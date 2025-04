Ile kalorii ma kromka chleba? Porównujemy kaloryczność różnych rodzajów chleba

Kaloryczność kromki chleba zależy od wielu czynników: masy kromki, wykorzystanych do pieczenia chleba składników i wilgotności. Kromka białego chleba ma ok. 64 kcal, a kromka chleba razowego bez dodatków to 75 kcal. Porównujemy kaloryczność kromek chleba: białego, orkiszowego, żytniego razowego i nie tylko. Sprawdź, która kromka chleba ma najmniej kalorii.