Sok marchwiowy to jeden z najzdrowszych soków. Lekarze i dietetycy rekomendują spożywanie go jak najczęściej, ze względu na zawartość cennych witamin. Warto pić go także podczas diet odchudzających. Ile kalorii ma sok marchwiowy? 100 mililitrów to tylko 37 kalorii! Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć na temat tego napoju!

Dlaczego warto pić sok marchwiowy?

Sok marchwiowy to jeden z najlepszych wyborów spośród wszystkich soków. To warzywo nie od dziś znane jest z korzystnego wpływu na organizm. Zawiera mnóstwo beta-karotenu, potasu, błonnika, witaminy C, a także wielu cennych minerałów. Nie sposób zjeść naraz kilograma marchewek – za to wypicie soku wyciśniętego z tego kilograma, nie jest żadnym problemem. Nawet będąc na diecie nie musisz martwić się tym, ile kalorii ma sok marchwiowy. Możesz więc pić go tyle, na ile tylko masz ochotę. Ze względu na zawartość błonnika da on także uczucie sytości na długo.

Szklanka soku marchwiowego dziennie = zdrowie i uroda przez cały rok!

Najlepszy sok z marchwi to ten świeżo wyciskany, najlepiej za pomocą wyciskarki wolnoobrotowej. W takiej postaci zachowuje najwięcej wartości odżywczych, w nienaruszonym stanie. Warto przyrządzać go z nieobranej marchwi – w skórce znajduje się bowiem najwięcej błonnika. Przez wyciśnięciem marchewkę wystarczy porządnie umyć, najlepiej za pomocą gąbki do naczyń, pod bieżącą wodą. Picie go na zmianę z koktajlami odchudzającymi daje jeszcze lepsze efekty. Sok z marchwi wykazuje działanie antyrakowe, a także wpływa korzystnie na stan skóry, włosów i paznokci oraz wzrok.

Dlaczego warto włączyć sok z marchwi na stałe do swojej diety?

Regularne picie soku z marchwi to same zalety. Dostarcza mnóstwa witamin, składników mineralnych i błonnika. Obniża ryzyko wystąpienia zawału i chorób serca, a także chroni wątrobę. Co jeszcze skrywa szklanka soku z marchwi? Receptę na młodszy wygląd i wzmocnienie mięśni. Po sok z marchwi sięgaj więc jak najczęściej!

