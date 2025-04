Twój mężczyzna w pracy pije wyłącznie kawę i litry energetyków? A wieczorem nie chce słyszeć o niczym innym niż gazowane napoje? Czas coś z tym zrobić! Podpowiemy ci, jak zmienić jego żywieniowe nawyki.

Lepsza niż zimny prysznic

Po pierwsze, zamiast pięciu kaw niech wypije jedną. Energetyki wyrzuć do kosza! Zaparz mu herbatę yerba mate. Jej smak może przypaść twojemu facetowi do gustu. Zamiast rozkazywać i straszyć, postaw raczej na troskę. Dzięki temu na pewno będzie bardziej skory do tej rewolucji.

Woda jest dla zwierząt

Dla psa, świni, małpy, słonia i tygrysa też. Jednak powszechnie wiadomo, że jest niezbędna dla ludzkiego życia! Pokaż mu, że można ją pić na kilka sposobów. Z cytryną, pomarańczą, miętą. Jakaś propozycja na pewno przypadnie mu do gustu i zrozumie, że dzięki niej po prostu poczuje się lepiej.

To nie może być, aż tak niezdrowe

Faceci, zaniedbując się nawet nie wiedzą, jak dobrze mogliby się czuć, zmieniając dietę na nieco zdrowszą. Niektórzy colę odstawiają tylko w miejscach, gdzie nie wolno wchodzić z niczym do picia. Pokaż swojemu mężczyźnie, że są inne napoje, które nieźle smakują, a dodatkowo zawierają niezbędne witaminy. Daj mu do pracy dobry sok (np. Vitaminkę Hortexu). Gwarantujemy, że kupi następną.

Misja pod przykrywką

Postaw na kobiecy spryt i pomysłowość. Zrób swojemu ukochanemu śniadanie do pracy, do którego dorzucisz termo kubek albo zakryty bidon z pysznym, zdrowym napojem albo wodą. Wybranek na pewno poczuje się wyjątkowy, a po zjedzeniu przygotowanych pyszności, ze smakiem wypije zawartość butelki.

Idzie wiosna - czas zmienić menu.