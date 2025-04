Herbata z pokrzywy na czczo to rytuał, który praktykuje coraz więcej kobiet. Właściwości pokrzywy ujawniają się silniej, jeśli pijesz herbatę z pokrzyw regularnie, na przykład codziennie na pusty żołądek. Oto dokładne efekty, jakie możesz osiągnąć, pijąc na czczo ten ciepły napar.

Pokrzywę można pić na czczo, o ile nie masz ogólnych przeciwwskazań do picia pokrzywy i nie przyjmujesz leków wchodzących w interakcje z pokrzywą. Poranek to jednak niejedyny odpowiedni moment na picie herbaty z pokrzywy. Możesz wypić ją też po śniadaniu, lub na podwieczorek.

Herbatę z pokrzywy na czczo pije się dla zdrowia i urody. Rozpoczęcie dnia od picia herbaty z pokrzywy na czczo pozwala dobrze wkroczyć w nowy dzień, pozbyć się ewentualnych obrzęków na twarzy po nocy, pobudzić układ moczowy do pracy i nie tylko. Każdy ma inny powód, by rozpoczynać dzień właśnie od picia herbaty z pokrzyw.

Herbata z pokrzywy dostarcza przede wszystkim cennych antyoksydantów i potężnych cząsteczek o biologicznym działaniu, które pobudzają różne układy ciała do pracy. Dodatkowo herbata z pokrzywy pita o poranku dobrze nawilża i nawadnia organizm po nocnym poście.

Pokrzywa jest źródłem wielu witamin i minerałów. To bogactwo żelaza, wapnia, magnezu, potasu, witaminy C, E i K. Do naparu z pokrzywy nie przenika większość właściwości odżywczych liści pokrzywy, ale przechodzą do niego cząstki, które mają działanie: antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i diuretycznie. Nie bez znaczenia jest też sama woda, która jest przecież bazą herbaty z pokrzywy. Nawilża, odżywia skórę i pozwala dobrze rozpocząć dzień.

Jakich efektów możesz spodziewać się po wprowadzeniu picia herbaty z pokrzywy na czczo? Oto lista właściwości, które potwierdzają badania i którymi dzielą się kobiety na forach internetowych, które same wprowadziły w swój rytm dnia picie herbaty z pokrzywy.

Zmniejszenie obrzęków i opuchlizny , szczególnie obrzęków na twarzy.

, szczególnie obrzęków na twarzy. Pozbycie się wody z organizmu w naturalny, spokojny sposób.

Zmniejszenie widoczności cellulitu i wspomaga wizualne efekty odchudzania.

i wspomaga wizualne efekty odchudzania. Bardziej odżywiona, promienna skóra.

Pozbycie się problemu z zaparciami.

Więcej energii przez cały dzień.

Zmniejszenie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Mniejsze odczuwanie głodu w ciągu dnia.

Redukcja nieświeżego oddechu.

Zmniejszenie stresu.

Większość efektów picia pokrzywy osiągniesz jednak nie tylko dzięki piciu herbaty z pokrzywy na czczo. Picie jej na pusty żołądek to jednak dobry sposób na wyrobienie nawyku i znalezienie czasu na regularne picie pokrzywy. Badania potwierdzają, że jeśli chcesz wprowadzić w rytm dnia nowy nawyk, dobrze nadać mu konkretne ramy czasowe. Jeśli postanowisz: "od dziś będę pić herbatę z pokrzywy na czczo, zaraz po porannej toalecie", jest większa szansa, że faktycznie zaczniesz to robić, niż gdybyś skonstruowała postanowienie: "od dziś będę pić herbatę z pokrzywy". Cała magia w piciu herbaty z pokrzywy na czczo działa więc bardziej pod kątem psychologicznym. Zwiększa to szanse na regularne picie herbaty z pokrzywy, a tylko regularność zapewni ci w tym przypadku prawdziwie zauważalne efekty.

Czytaj też: Herbata z pokrzywy - jak często pić?

Rytuał picia herbaty z pokrzywy na czczo warto zmodyfikować w zależności od pory roku. Najlepiej zadziałają świeże liście pokrzywy, ale nie zawsze jest na nie sezon. Najlepiej pić ciepłą, ale nie gorącą herbatę z pokrzywy i robić to w spokoju, bez pośpiechu. Pokrzywa zadziała uspokajająco i pozwoli ci rozpocząć doskonały dzień. Do herbaty z pokrzywą na czczo możesz dodać też sok z cytryny, imbir, lub kroplę stewii.

Napar ze świeżej pokrzywy na czczo

W kwietniu, maju i czerwcu najlepiej korzystać z naparów ze świeżej pokrzywy. Garść zebranych liści świeżej pokrzywy zalej wrzącą wodą (ok. 400 m). Odczekaj 3-5 minut i popijaj gotowy napar z pokrzyw przed śniadaniem. Możesz sama dobrać stosunek liści do wody, który będzie ci odpowiadał. Jeśli pasuje ci mocny smak pokrzywy, użyj więcej liści, a mniej wody. Jeśli chcesz tylko delikatnego posmaku pokrzywowego w herbacie z pokrzywy, wykorzystaj więcej wody i do naparu dodawaj przede wszystkim niewielkie, młode liście.

Herbata z suszonej pokrzywy na czczo

Gdy sezon na świeże pokrzywy przeminie lub jeszcze się nie zacznie, korzystaj z suszonych liści pokrzyw. Suszenie i zbieranie pokrzyw możesz przeprowadzić sama (uważaj na poparzenia pokrzywą), zlecić je członkom rodziny lub kupić gotową herbatę z pokrzyw w saszetkach. Zasady przenia suszu z pokrzyw do picia na czczo są takie same, jak świeżej pokrzywy. Saszetkę lub łyżkę suszonych pokrzyw zalej 300 ml wrzątku. Odczekaj ok. 3-4 minuty i pij herbatę z pokrzyw o poranku, przed śniadaniem.

