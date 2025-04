Ile kofeiny ma kawa? A ile jest kofeiny w herbacie albo gazowanych napojach? Wiele osób zadaje sobie te pytania. Dlatego przeanalizowaliśmy to, dokonaliśmy obliczeń i podajemy konkretne dane. Pozwolą zorientować się, czy ilość wypijanych napojów sprawia, że nie zostaje przekroczona dzienna dawka kofeiny i czy nie narażasz się na przedawkowanie kofeiny.

Pytanie brzmiące „ile kofeiny ma kawa?” jest bardzo ogólne. Dlatego warto doprecyzować, o jaki rodzaj kawy chodzi – mieloną, rozpuszczalną czy o konkretny napój kawowy typu espresso czy latte. Ważna jest też jej ilość – chodzi o łyżeczkę kawy, czy o filiżankę zaparzonej, a może o kubek? Poniżej dawki kofeiny z podziałem na rodzaje i objętości.

Ile kofeiny ma kawa mielona?

Zawartość kofeiny w kawie mielonej zależy od gatunku kawy. Np. ziarna Robusty mogą zawierać nawet ponad dwa razy więcej kofeiny niż kawy Arabiki. Wpływ na ilość kofeiny w filiżance czy kubku kawy z mielonych ziaren mają też:

stopień rozdrobnienie ziaren,

temperatura wody,

ciśnienie,

czas parzenia.

Im drobniejsze mielenie, wyższa temperatura i ciśnienie i dłuższy czas parzenia, tym większa zawartość kofeiny w filiżance czy kubeczku. Im dłużej palone były ziarna kawy, tym najprawdopodobniej mniej kofeiny zawierają, chociaż niektórzy twierdzą, że palenie kawy odbywa się w zbyt niskiej temperaturze, aby długie jej palenie znacząco zmniejszało w niej ilość kofeiny.

Bardzo trudno jest znaleźć informację, ile jest mg kofeiny w 100 g kawy mielonej. Zawartość kofeiny podawana jest częściej w procentach. I tak:

Arabica – 0,8-1,4%

Robusta – 1,7-4%.

W jednym z polskich badań znajdują się informacje o zawartości kofeiny w kawie mielonej kilku marek zmierzonej w 100 g produktu:

Jacobs Kronung – 2 g,

Tchibo Family – 1 g,

Pedro's Elite – 1,61 g,

Woseba Gold (świeżo mielona) – 1,85 g,

Douwe Egberts (świeżo mielona) – 2,02 g,

Woseba Arabica (świeżo mielona) – 2,94 g.

Ile kofeiny ma kawa sypana

Kawa sypana, czyli po prostu zalewana gorącą wodą mielona kawa, zawiera mniej kofeiny niż kawa parzona pod ciśnieniem. W kawie sypanej średnio jest ok. 50 mg kofeiny.

Zawartość kofeiny w naparach z kawy mielonej zmierzyli polscy naukowcy. Parzyli oni łyżeczkę (ok. 2,5 g) kawy w 150 ml wody przez 5 minut. Otrzymali następujące wyniki:

Jacobs Kronung – 50,1 mg,

Tchibo Family – 47,1 mg,

Pedro's Elite – 40,2 mg,

Woseba Gold (świeżo mielona) – 46,2 mg,

Douwe Egberts (świeżo mielona) – 50,3 mg,

Woseba Arabica (świeżo mielona) – 73,3 mg.

Ile kofeiny ma kawa rozpuszczalna?

Kawa rozpuszczalna zawiera mniej kofeiny niż kawa parzona z mielonych ziaren. We wspomnianych badaniach zbadano zawartość kofeiny w 100 g kawy rozpuszczalnej 3 marek:

Tchibo Family – 1,98 g,

Nescafe Classic – 1,66 g,

Tchibo Exclusive – 1,3 g.

Ci sami naukowcy sprawdzili zawartość kofeiny w 150 ml kawy zaparzonej z łyżeczki (ok. 2 g) kawy rozpuszczalnej trzech marek. Pomiaru dokonywano po minucie od rozpuszczenia się granulatu. Oto wyniki:

Tchibo Family – 49,3 mg,

Nescafe Classic – 41,5 mg,

Tchibo Exclusive – 32-42 mg.

Ile kofeiny ma łyżeczka kawy?

Łyżeczka kawy mielonej waży ok. 2,5-5 g, a łyżeczka kawy rozpuszczalnej – ok. 2 g. Obliczyliśmy, ile kofeiny jest w łyżeczce kawy mielonej i rozpuszczalnej, bazując na wynikach pomiarów uzyskanych w polskich badaniach.

Kawa mielona:

łyżeczka Jacobs Kronung – 100 mg w 5 g, 50 mg w 2,5 g,

łyżeczka Tchibo Family – 50 mg w 5 g i 25 mg w 2,5 g,

łyżeczka Pedro's Elite – 80 mg w 5 g, 40 mg w 2,5 g,

łyżeczka Woseba Gold (świeżo mielona) – 90 mg w 5 g, 45 mg w 2,5 g,

łyżeczka Douwe Egberts (świeżo mielona) – 100 mg w 5 g, 50 mg w 2,5 g,

łyżeczka Woseba Arabica (świeżo mielona) – 95 mg w 5 g, 47,5 mg w 2,5 g.

Kawa rozpuszczalna:

łyżeczka Tchibo Family – 39,6 mg w 2,5 g granulatu,

łyżeczka Nescafe Classic – 33,2 mg w 2,5 granulatu,

łyżeczka Tchibo Exclusive – 26 mg w 2,5 granulatu.

Ile kofeiny ma filiżanka kawy, ile kofeiny ma kubek kawy?

To zależy tak naprawdę nie od ilości wody, ale liczby łyżeczek kawy, jakie wsypano do kubeczka. 2 łyżeczki kawy, (nieważne czy sypanej czy rozpuszczalnej) dostarczy tyle samo kofeiny, niezależnie od tego, czy kawa będzie miała objętość filiżanki czy sporego kubka. Zatem kluczowa jest ilość użytej do przygotowania napoju kawy.

Mimo to podejmowane są próby szacowania zawartości kofeiny w filiżankach i kubkach. I tak:

mała filiżanka (25-35 ml) kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 65 mg kofeiny,

(25-35 ml) kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 65 mg kofeiny, średnia filiżanka (220 ml) kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 95 mg kofeiny,

(220 ml) kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 95 mg kofeiny, kubek (250 ml) kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 70-140 mg kofeiny,

kawy parzonej z mielonych ziaren – ok. 70-140 mg kofeiny, filiżanka lub kubek kawy rozpuszczalnej – 30-90 mg kofeiny.

fot. Ile mg kofeiny w kawie/ Adobe Stock, stocker

Ile kofeiny ma espresso?

Standardowe espresso (30 ml) zawiera 63-85 mg kofeiny. Wszystko zależy od rodzaju użytej kawy, jej gatunku, stopnia zmielenia, temperatury wody i ciśnienia w ekspresie.

Jednakże wersje podwójne (doppio) mogą dostarczać więcej kofeiny, nawet do około 125 mg, ponieważ używane są dwie porcje kawy.

Ile kofeiny ma cappuccino?

Ilość kofeiny w cappuccino zależy od ilości użytej kawy espresso, proporcji mleka i pianki mlecznej oraz sposobu przygotowania napoju. Standardowe cappuccino (ok. 150 ml) może dostarczać od 63 mg do 85 mg kofeiny, ponieważ głównym składnikiem jest pojedyncza porcja espresso.

Ile kofeiny ma latte?

Standardowe latte (ok. 240 ml) dostarcza od 63 mg do 127 mg kofeiny, w zależności od ilości użytego espresso i stosunku mleka do kawy. Zwykle do latte używa się większej porcji espresso niż do cappuccino, dlatego latte zawiera więcej kofeiny.

Napoje zwane energetykami zawierają kofeinę, a jej zawartość zwykle jest dość wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę pojemności puszek, w jakich są sprzedawane napoje energetyzujące. Zawierają od 320 mg aż do 400 mg kofeiny w litrze:

Ile kofeiny ma RedBull – 30 mg w 100 g, 80 mg w 250 ml, 320 mg w litrze,

– 30 mg w 100 g, 80 mg w 250 ml, 320 mg w litrze, Ile kofeiny ma Black – 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze,

– 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze, Ile Dzik ma kofeiny – Dzik Energy zawiera 40 mg kofeiny w 100 g, czyli w puszce 0,5 l jest jej aż 200 mg, 400 mg w litrze,

zawiera 40 mg kofeiny w 100 g, czyli w puszce 0,5 l jest jej aż 200 mg, 400 mg w litrze, Ile kofeiny ma Frugo Energy – 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze,

– 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze, Ile kofeiny ma Mountain Dew – puszka 355 ml zawiera ok. 54 mg, 152 mg w litrze,

– puszka 355 ml zawiera ok. 54 mg, 152 mg w litrze, Ile kofeiny ma Rockstar – 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze,

– 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze, Monster – ile kofeiny: 36 mg w 100 g, w puszce 500 ml jest 160 mg kofeiny, 320 mg w litrze,

– ile kofeiny: 36 mg w 100 g, w puszce 500 ml jest 160 mg kofeiny, 320 mg w litrze, Ile kofeiny ma Tiger – 0,03% i 32 mg w 100 g, czyli w 250 ml jest ok. 75 mg, 300 mg w litrze.

Najwięcej kofeiny zawiera napój Dzik Energy. W litrze jest to 400 mg, co stanowi dawkę uznawaną za maksymalną dawkę dzienną dla zdrowych osób dorosłych.

Warto pamiętać, że podawane wartości są szacunkowe, a rzeczywista zawartość kofeiny może się różnić w zależności od konkretnego produktu i sposobu przygotowania herbaty:

Ile kofeiny ma czarna herbata – od 40 mg do 70 mg kofeiny na 240 ml,

– od 40 mg do 70 mg kofeiny na 240 ml, Ile kofeiny ma zielona herbata – od 20 mg do 45 mg kofeiny na 240 ml,

– od 20 mg do 45 mg kofeiny na 240 ml, Ile kofeiny ma matcha – jedna łyżeczka matcha (około 1 g) może dostarczać od 30 mg do 70 mg kofeiny,

– jedna łyżeczka matcha (około 1 g) może dostarczać od 30 mg do 70 mg kofeiny, Ile kofeiny ma yerba: jedna szklanka yerba mate (240 ml) może zawierać od 30 mg do 50 mg kofeiny, ale ilość ta może być wyższa,

(240 ml) może zawierać od 30 mg do 50 mg kofeiny, ale ilość ta może być wyższa, Ile kofeiny ma biała herbata – od 15 do 30 mg kofeiny na 240 ml,

– od 15 do 30 mg kofeiny na 240 ml, Ile kofeiny ma herbata niebieska (oolong) – 30-50 mg na filiżankę o pojemności 240 ml.

Najwięcej kofeiny zawiera zatem herbata czarna.

Kilka czynników wpływa na poziom kofeiny w filiżance herbaty:

połamane liście herbaty, jakie można znaleźć w torebkach z herbatą, po zaparzeniu dostarczą więcej kofeiny w porównaniu do całych liści,

im więcej liści herbaty doda się do filiżanki, tym więcej kofeiny zostanie uwolnionej,

im dłużej liście herbaty pozostają w gorącej wodzie, tym więcej kofeiny się uwalnia,

wyższe temperatury wody również zwiększą zawartość kofeiny.

Poniżej podajemy zawartość kofeiny w popularnych napojach gazowanych. Podajemy jej ilość także w porcji 0,5 l, aby można było porównać te napoje miedzy sobą:

Ile kofeiny ma Cola – 8 mg w 100 g, szklanka coli dostarcza ok. 30 mg kofeiny, a 0,5 l – ok. 60 mg,

– 8 mg w 100 g, szklanka coli dostarcza ok. 30 mg kofeiny, a 0,5 l – ok. 60 mg, Ile kofeiny ma Pepsi – 8 mg w 100 g, szklanka coli dostarcza ok. 30 mg kofeiny, a 0,5 l – ok. 60 mg,

– 8 mg w 100 g, szklanka coli dostarcza ok. 30 mg kofeiny, a 0,5 l – ok. 60 mg, Ile kofeiny ma Pepsi Max – 12,91 mg w 100 ml, 32,5 mg w szklance, 65 mg w 0,5 l.

Ile kofeiny ma przedtreningówka?

Przedtreningówka to suplement diety zawierający substancje zapewniające przypływ energii przed treningiem oraz pobudzenie podczas ćwiczeń. W zależności od producenta w przedtreningówce może być od ok. 60 do blisko 300 mg kofeiny w porcji, przy czym porcja to zwykle ok. połowy objętości, w jakiej sprzedawane są te produkty. Zatem cała buteleczka, zawierająca 2-3 porcje zawiera aż 2 lub nawet 3 razy tyle kofeiny!

Poniżej przykłady przedtreningówek wraz z zawartością kofeiny:

Craze Shot – 120 mg/20 ml (porcja) i 360 mg na 60 ml,

Olimp R-Weiler – 290 mg w 30 ml (porcja) i 580 mg w 60 ml,

Black Wolf – 200 mg w 10 g (porcja) – produkt w proszku w opakowaniu 300 g,

Boogieman Shot – 60 mg w 15 ml (porcja), 400 mg w 100 ml,

Biotech Black Blood Shot – 200 mg kofeiny w 30 ml (porcja), 400 mg w 60 ml.

Źródło: Źródło: Dr inż. Monika DĄBROWSKA–MOLENDA Dr hab. inż. Katarzyna SZWEDZIAK prof. PO Inż. Żaneta ZABŁUDOWSKA, „Analiza zawartości kofeiny w wybranych rodzajach kawy”, 2019, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechnika Opolska

