Zdrowe osoby mogą jeść nawet do 5 gruszek dziennie, jednak po takiej dawce gruszek można się też źle poczuć. Nie musisz sztywno limitować swojej dziennej podaży gruszek, ale sprawdź, jak na gruszki reaguje twój organizm i nie jedz ich na kilogramy.

Spis treści:

Dozwolona dzienna dawka gruszek może być bardzo różna i jest zależna od indywidualnych zdrowotnych predyspozycji. Dzienna minimalna polecana dawka warzyw i owoców to 500 g. Najzdrowiej jeść jednak ok. 800-1200 g warzyw i owoców każdego dnia. Owoce powinny stanowić ok. 40% tej porcji. Przy założeniu, że gruszki to jedyne owoce, jakie zjesz w ciągu dnia, możesz więc pozwolić sobie na zjedzenie nawet 4-5 gruszek dziennie. To jednak tylko umowna porcja, większość osób nie musi się jej sztywno trzymać.

Niektórzy wcale nie muszą limitować gruszek w diecie, inni skorzystają jedynie na zjedzeniu jednej gruszki dziennie. Sprawdź, jaka jest polecana dzienna porcja gruszek dla ciebie. Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy masz insulinooporność, cukrzycę, stan przedcukrzycowy? - od tego zależy dzienna porcja gruszek



Osoby z problemami z glikemią nie mogą jeść produktów węglowodanowych bez limitu. Gruszki w cukrzycy są dozwolone, wręcz polecane, ale nie powinno się jeść ich zbyt dużo. 1 maksymalnie 2 gruszki, dla osoby na diecie insulinowej, to prawidłowa dzienna porcja. Oczywiście warto uwzględnić też wskazówki zmniejszające IG gruszek: jedzenie ich ze skórką, jedzenie ich na deser po posiłku, wybieranie twardszych odmian gruszek.

Czy masz skłonność do biegunek? - od tego zależy dzienna porcja gruszek

Gruszki zawierają sporo fruktozy i sorbitolu. Jeśli twoje jelita są wrażliwe na te składniki, gruszki mogą zadziałać na ciebie przeczyszczająco. Picie wody po zjedzeniu czereśni spowoduje u ciebie rozwolnienie? Musisz biec do toalety po jedzeniu śliwek? Sprawdzasz zawsze, po jakich owocach nie można pić wody? Masz wrażliwe na cukry owocowe jelita, a być możne nawet IBS. Ogranicz jednorazową porcję gruszek do 2 sztuk, lub dostosuj ją do swojej sytuacji. Miej świadomość ich przeczyszczającego działania.

Co innego masz zamiar jeść? - od tego zależy dzienna porcja gruszek

Jeśli masz dostęp do dużej ilości gruszek, lub możesz kupić je w okazyjnych cenach, możesz okresowo jeść ich sporo. Nie ma problemu, by gruszki były jednymi owocami, które w danym dniu zjesz. Nie stosuj jednak monodiety gruszkowej polegającej na wyłącznym jedzeniu gruszek. Nie pomaga to w odchudzaniu, nie oczyszcza, ani nie ma większych zdrowotnych zalet.

Pamiętaj, by zrobić w diecie miejsce na warzywa, które uzupełnią i dostarczą inne witaminy i minerały. Im bardziej urozmaicona dieta, tym mniejsza szansa na niedobory żywieniowe. Jedz gruszki śmiało, ale nie eliminuj innych zdrowych produktów z diety, by zjeść więcej gruszek.

fot. Przedawkowanie zdrowych gruszek też jest możliwe, choć nieczęste/ Adobe Stock, slavomir pancevac

Czy dużo gruszek jesz tylko w sezonie, czy przez cały rok? - od tego zależy dzienna porcja gruszek

Masz ochotę na jedzenie większej ilości gruszek w sezonie? We wrześniu i październiku jesz po 3-4 gruszki dziennie, ale przez pozostałą część roku jesz je tylko od czasu do czasu? Nie masz się czym przejmować, śmiało stosuj taką strategię. Odżywianie zgodnie z kalendarzem sezonowych warzyw i owoców jest bardzo polecane dla zdrowia. Jeśli jednak codziennie, przez cały rok jesz kilka gruszek dziennie, rozważ próbę rozszerzenia menu o inne zdrowe owoce i warzywa. Różnorodność to klucz do zdrowej diety.

Czy próbujesz się odchudzać? - od tego zależy dzienna porcja gruszek

Kaloryczność gruszek nie jest bardzo duża. Nie możesz traktować ich jednak jako zupełnie „bezkarna” przekąska. Jeśli się odchudzasz, też zachowuj umiar w jedzeniu gruszek, by nie przekroczyć przypadkiem dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Zjedzenie za dużej ilości gruszek nie jest raczej niebezpieczne, ale może przyprawić ci trochę nieprzyjemności. Nawet najzdrowsze produkty dają efekty uboczne, jeśli jedzone są w nadmiarze. Oto objawy, które mogą świadczyć o przedawkowaniu gruszek:

biegunka i nagłe wypróżnienie,

zaparcia,

ból brzucha,

nudności,

wzrost poziomu cukru we krwi,

wzdęcia.

Jeden z popularnych mitów o owocach twierdzi, że nie można jeść ich po godzinie 18 lub na kolację. To nieprawda. Gruszki można jeść wieczorem, jeśli masz na nie ochotę. Oczywiście lepiej nie jeść gruszek (ale też innych posiłków) bezpośrednio przed snem, bo późny posiłek może utrudnić zasypianie. Gruszki możesz jednak traktować jako przekąskę po kolacji, jeśli złapie cię głód, a nie masz w planie już innych posiłków.

