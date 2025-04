Zimowa herbata najczęściej kojarzy się z naparem z miodem, cytryną i imbirem. To smaczne połączenie, ale taka herbata jest też dość kaloryczna. Jeśli wypijesz kilka takich naparów dziennie, dostarczasz sobie kilkuset dodatkowych kalorii. Poznaj 10 przepisów na zimowe herbaty bez cukru, które zaskoczą cię smakiem i doskonale rozgrzeją.

Przepis na zimową herbatę, który posmakuje wszystkim miłośnikom szarlotki i cynamonu.

Składniki:

pół jabłka,

laska cynamonu lub pół łyżeczki cynamonu,

torebka (lub łyżeczka) herbaty rooibos,

gwiazdka anyżu,

2 plastry pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę rooibos. Pokrój jabłko w niewielką kostkę, lub zetrzyj na tarce. Pomarańczę pokrój w ćwiartki plastrów. Do gorącej herbaty dodaj cynamon, anyż, jabłka i pomarańczę. Podawaj po kilku minutach.

fot. Herbata szarlotkowa/ Adobe Stock, IndrePau

Zdrowa zimowa herbata z sokiem wiśniowym, który jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych środków na dnę moczanową.

Składniki:

łyżka herbaty czarnej lub czerwonej,

garść mrożonych wiśni,

kilka kulek świeżej żurawiny,

łyżka naturalnego soku wiśniowego bez cukru,

łyżeczka ksylitolu,

laska cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. W rondlu podgrzej wiśnie, dodaj do nich sok wiśniowy i podgrzewaj do zagrzania. Połącz herbatę z wiśniami, dodaj laskę cynamonu, żurawinę i słodzik.

fot. Herbata zimowa z sokiem wiśniowym/ Adobe Stock, Antonio & photos

Klasyczna zimowa propozycja napoju ze świeżej żurawiny na surowo, z dodatkiem pomarańczy i ciekawego twistu smakowego w postaci kulek czerwonego pieprzu.

Składniki:

łyżeczka lub torebka białej herbaty,

garść żurawiny,

sok z połowy pomarańczy i plaster świeżej pomarańczy,

laska cynamonu,

3 kulki czerwonego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. Dodaj do niej sok z pomarańczy, żurawinę i cynamon. Rozgnieć w moździerzu pieprz. Dodaj go do naparu.

fot. Herbata z żurawiną, pomarańczą i cynamonem/Adobe Stock, oksana_bgn

Herbata bogata i mocna w smaku, idealna dla miłośników wigilijnego kompotu z suszu.

Składniki:

torebka klasycznej czarnej herbaty,

garść suszonych owoców wędzonych,

mała garść suszonej żurawiny,

laska cynamonu.

Sposób przygotowania:

W rondlu ugotuj kompot z suszonych owoców, dodaj torebkę herbaty. Dodaj żurawinę i laskę cynamonu. Zimową herbatę podawaj z kawałkami owoców.

fot. Herbata z suszonymi jabłkami i żurawiną/Adobe Stock, Svetlana Kolpakova

Właściwości dzikiej róży są związane przede wszystkim z wysoką zawartością witaminy C. To więc idealny napar na odporność, akurat na zimę.

Składniki:

garść świeżej dzikiej róży lub łyżeczka suszu z dzikiej róży,

łyżeczka erytrytolu,

łyżka dżemu bez cukru o smaku jagodowym lub malinowym.

Sposób przygotowania:

Zaparz napar z dzikiej róży. Dodaj erytrol. Do gotowego naparu dodaj wybrany dżem bez cukru.

fot. Herbata z dzikiej róży/ Adobe Stock, elena_hramowa

Hibiskus jest składnikiem wszystkich owocowych mieszanek herbat i to od odpowiada za ich charakterystyczny kolor. Napar z hibiskusa jest też smaczny i zdrowy, to dobra baza do komponowania własnych zdrowych zimowych herbat.

Składniki:

łyżeczka hibiskusa lub torebka dowolnej herbaty owocowej,

skórka z pomarańczy,

kilka kulek ziela angielskiego,

łyżeczka soku z aronii.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę z hibiskusa z kuleczkami ziela angielskiego. Dodaj do herbaty skórkę pomarańczy i sok z aronii.

fot. Herbata z hibiskusem/ Adobe Stock, Andreshkova Nastya

Jeśli lubisz gorzkawy smak grejpfruta, na pewno polubisz się z tą propozycją zimowej herbaty. Ksylitol przełamuje ostry i gorzki smak, a ma o wiele mniej kalorii niż miód i cukier.

Składniki:

czarna herbata w torebce lub liściach,

sok z połowy grejpfruta,

plaster grejpfruta,

łyżeczka ksylitolu,

kilka listków melisy.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. Dodaj sok z grejpfruta i ksylitol. Dodaj liście melisy i plastry grejpfruta.

fot. Grejpfrutowa herbata zimowa/ Adobe Stock, Mihai

Owoce granatu są prawdziwym bogactwem antyoksydantów. Można dodawać je do sałatek, ale też kupować sok z granatu i wkomponowywać go w zimowe napoje.

Składniki:

torebka herbaty miętowej lub świeża mięta,

100 ml soku z granatu,

kilka pestek z granatu do dekoracji

Sposób przygotowania:

Zaparz miętę. Odstaw do lekkiego ostudzenia. Po przestudzeniu dodaj sok z granatu i pestki.

fot. Herbata z granatem/ Adobe Stock, Olena

Rozmaryn to często wykorzystywane zioło w niebanalnych kompozycjach smakowych herbat. Najczęściej łączy się go z pomarańczą, ale w tym napoju rozmaryn skomponowałyśmy z rokitnikiem o cennych właściwościach, który można nazwać prawdziwym superfood.

Składniki:

łyżeczka zielonej herbaty,

100 ml soku z rokitnika lub łyżka dżemu z rokitnika bez cukru,

gałązka rozmarynu,

plaster pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Zaparz lekki napar z zielonej herbaty. Dodaj sok z rokitnika. Dodaj gałązkę rozmarynu i plaster pomarańczy.

fot. Zimowa herbata z rokitnikiem i imbirem/ Adobe Stock, fox17

Ostatnia propozycja przepisu na zimową herbatę to klasyk, w którym zamiast miodu i cukru wykorzystałyśmy syrop daktylowy. To też kaloryczny dodatek, który wnosi jednak do napoju więcej minerałów. Przygotowanie takiego napoju pozwala wykorzystać wszystkie właściwości imbiru.

Składniki:

kilka plastrów imbiru,

klasyczna czarna herbata,

2 plastry cytryny,

kilka listków melisy,

łyżeczka syropu daktylowego

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. Dodaj imbir, plastry cytryny i listki melisy. Dosłodź herbatę syropem daktylowym.

fot. Zimowa herbata z imbirem/ Adobe Stock, aboikis

