przygotowywanie sobie posiłków w domu i zabieranie ich ze sobą do pracy czy na zajęcia. Dzięki temu wiesz, co jesz, a także w przypływie chwili nie spałaszujesz więcej, niż powinnaś.

To także ci się przyda!

Reklama

Odchudzasz się? Wypróbuj najpopularniejsze dania dietetyczne!

7 propozycji dietetycznych obiadów na każdy dzień tygodnia!

Jak szybko schudnąć z ud? Mamy 5 sprawdzonych sposobów!